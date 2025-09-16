Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Kiểm tra toàn diện sau vụ cháy Công ty CHENG-V Khu công nghiệp Đồ Sơn

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng vừa chỉ đạo kiểm tra toàn diện sau vụ cháy xảy ra tại Công ty TNHH CHENG-V Khu công nghiệp Đồ Sơn.

Hải Ninh

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Hoàng Minh Cường vừa có ý kiến chỉ đạo liên quan đến vụ cháy tại Công ty TNHH CHENG-V trong KCN Đồ Sơn, phường Đồ Sơn xảy ra rạng sáng 13/9,

7888886.jpg
Hình ảnh vụ cháy.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng giao Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Nội vụ và UBND phường Đồ Sơn khẩn trương kiểm tra xác minh cụ thể về thiệt hại, xử lý môi trường, an toàn lao động, quy trình sản xuất, vận hành thiết bị máy móc, phòng cháy chữa cháy, sử dụng hoá chất tại Công ty TNHH CHENG-V để đảm bảo các điều kiện an toàn cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Nghiên cứu xây dựng quy chế phối hợp giữa Công ty Liên doanh KCN Đồ Sơn và UBND phường Đồ Sơn để đảm bảo tính liên thông, đồng bộ thuận lợi trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn phường.

Đồng thời chỉ đạo doanh nghiệp sớm khắc phục thiệt hại, ổn định sản xuất, có phương án cụ thể đảm bảo về an ninh, an toàn về người và tài sản trong quá trình vận hành sản xuất.

Công an thành phố Hải Phòng được giao khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân về sự cố cháy nổ để chủ đầu tư sớm có cơ sở khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất và đời sống của người lao động, đảm bảo không đứt gãy chuỗi cung ứng.

Trước đó, lúc 1h13 ngày 13/9, một vụ cháy xảy ra tại kho đế thành phẩm của Công ty TNHH CHENG-V trong KCN Đồ Sơn, phường Đồ Sơn, Hải Phòng.

Công ty TNHH CHENG-V 100% vốn Trung Quốc, trụ sở tại Lô L1.10–L1.13A, L1.24A KCN Đồ Sơn, được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 21/12/2012, điều chỉnh lần 5 ngày 24/8/2016; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh lần 6 ngày 17/11/2023.

Dự án có vốn đầu tư 5,88 triệu USD, chuyên sản xuất, gia công giày dép, dụng cụ thể thao và linh kiện liên quan.

Đám cháy xảy ra trên diện tích khoảng 200 m² trong tổng kho rộng 2.500 m², vật liệu cháy chủ yếu là thành phẩm giày da, đế giày.

Đến 2h30 cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt. Do chất cháy là nhựa cao su, nhiều khói độc và cháy âm ỉ, lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước làm mát, chống cháy lan sang các kho hàng và nhà xưởng lân cận…

>>> Mời độc giả xem thêm video Người đàn ông rút chìa khóa xe khách trên vành đai 3:

#cháy công ty CHENG-V #Đồ Sơn #hải phòng #kiểm tra an toàn #ổn định sản xuất #quản lý môi trường

Bài liên quan

Chính trị

Chủ tịch TP Hải Phòng đề nghị các địa phương sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đề nghị các địa phương cần sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Lê Ngọc Châu - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh yêu cầu trên khi kiểm tra thực tế và làm việc với lãnh đạo 9 phường khu vực Trung tâm phía Tây thành phố Hải Phòng về kết quả triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ngày 15/9.

Cuộc kiểm tra nhằm đánh giá toàn diện hiệu quả mô hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, phục vụ người dân. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Xem chi tiết

Xã hội

Kho phế liệu ở Quảng Ngãi bị ngọn lửa điên cuồng thiêu rụi trong đêm

Đám cháy kinh hoàng tại kho phế liệu ở phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang đỏ rực bất chấp nổ lực cứu chữa.


Một kho phế liệu tại phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi bất ngờ phát hỏa vào lúc 18h30 ngày 14/9/2025.

Xem chi tiết

Xã hội

Giáo viên dạy lái xe ở Hải Phòng kịp ngăn người phụ nữ định nhảy cầu

Khi đi qua cầu Hiệp, phát hiện một phụ nữ trèo qua lan can cầu, có ý định tự tử, nam giáo viên dạy lái xe đã kịp thời cùng người dân kéo nạn nhân lên an toàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 12/9, khi đi qua cầu Hiệp (thuộc xã Hồng Châu, TP. Hải Phòng), anh Vũ Đình Kiên (SN 1990, trú tại xã Trần Phú, TP. Hải Phòng), là giáo viên dạy lái xe, phát hiện một phụ nữ trèo qua lan can cầu, có ý định tự tử.

76655.jpg
Chị T tại cơ quan công an.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới