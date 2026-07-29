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Số hóa - Xe

Tai nghe AI lập Kỷ lục Guinness, sinh ra cho dân văn phòng

Không chỉ chống ồn hay nghe nhạc, Anker soundcore Liberty 5 Pro Max còn tích hợp AI ghi chú, dịch thuật và đạt Kỷ lục Guinness về chất lượng đàm thoại.

Thiên Trang (th)

Khi công việc ngày càng gắn với các cuộc họp trực tuyến, những chuyến công tác và lịch trình di chuyển dày đặc, một chiếc tai nghe không còn đơn thuần là thiết bị giải trí. Người dùng hiện đại cần nhiều hơn: chất lượng đàm thoại ổn định, khả năng hỗ trợ ghi chép và kết nối linh hoạt để xử lý công việc mọi lúc, mọi nơi. Đó cũng là định hướng của Anker với soundcore Liberty 5 Pro Max, mẫu tai nghe True Wireless được hãng phát triển như một "trợ lý AI" dành cho người dùng chuyên nghiệp, đặc biệt là các nhà quản lý, lãnh đạo và những người thường xuyên phải làm việc di động.

Điểm nổi bật nhất của Liberty 5 Pro Max nằm ở khả năng đàm thoại. Dòng soundcore Liberty 5 Pro đã được Guinness World Records xác nhận đạt điểm G-MOS 3,68 - mức cao nhất thế giới trong bài kiểm tra khách quan về chất lượng giọng nói dành cho tai nghe True Wireless. Thành tích này phản ánh khả năng truyền tải giọng nói rõ ràng trong nhiều môi trường khác nhau, từ quán cà phê đông người, sân bay cho đến văn phòng mở. Để làm được điều đó, thiết bị sử dụng chip AI Anker Thus kết hợp hệ thống 8 microphone và 2 cảm biến dẫn truyền xương, liên tục tách giọng nói khỏi tiếng ồn môi trường theo thời gian thực, giúp người dùng duy trì chất lượng cuộc gọi ổn định ngay cả khi đang di chuyển.

soundcore Liberty 5 Pro Max được Guinness World Records xác nhận đạt điểm số cao nhất thế giới về chất lượng đàm thoại trên tai nghe True Wireless.

Không chỉ giúp giao tiếp hiệu quả hơn, Liberty 5 Pro Max còn bổ sung AI Note-Taker - tính năng hiếm thấy trên thị trường tai nghe không dây hiện nay. Người dùng có thể ghi âm các cuộc họp hoặc cuộc gọi trực tiếp từ thiết bị, sau đó AI sẽ tự động chuyển lời nói thành văn bản và tạo bản tóm tắt nội dung chỉ trong thời gian ngắn. Điều này giúp giảm đáng kể áp lực ghi chép, cho phép người dùng tập trung vào cuộc trao đổi thay vì vừa nghe vừa ghi. Bên cạnh đó, tính năng dịch thuật bằng AI cũng hỗ trợ các cuộc họp đa ngôn ngữ, phù hợp với những người thường xuyên làm việc với đối tác quốc tế. Thay vì chỉ phát nhạc hay nhận cuộc gọi, chiếc tai nghe này tham gia trực tiếp vào quy trình xử lý thông tin của người dùng.

Một thay đổi đáng chú ý khác là hộp sạc được trang bị màn hình AMOLED Smart Screen kích thước 1,78 inch. Không còn đóng vai trò đơn thuần là nơi sạc pin, hộp sạc giờ đây trở thành trung tâm điều khiển thu nhỏ, cho phép truy cập nhanh AI Note-Taker, theo dõi nội dung dịch thuật, điều chỉnh chống ồn hay quản lý các thiết lập quan trọng mà không cần mở điện thoại. Cách tiếp cận này mang đến trải nghiệm gần giống một thiết bị AI độc lập luôn đồng hành trong công việc, đồng thời giúp thao tác nhanh hơn trong những tình huống cần xử lý thông tin ngay lập tức.

Màn hình AMOLED 1,78 inch trên hộp sạc giúp người dùng truy cập nhanh các tính năng AI mà không cần mở smartphone.

Ở khía cạnh trải nghiệm tổng thể, Liberty 5 Pro Max vẫn được trang bị loạt công nghệ cao cấp quen thuộc của soundcore. Adaptive ANC 4.0 có khả năng tự động điều chỉnh mức chống ồn theo môi trường, giúp người dùng tập trung hơn khi làm việc tại văn phòng, sân bay hoặc không gian công cộng. Thiết bị hỗ trợ Dolby Atmos, LDAC và Hi-Res Audio Wireless để nâng cao chất lượng âm thanh giải trí, đồng thời tích hợp HearID 5.0 nhằm cá nhân hóa chất âm theo thính giác của từng người. Tai nghe cũng hỗ trợ kết nối đồng thời ba thiết bị thông qua Bluetooth 6.1, giúp chuyển đổi linh hoạt giữa điện thoại, máy tính bảng và laptop mà không cần ghép nối lại. Thời lượng pin đạt tối đa 12 giờ cho một lần sạc và lên tới 50 giờ khi sử dụng cùng hộp sạc, trong khi công nghệ sạc nhanh chỉ cần 5 phút để có thêm khoảng 4 giờ sử dụng.

Nhìn tổng thể, Anker soundcore Liberty 5 Pro Max cho thấy xu hướng mới của thị trường tai nghe cao cấp, nơi AI không chỉ xuất hiện dưới dạng trợ lý giọng nói mà còn tham gia vào việc ghi chú, tổng hợp nội dung và hỗ trợ công việc hằng ngày. Với chất lượng đàm thoại đạt Kỷ lục Guinness Thế giới, AI Note-Taker, dịch thuật thông minh cùng màn hình AMOLED trên hộp sạc, sản phẩm hướng đến nhóm người dùng coi chiếc tai nghe là một công cụ làm việc thực thụ. Thay vì chỉ phục vụ nhu cầu giải trí, Liberty 5 Pro Max đang mở rộng vai trò của tai nghe không dây thành một trợ lý AI luôn sẵn sàng hỗ trợ trong mọi cuộc họp và hành trình công tác.

#tai nghe AI #Guinness #đàm thoại #ghi chú #dịch thuật #tai nghe không dây

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