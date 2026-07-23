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Số hóa - Xe

Tai nghe có dây bất ngờ "hồi sinh", vì sao người dùng quay lại?

Sau nhiều năm lép vế trước tai nghe không dây, tai nghe có dây đang bất ngờ trở thành xu hướng nhờ chất lượng âm thanh, giá bán hợp lý và phong cách hoài cổ.

Thiên Trang (th)

Từng bị xem là "di sản" của kỷ nguyên smartphone trước đây, tai nghe có dây đang bất ngờ trở lại trên thị trường công nghệ. Từ nửa cuối năm 2025 đến nay, doanh số của dòng sản phẩm này ghi nhận mức tăng đáng chú ý, đặc biệt trong nhóm người dùng trẻ. Dù tai nghe Bluetooth vẫn chiếm ưu thế về thị phần, sự hồi sinh của tai nghe có dây cho thấy nhu cầu của người dùng đang dần thay đổi, không còn chỉ xoay quanh yếu tố tiện lợi mà còn hướng đến chất lượng trải nghiệm và giá trị sử dụng.

Một trong những lý do quan trọng nhất là chất lượng âm thanh. Với cùng một mức chi phí, nhiều mẫu tai nghe có dây mang lại khả năng tái tạo âm thanh tốt hơn so với các mẫu tai nghe không dây phổ thông. Trong khi những mẫu Bluetooth cao cấp có giá lên tới hàng chục triệu đồng, nhiều sản phẩm có dây chỉ khoảng vài triệu đồng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu nghe nhạc chất lượng cao. Bên cạnh đó, tai nghe có dây không cần sạc pin, không tiêu hao pin điện thoại và cũng không gặp hiện tượng trễ tín hiệu hay nhiễu sóng - những hạn chế mà kết nối Bluetooth đôi khi vẫn chưa khắc phục hoàn toàn.

Tai nghe có dây đang được nhiều người dùng lựa chọn trở lại nhờ chất lượng âm thanh và mức giá dễ tiếp cận.

Không chỉ yếu tố kỹ thuật, xu hướng hoài cổ cũng góp phần thúc đẩy sự trở lại của tai nghe có dây. Cùng với máy ảnh kỹ thuật số đời cũ hay đĩa than, những thiết bị công nghệ mang phong cách "retro" đang được nhiều người trẻ yêu thích. Trong bối cảnh AI ngày càng xuất hiện trên nhiều thiết bị, không ít người mong muốn tìm đến các sản phẩm đơn giản, ít phụ thuộc vào phần mềm và giảm bớt những lo ngại về quyền riêng tư. Ngoài ra, việc nhiều nghệ sĩ và người nổi tiếng xuất hiện với tai nghe có dây cũng khiến sản phẩm này trở thành một phụ kiện thời trang thay vì chỉ là thiết bị nghe nhạc.

Dẫu vậy, tai nghe có dây vẫn tồn tại không ít hạn chế. Nhiều mẫu smartphone hiện nay đã loại bỏ cổng tai nghe 3,5 mm, buộc người dùng phải sử dụng bộ chuyển đổi hoặc kết nối qua cổng USB-C. Việc vừa sạc điện thoại vừa dùng tai nghe cũng không còn thuận tiện như trước. Vì vậy, tai nghe không dây vẫn là lựa chọn của đa số người dùng nhờ tính linh hoạt trong sử dụng hằng ngày. Tuy nhiên, sự trở lại của tai nghe có dây cho thấy thị trường đang ngày càng đa dạng hơn, nơi người dùng không chỉ chạy theo công nghệ mới mà còn sẵn sàng lựa chọn những sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu thực tế của mình.

#tai nghe có dây #hồi sinh #chất lượng âm thanh #phong cách retro #giá rẻ

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