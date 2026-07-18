Sony bị kiện vì tăng giá trò chơi điện tử vô lý, có trò đắt tới 7.5 triệu!

Sony đối mặt vụ kiện 435 triệu euro tại Hà Lan do bị cáo buộc ép người dùng mua game số qua PlayStation Store với giá cao sau khi loại bỏ đĩa game vật lý.

Sony đang đối mặt với một trong những vụ kiện lớn nhất liên quan đến thị trường game kỹ thuật số tại châu Âu. Tại Hà Lan, tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Stichting Massaschade & Consument (SM&C) đã đệ đơn yêu cầu hãng bồi thường 435 triệu euro, với cáo buộc lạm dụng vị thế thống lĩnh để buộc người dùng mua game thông qua PlayStation Store. Nếu yêu cầu được tòa án chấp thuận, khoảng 1,7 triệu game thủ PlayStation tại Hà Lan có thể nhận trung bình 256 euro, tương đương khoảng 7,6 triệu đồng mỗi người.

Nguyên nhân của vụ việc xuất phát từ kế hoạch Sony sẽ ngừng phát hành đĩa game vật lý vào năm 2028. Theo SM&C, khi lựa chọn mua game trên đĩa biến mất, người dùng PlayStation gần như chỉ còn một kênh duy nhất để sở hữu trò chơi là PlayStation Store. Điều này đồng nghĩa Sony có thể kiểm soát giá bán và các điều kiện sử dụng mà không phải chịu áp lực cạnh tranh từ thị trường bán lẻ hay game cũ. Tổ chức này cho rằng đĩa vật lý không chỉ mang lại nhiều lựa chọn về giá, mà còn giúp người chơi có thể trao đổi hoặc bán lại game sau khi sử dụng.

Sony bị kiện tại Hà Lan với cáo buộc lạm dụng vị thế thống lĩnh trên thị trường game số PlayStation.

Chiến dịch mang tên Fair PlayStation do SM&C phát động còn cáo buộc giá game kỹ thuật số cao hơn đáng kể so với bản đĩa, dù chi phí phân phối thấp hơn. Dẫn các nghiên cứu kinh tế, tổ chức này cho biết phiên bản số của cùng một trò chơi có giá trung bình cao hơn khoảng 47% so với bản vật lý. Bên cạnh đó, việc PS5 Digital Edition ngày càng phổ biến cũng khiến nhiều người dùng không còn khả năng lựa chọn hình thức mua game khác. Đơn kiện còn nhắc đến khoản hoa hồng khoảng 30% mà Sony thu từ các giao dịch trên PlayStation Store, thường được giới chỉ trích gọi là "Sony tax", vì cuối cùng người mua vẫn là bên phải gánh chịu chi phí.

Vụ kiện tại Hà Lan chỉ là một phần trong làn sóng tranh chấp pháp lý mà Sony đang đối mặt trên toàn cầu. Tại Anh, công ty cũng đang chờ phán quyết trong vụ kiện đại diện cho khoảng 11 triệu người tiêu dùng với giá trị bồi thường lên tới 2 tỷ bảng Anh. Trong khi đó, tại Mỹ, Sony đã đạt thỏa thuận sơ bộ trị giá 7,85 triệu USD trong một vụ kiện liên quan đến việc ngừng bán mã game kỹ thuật số của bên thứ ba. Australia, Bồ Đào Nha và nhiều quốc gia khác cũng đang xem xét các vụ kiện tương tự.

Kết quả các vụ kiện có thể tạo tiền lệ quan trọng cho tương lai của thị trường game kỹ thuật số khi đĩa game vật lý dần biến mất.

Đến nay, Sony vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về vụ kiện mới tại Hà Lan. Tuy nhiên, diễn biến này được giới quan sát đánh giá có thể ảnh hưởng lớn đến mô hình phân phối game số trong tương lai. Khi ngành công nghiệp game đang chuyển dịch mạnh sang nền tảng kỹ thuật số, câu hỏi về quyền lợi người tiêu dùng, quyền sở hữu nội dung và mức độ cạnh tranh trên các cửa hàng ứng dụng sẽ ngày càng trở thành chủ đề được quan tâm.