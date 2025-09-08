'Cõng' 2 tiền án vẫn tiếp tục đi mua ma tuý về sử dụng

Trong quá trình đi mua ma tuý về sử dụng, Lê Anh Ngọc đã bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Ngày 8/9, thông tin từ Công an xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Đội tuần tra kiểm soát Quốc lộ 1A, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào khoảng 20h30’ ngày 07/9, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Công an xã Tiên Điền phối hợp Đội tuần tra kiểm soát Quốc lộ 1A, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện đối tượng Lê Anh Ngọc (SN 1985, trú thôn Xuân Áng, xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter mang BKS 38D1-209.59 có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng Lê Anh Ngọc cùng tang vật bị bắt giữ.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong người Ngọc có 01 túi ni lông màu xanh, bên trong chứa 15 viên nén hình tròn màu hồng có ký hiệu WY và 04 ống nhựa màu cam, 01 ống chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy.

Làm việc với cơ quan Công an, đối tượng Lê Anh Ngọc khai nhận toàn bộ số tang vật nói trên là ma túy được mua về để sử dụng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Anh Ngọc, cơ quan Công an tiếp tục thu giữ thêm 04 túi ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá (metaphetamine).

Được biết, Lê Anh Ngọc là đối tượng đã có 02 tiền án về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video triệt xoá đường dây mua bán 200kg cần sa.