Kiểm tra toàn diện sau vụ cháy Công ty CHENG-V Khu công nghiệp Đồ Sơn

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng vừa chỉ đạo kiểm tra toàn diện sau vụ cháy xảy ra tại Công ty TNHH CHENG-V Khu công nghiệp Đồ Sơn.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Hoàng Minh Cường vừa có ý kiến chỉ đạo liên quan đến vụ cháy tại Công ty TNHH CHENG-V trong KCN Đồ Sơn, phường Đồ Sơn xảy ra rạng sáng 13/9,

Hình ảnh vụ cháy.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng giao Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Nội vụ và UBND phường Đồ Sơn khẩn trương kiểm tra xác minh cụ thể về thiệt hại, xử lý môi trường, an toàn lao động, quy trình sản xuất, vận hành thiết bị máy móc, phòng cháy chữa cháy, sử dụng hoá chất tại Công ty TNHH CHENG-V để đảm bảo các điều kiện an toàn cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Nghiên cứu xây dựng quy chế phối hợp giữa Công ty Liên doanh KCN Đồ Sơn và UBND phường Đồ Sơn để đảm bảo tính liên thông, đồng bộ thuận lợi trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn phường.

Đồng thời chỉ đạo doanh nghiệp sớm khắc phục thiệt hại, ổn định sản xuất, có phương án cụ thể đảm bảo về an ninh, an toàn về người và tài sản trong quá trình vận hành sản xuất.

Công an thành phố Hải Phòng được giao khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân về sự cố cháy nổ để chủ đầu tư sớm có cơ sở khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất và đời sống của người lao động, đảm bảo không đứt gãy chuỗi cung ứng.

Trước đó, lúc 1h13 ngày 13/9, một vụ cháy xảy ra tại kho đế thành phẩm của Công ty TNHH CHENG-V trong KCN Đồ Sơn, phường Đồ Sơn, Hải Phòng.

Công ty TNHH CHENG-V 100% vốn Trung Quốc, trụ sở tại Lô L1.10–L1.13A, L1.24A KCN Đồ Sơn, được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 21/12/2012, điều chỉnh lần 5 ngày 24/8/2016; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh lần 6 ngày 17/11/2023.

Dự án có vốn đầu tư 5,88 triệu USD, chuyên sản xuất, gia công giày dép, dụng cụ thể thao và linh kiện liên quan.

Đám cháy xảy ra trên diện tích khoảng 200 m² trong tổng kho rộng 2.500 m², vật liệu cháy chủ yếu là thành phẩm giày da, đế giày.

Đến 2h30 cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt. Do chất cháy là nhựa cao su, nhiều khói độc và cháy âm ỉ, lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước làm mát, chống cháy lan sang các kho hàng và nhà xưởng lân cận…

