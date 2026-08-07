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Số hóa - Xe

AI khiến mọi thứ rẻ hơn, chỉ còn não bộ biết tập trung là vô giá

AI giúp tạo nội dung chỉ trong vài giây, nhưng cũng khiến khả năng tập trung và tư duy sâu trở thành lợi thế cạnh tranh quý giá nhất.

Thiên Trang (TH)

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi cách con người tạo ra giá trị. Chỉ trong vài năm, những công việc từng cần hàng giờ, thậm chí nhiều ngày để hoàn thành như viết báo cáo, lập trình, thiết kế hình ảnh hay xây dựng bài thuyết trình đã có thể được AI xử lý trong thời gian ngắn. Khi chi phí tạo ra nội dung liên tục giảm, một nghịch lý mới xuất hiện: thông tin ngày càng dồi dào nhưng khả năng tập trung để xử lý thông tin lại trở nên hiếm hơn bao giờ hết. Trong kỷ nguyên AI, lợi thế cạnh tranh không còn nằm ở việc ai tạo ra nhiều nội dung hơn, mà là ai đủ khả năng suy nghĩ sâu và đưa ra những quyết định chính xác.

AI đang giúp việc tạo nội dung trở nên nhanh và rẻ hơn, nhưng đồng thời khiến sự tập trung trở thành tài nguyên quý giá.

Trong hơn hai thập kỷ, các nền tảng công nghệ lớn như Facebook, YouTube, TikTok hay Netflix đã đầu tư hàng tỷ USD để giữ người dùng ở lại càng lâu càng tốt. Mô hình "nền kinh tế sự chú ý" (Attention Economy) biến thời gian và sự tập trung của con người thành tài sản có giá trị. Tuy nhiên, khi AI tạo sinh phát triển mạnh, cục diện đang đảo chiều. Con người không còn thiếu thông tin mà ngược lại phải đối mặt với lượng dữ liệu khổng lồ được tạo ra mỗi ngày. Báo cáo Work Trend Index 2025 của Microsoft cho thấy 80% người lao động trên thế giới cho biết họ không còn đủ thời gian hoặc năng lượng để hoàn thành công việc, trong khi trung bình chỉ khoảng hai phút họ lại bị gián đoạn bởi email, tin nhắn hoặc cuộc họp mới. Điều khan hiếm nhất lúc này không phải là dữ liệu, mà là những khoảng thời gian não bộ có thể tập trung liên tục để phân tích và suy nghĩ.

Sự thay đổi đó cũng đang làm dịch chuyển giá trị của lao động tri thức. Theo ước tính của McKinsey, AI tạo sinh có thể mang lại khoảng 4.400 tỷ USD giá trị năng suất mỗi năm trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, phần lớn lợi ích không đến từ việc AI thay thế hoàn toàn con người mà từ khả năng giải phóng họ khỏi các công việc lặp lại để tập trung vào những nhiệm vụ đòi hỏi tư duy chiến lược, sáng tạo và ra quyết định. Khi AI có thể tạo hàng chục phương án cho cùng một bài toán chỉ trong vài giây, thách thức lớn nhất không còn là tạo thêm lựa chọn mà là đánh giá, kiểm chứng và chọn đúng phương án phù hợp. Chi phí lao động vì thế đang chuyển dịch từ "làm" sang "nghĩ", đồng thời kéo theo các khái niệm như quá tải thông tin, mệt mỏi vì AI hay kiệt sức do phải liên tục đưa ra quyết định xuất hiện ngày càng nhiều.

Khi AI tạo nội dung gần như tức thì, năng lực tư duy sâu và khả năng ra quyết định trở thành lợi thế cạnh tranh mới.

Trong bối cảnh đó, thị trường công nghệ cũng chứng kiến sự thay đổi rõ rệt về nhu cầu. Nếu trước đây nhiều doanh nghiệp đầu tư vào các công cụ giúp tạo thêm nội dung thì hiện nay xu hướng bắt đầu chuyển sang các giải pháp giảm tải nhận thức. Các trợ lý AI thế hệ mới không chỉ hỗ trợ viết email hay tóm tắt tài liệu mà còn ưu tiên thông tin quan trọng, lọc bớt dữ liệu dư thừa và thậm chí đề xuất loại bỏ những cuộc họp không cần thiết. Song song với đó, thị trường biohacking cũng mở rộng theo hướng chăm sóc sức khỏe não bộ. Thiết bị theo dõi giấc ngủ, đồng hồ đo biến thiên nhịp tim (HRV), ứng dụng thiền, nền tảng rèn luyện nhận thức hay các chương trình tối ưu hiệu suất dành cho lãnh đạo ngày càng được quan tâm. Mục tiêu không chỉ là cải thiện sức khỏe, mà còn duy trì khả năng tập trung và đưa ra quyết định chính xác trong môi trường có quá nhiều tín hiệu gây nhiễu.

Theo nhiều chuyên gia, AI sẽ tiếp tục phổ cập những kỹ năng kỹ thuật như lập trình, thiết kế hay sản xuất nội dung, nhưng vẫn khó thay thế hoàn toàn khả năng đặt câu hỏi đúng, nhìn ra mối liên hệ giữa nhiều lĩnh vực, xây dựng chiến lược dài hạn hay đánh giá rủi ro trong bối cảnh phức tạp. Đây đều là những năng lực đòi hỏi sự tập trung cao độ và tư duy phản biện. Trong kỷ nguyên Internet, tài nguyên quý giá nhất là thông tin; ở thời đại mạng xã hội, đó là sự chú ý của người dùng. Còn với AI, tài sản có giá trị nhất có thể chính là một bộ não biết tập trung và suy nghĩ độc lập. Khi công nghệ ngày càng giỏi trong việc tạo ra mọi thứ chỉ bằng một câu lệnh, lợi thế cạnh tranh bền vững của con người sẽ không còn nằm ở tốc độ làm việc, mà ở khả năng tư duy sâu để tạo ra những quyết định mà AI chưa thể thay thế.

#AI #tư duy #giá trị #lao động #tập trung #công nghệ

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