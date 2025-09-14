Hà Nội

Xã hội

Tại ngoại nuôi con nhỏ, "mẹ bỉm" tiếp tục tàng trữ trái phép ma túy

Dù đang được tại ngoại để nuôi con nhỏ, nhưng N.T.Y.N (Quảng Trị) tiếp tục thực hiện hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Hạo Nhiên

Ngày 14/9, thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân Khu vực 3 - Quảng Trị xác nhận, đơn vị này vừa phê chuẩn Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng đang tại ngoại lại phạm tội.

Kết quả điều tra xác định, ngoài hành vi mua bán trái phép chất ma túy vào ngày 04/6/2024 đã bị khởi tố, đến ngày 25/4/2025, đối tượng N.T.Y.N còn có hành vi tàng trữ 0,139 gam ma túy loại Methamphetamine.

kv3-kt.jpg
Đối tượng N.T.Y.N tại cơ quan Công an.

Trước đó, dù phạm tội nghiêm trọng về ma tuý, nhưng N.T.Y.N được áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" do thuộc trường hợp phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Đây là chính sách nhân đạo của pháp luật nhằm tạo điều kiện cho phụ nữ đang nuôi con nhỏ có cơ hội chăm sóc con, nhưng trong thời gian được tại ngoại, Y.N tiếp tục phạm tội và vi phạm nghĩa vụ cam đoan.

Căn cứ điểm b khoản 4 Điều 119 và khoản 2 Điều 123 Bộ luật Tố tụng hình sự, VKSND Khu vực 3 - Quảng Trị đã phê chuẩn Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với N.T.Y.N để điều tra về các tội trên.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

