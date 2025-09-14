Hà Nội

Xã hội

Khởi tố đối tượng mua bán trái phép hoá đơn ở Quảng Trị

Cơ quan Công an xác định Nguyễn Viết Hải (Quảng Trị) đã mua trái phép 29 tờ hoá đơn của 5 doanh nghiệp “ma”, với tổng giá trị tiền hàng là hơn 22,4 tỷ đồng.

Hạo Nhiên

Ngày 14/9, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Hải (SN 1991, trú tại thôn Phú Vinh, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị) về tội “Mua bán trái phép hoá đơn” với số tiền hơn 22 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 12/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại Công ty TNHH Tổng công ty Thế Thịnh và một số doanh nghiệp có liên quan trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

z7008093323613-c1583c4fc9897727a4ad56020a113a60.jpg
Đối tượng Nguyễn Viết Hải tại cơ quan Công an.

Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Viết Hải – Kế toán trưởng Công ty TNHH Tổng công ty Thế Thịnh về tội danh Mua bán trái phép hoá đơn quy định tại khoản 1, Điều 203, Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, năm 2021, Nguyễn Viết Hải đã truy cập vào các hội nhóm mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trên nền tảng mạng xã hội Zalo, Facebook của những cá nhân quảng cáo rao bán hóa đơn cho những doanh nghiệp có nhu cầu cần hóa đơn GTGT đầu vào để khấu trừ thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Sau đó, Hải đã sử dụng zalo, facebook liên hệ với một cá nhân không rõ tên (người bán hóa đơn) để mua hóa đơn với giá thỏa thuận từ 3% – 4% giá trị tiền hàng ghi trên hóa đơn (chưa bao gồm VAT) gồm những mặt hàng xăng dầu, xi măng, sắt, thép, cát, đá… với số lượng hóa đơn đã mua là 29 tờ của 5 doanh nghiệp “ma” ở thành phố Hồ Chí Minh, tổng giá trị tiền hàng (chưa bao gồm VAT) là hơn 22,4 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video khởi tố đối tượng mua bán trái phép hóa đơn.

(Nguồn: Công an Bắc Ninh)
Xã hội

Phá đường dây mua bán hoá đơn khống gần 50 tỷ đồng ở Quảng Trị

Công an tỉnh Quảng Trị vừa bóc gỡ đường dây mua bán hoá đơn khống gần 50 tỷ đồng, khởi tố 4 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Ngày 12/9, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định số khởi tố vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Thanh Phong (có địa chỉ tại Thôn 2 Thanh Mỹ, xã Cam Hồng, tỉnh Quảng Trị) và một số doanh nghiệp có liên quan trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Ngoài ra, cơ quan Công an đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Chính Phong – Giám đốc và Trương Thị Thúy Diệu – Kế toán Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Thanh Phong về tội danh Mua bán trái phép hoá đơn quy định tại khoản 2, Điều 203, Bộ luật Hình sự; Đặng Ngọc Quỳnh – Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Thiên Phước Long và Lê Thị Lân – Kế toán Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Trường Giang về tội danh Mua bán trái phép hoá đơn quy định tại khoản 1, Điều 203, Bộ luật Hình sự.

Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố 3 đối tượng mua bán hoá đơn trái phép ở Hà Tĩnh

Công an xác đinh 3 đối tượng đã mua bán trái phép hóa đơn với tổng giá trị ghi trên hóa đơn hơn 11 tỷ đồng, số tiền thuế giá trị gia tăng hơn 950 triệu đồng.

Ngày 16/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường - Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố 3 bị can, gồm: Phạm Trường Giang (SN 1979, trú phường Tương Mai, TP Hà Nội) – Phó Giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Quảng Ninh; Phạm Ngọc Tuyên (SN 1970, trú phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh); Phạm Thu Hiền (SN 1991, trú phường Tương Mai, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi “Mua bán hoá đơn trái phép”.

689ff51d84571.jpg
Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can Phạm Trường Giang.
Xem chi tiết

Khởi tố đối tượng mua bán trái phép hoá đơn ở Quảng Bình

Dù không có bất kỳ hoạt động gì, nhưng 2 doanh nghiệp ở Quảng Bình vẫn xuất trên 700 hoá đơn GTGT, với tổng giá trị thanh toán trên 40 tỷ đồng.

Ngày 14/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Thuỳ Dương (SN 1985, trú tại phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới) về hành vi Mua bán trái phép hoá đơn quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự xảy ra tại Công ty TNHH DVDL LE HIEU (xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch) và Công ty TNHH Thanh Anh Khoa (phường Đồng Phú, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

Khoi to doi tuong mua ban trai phep hoa don o Quang Binh
Cơ quan CSĐT đọc lệnh khởi tố đối với  Phạm Thị Thuỳ Dương.
Theo thông tin ban đầu, trong năm 2021 và năm 2022, Công ty TNHH DVDL LE HIEU và Công ty TNHH Thanh Anh Khoa không có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ gì nhưng đã xuất trên 700 hoá đơn GTGT, trong đó gồm hóa đơn GTGT điện tử và hoá đơn GTGT (hoá đơn giấy) với tổng giá trị thanh toán trên 40 tỷ đồng.
Xem chi tiết

