Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Sony công bố cảm biến LOFIC đầu tiên cho ảnh chụp đêm xuất sắc

Lần đầu tiên Sony đưa công nghệ tụ tràn lên LYTIA L910, cảm biến 50 megapixel sẽ được trang bị trên các điện thoại thông minh vào cuối mùa hè này.

Tuệ Minh

Sony vừa công bố một cảm biến máy ảnh mới được cho là có khả năng xử lý dải tương phản động chuyên nghiệp. Cảm biến LYTIA L910, với độ phân giải 50 megapixel, sẽ được trang bị trên các điện thoại thông minh vào cuối mùa hè này.

Các thông số kỹ thuật nổi bật bao gồm dải động 100 dB và khả năng quay video 4K/60fps trong điều kiện độ sáng tối đa, đồng thời cải thiện hiệu quả năng lượng.

Nếu camera điện thoại của bạn từng làm cháy sáng cảnh đêm có biển hiệu đèn LED sáng rực ở phía sau, hoặc làm cho một góc tối trở nên hoàn toàn không thể đọc được, thì cảm biến này sẽ khắc phục chính xác điều đó.

Dãy tương phản động cao giúp các điểm sáng không bị cháy.

Dãy tương phản động cao giúp các điểm sáng không bị cháy.

Công nghệ tụ tràn là gì khiến L910 trở nên khác biệt?

Một phần lý do L910 có thể xử lý tốt các điều kiện ánh sáng khắc nghiệt là nhờ LOFIC, viết tắt của Lateral Overflow Integration Capacitor (Tụ điện tích hợp tràn ngang).

Thay vì mất chi tiết vùng sáng khi ánh sáng mạnh làm bão hòa cảm biến, công nghệ LOFIC lưu trữ lượng điện tích dư thừa, cho phép máy ảnh giữ lại kết cấu và chi tiết ở những phần sáng hơn của bức ảnh và ngăn ngừa hiện tượng cháy sáng.

Thứ hai là Triple Conversion Gain HDR. Thay vì kết hợp nhiều lần phơi sáng, nó đọc cùng một lần phơi sáng ba lần ở các mức độ nhạy khác nhau rồi kết hợp chúng để có kết quả tốt hơn.

Cả hai cùng nhau tạo nên dải tương phản động 100 dB, tương đương 16,6 stop, chỉ với một lần chụp mà không cần ghép nhiều ảnh phơi sáng. Nó cũng loại bỏ hiện tượng nhòe chuyển động do kết hợp nhiều khung hình và không bị nhấp nháy dưới ánh sáng nhân tạo.

Cảm biến mới sở hữu khả năng chụp đêm và quay video 4K xuất sắc.

Cảm biến mới sở hữu khả năng chụp đêm và quay video 4K xuất sắc.

Sony tuyên bố rằng L910 cũng giảm nhiễu ngẫu nhiên khoảng 30% so với cảm biến LYTIA 828 trước đây (được tìm thấy trên các điện thoại như Motorola Razr Fold ), cho ra những bức ảnh rõ nét hơn.

Quay video 4K ở tốc độ 60 khung hình/giây với HDR là một trong những tác vụ đòi hỏi cấu hình camera cao nhất trên điện thoại thông minh, và tất nhiên, điều này cũng làm hao pin nhanh hơn.

Sony cho biết thiết kế mạch mới giúp giảm thời gian chuyển đổi ánh sáng thành dữ liệu kỹ thuật số, giảm tải cho cảm biến và do đó, giảm lượng điện năng tiêu thụ.

Kết quả là, điện thoại sử dụng cảm biến L910 sẽ có khả năng quay video 4K 60fps HDR trong khi tiêu thụ ít pin hơn. Hơn nữa, điện thoại thông minh được trang bị cảm biến này sẽ quay video tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng mà vẫn tiết kiệm pin.

Sony đã lên kế hoạch xuất xưởng sản xuất hàng loạt vào mùa hè năm 2026, nhưng chưa xác nhận bất kỳ đối tác điện thoại nào.

Dải màu sắc trọn vẹn nhờ cảm biến công nghệ Lofic của Sony mang lại.
Sony, Snap Photos Magazine
#Cảm biến ảnh Sony LOFIC #Công nghệ tụ tràn trong camera #Khả năng chụp đêm và HDR #Quay video 4K tiết kiệm pin #Cải tiến cảm biến điện thoại thông minh

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Sony thương mại hóa cảm biến vuông 105MP vốn chỉ dùng trong nhà máy

Sony thương mại hóa cảm biến vuông 105MP có thể tạo ra những tác động vượt xa khỏi nhà máy, gợi mở tương lai cho việc sáng tạo nội dung số.

Sony vừa giới thiệu loại cảm biến camera hình vuông độ phân giải lên đến hơn 100 megapixel, vốn dành cho công nghiệp. Tuy nhiên động thái này đang khiến giới công nghệ tò mò vì cảm biến vuông có thể mở đường cho kiểu chụp quay mới trong smartphone và thiết bị thực tế ảo.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Sony LYT-901 ra mắt cảm biến 200MP, zoom 4x không suy giảm chất lượng

Sony đã chính thức công bố LYT-901, cảm biến camera 200 MP đầu tiên dành cho thiết bị di động của hãng, mở ra cuộc cạnh tranh cùng với Samsung.

Sau một thời gian dài xuất hiện dưới dạng tin đồn thì mới đây, Sony đã chính thức ra mắt cảm biến LYT-901 mới với độ phân giải khủng 200MP kèm nhiều tính năng ấn tượng. Sản phẩm này dự kiến sẽ được sử dụng trong nhiều flagship ra mắt vào đầu năm sau.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Cảm biến ảnh 200MP nhỏ nhất thế giới của Samsung cho smartphone giá rẻ

Samsung ISOCELL HP5 cho ra ảnh độ phân giải 200MP có điểm ảnh 0,5 µm nhỏ nhất hiện nay nhưng không phải là hàng cao cấp.

Sau Isocell HP9 200MP kích thước 1/1.4 inch, Samsung vừa công bố Isocell HP5 – cảm biến có cùng độ phân giải nhưng nhỏ hơn, chỉ 1/1.56 inch. Mỗi điểm ảnh của HP5 có kích thước 0.5 µm, nhỏ hơn so với 0.56 µm của HP9.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới