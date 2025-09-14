Khởi tố đối tượng mua bán trái phép hoá đơn ở Quảng Trị

Cơ quan Công an xác định Nguyễn Viết Hải (Quảng Trị) đã mua trái phép 29 tờ hoá đơn của 5 doanh nghiệp “ma”, với tổng giá trị tiền hàng là hơn 22,4 tỷ đồng.

Ngày 14/9, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Hải (SN 1991, trú tại thôn Phú Vinh, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị) về tội “Mua bán trái phép hoá đơn” với số tiền hơn 22 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 12/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại Công ty TNHH Tổng công ty Thế Thịnh và một số doanh nghiệp có liên quan trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Đối tượng Nguyễn Viết Hải tại cơ quan Công an.

Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Viết Hải – Kế toán trưởng Công ty TNHH Tổng công ty Thế Thịnh về tội danh Mua bán trái phép hoá đơn quy định tại khoản 1, Điều 203, Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, năm 2021, Nguyễn Viết Hải đã truy cập vào các hội nhóm mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trên nền tảng mạng xã hội Zalo, Facebook của những cá nhân quảng cáo rao bán hóa đơn cho những doanh nghiệp có nhu cầu cần hóa đơn GTGT đầu vào để khấu trừ thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Sau đó, Hải đã sử dụng zalo, facebook liên hệ với một cá nhân không rõ tên (người bán hóa đơn) để mua hóa đơn với giá thỏa thuận từ 3% – 4% giá trị tiền hàng ghi trên hóa đơn (chưa bao gồm VAT) gồm những mặt hàng xăng dầu, xi măng, sắt, thép, cát, đá… với số lượng hóa đơn đã mua là 29 tờ của 5 doanh nghiệp “ma” ở thành phố Hồ Chí Minh, tổng giá trị tiền hàng (chưa bao gồm VAT) là hơn 22,4 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video khởi tố đối tượng mua bán trái phép hóa đơn.