Samsung hé lộ tai nghe đột phá mang tên Galaxy Able

Samsung đã đề cập đến hai mẫu đồng hồ thông minh Galaxy Watch sắp ra mắt cùng tai nghe Galaxy Buds dạng kẹp đầu tiên của hãng trước thềm sự kiện ra mắt.

Samsung chuẩn bị ra mắt hàng loạt thiết bị Galaxy mới, bao gồm Galaxy Z Flip 8 và Galaxy Z Fold 8. Dự kiến, hãng cũng sẽ giới thiệu hai mẫu đồng hồ thông minh mới cùng tai nghe không dây dạng kẹp đầu tiên của mình.

Trước thềm sự kiện ra mắt, Samsung đã tiết lộ tên của ba thiết bị này trong ứng dụng Galaxy Wearable.

Tai nghe mới của Samsung có tên là Galaxy Able được cho là sử dụng thiết kế kẹp tai.

Theo dữ liệu được lưu trữ trong ứng dụng Galaxy Wearable của chính công ty, một bản cập nhật thứ ba tiết lộ tên gọi “Galaxy Able”. Thiết bị này được cho là một loại tai nghe mới ban đầu được cho là sử dụng công nghệ dẫn truyền qua xương để tạo ra âm thanh.

Trong phiên bản 2.2.70.26060861 của ứng dụng Galaxy Wearable, Samsung đã đề cập đến ‘Galaxy Able’. Theo các báo cáo trước đó, đây là mẫu tai nghe không dây dạng kẹp đầu tiên của hãng công nghệ Hàn Quốc.

Những tin đồn trước đây cho rằng sản phẩm sẽ có tên Galaxy Buds Able, nhưng phát hiện mới nhất cho thấy tên chính thức chỉ là Galaxy Able.

Dự kiến, thiết bị này sẽ sử dụng công nghệ truyền âm qua xương để tái tạo âm thanh, khác với các mẫu Galaxy Buds trước đây vốn dựa vào màng loa truyền thống để phát ra âm thanh.

Tên gọi Galaxy Watch 9 và Galaxy Watch Ultra 2 cũng đã xuất hiện trong ứng dụng Galaxy Wearable.

Người dùng @Alfaturk16 đã chia sẻ ảnh chụp màn hình phát hiện này trên mạng xã hội X, xác nhận tên gọi chính thức của các mẫu đồng hồ thông minh sắp ra mắt của Samsung.

@Alfaturk16 đăng tải phát hiện tên chính thức của các thiết bị Galaxy mới.

Theo các báo cáo gần đây, cả hai mẫu đồng hồ thông minh mới dự kiến sẽ có thiết kế tương tự thế hệ trước.

Galaxy Watch 9 có thể tiếp tục sử dụng chip Exynos W1000, trong khi Galaxy Watch Ultra 2 được đồn đoán sẽ trang bị chip Snapdragon Wear Elite nâng cấp.

Ngoài ra, Galaxy Watch Ultra 2 còn được kỳ vọng sở hữu màn hình OLED cải tiến với độ sáng tối đa lên tới 5.000 nit.

Bên cạnh những bản cập nhật Galaxy Watch được mong đợi, cái tên “Galaxy Able” khá bất thường vì nó hoàn toàn loại bỏ từ “buds” quen thuộc. Một thay đổi đáng kể so với thuật ngữ “Galaxy Buds Able” trước đây được tìm thấy trong phiên bản cũ hơn của ứng dụng Galaxy Wearable.

Báo cáo ban đầu của Android Authority từ tháng 4 năm 2026 lưu ý rằng sản phẩm được mô tả trong mã nguồn là “BUDSABLE” mang số hiệu model SM-U600. Đây là một sự thay đổi hoàn toàn so với tiền tố “SM-R”.

Các tên mã này hiện đang được sử dụng bởi các sản phẩm Galaxy Buds hiện có, vốn cũng sử dụng tên mã nội bộ dựa trên các nhà soạn nhạc như “Handel” và “Bach”.

Mặc dù có những nhà soạn nhạc thực sự có tên viết là “Abel”, nhưng tên gọi “Able” của sản phẩm mới hoàn toàn không liên quan đến nhà soạn nhạc nào, cho thấy mạnh mẽ đây là một dòng sản phẩm hoàn toàn mới và riêng biệt.