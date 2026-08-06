Nữ diễn viên AI hét giá hơn 1 tỷ đồng cho 1 phút quảng cáo

Sự phát triển của AI tạo sinh đang mở ra một chương mới cho ngành giải trí, nơi những "ngôi sao" không còn nhất thiết phải là con người. Tại Trung Quốc, nữ diễn viên AI Phương Đào Tử đang trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau khi bộ phim ngắn "Cô gái bị sa thải" tạo nên cơn sốt trên các nền tảng trực tuyến. Không chỉ giúp tác phẩm vượt mốc 200 triệu lượt xem chỉ trong chưa đầy hai tháng, nhân vật ảo này còn nhanh chóng bước vào thị trường quảng cáo với mức cát-xê khiến nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng phải bất ngờ. Sự bùng nổ của Phương Đào Tử được xem là dấu mốc cho thấy AI không còn chỉ đóng vai trò hỗ trợ sản xuất, mà đang trực tiếp tham gia vào chuỗi giá trị của ngành công nghiệp giải trí.

Theo truyền thông Trung Quốc, chủ đề về hai diễn viên AI Phương Đào Tử và Chu Dĩ Hành từng đứng đầu bảng tìm kiếm Weibo suốt nhiều giờ, thu hút hàng chục triệu lượt quan tâm. Sau thành công của bộ phim, đơn vị sản xuất tiếp tục xây dựng tài khoản mạng xã hội riêng cho hai nhân vật, đăng tải các nội dung đời thường như tập thể dục, nấu ăn hay chơi thể thao nhằm tạo cảm giác gần gũi với người hâm mộ. Chiến lược này nhanh chóng phát huy hiệu quả khi cả hai thu hút hơn nửa triệu người theo dõi. Thay vì chỉ xuất hiện trong phim, các nhân vật AI dần được phát triển như những "thần tượng ảo đồng hành", có đời sống riêng trên mạng xã hội và tương tác thường xuyên với cộng đồng người hâm mộ. Mô hình này đang mở ra hướng khai thác thương mại hoàn toàn mới, giúp các nhân vật AI duy trì sức hút ngay cả khi không có tác phẩm mới.

Phương Đào Tử trở thành hiện tượng mạng sau thành công của bộ phim AI "Cô gái bị sa thải", thu hút hàng trăm triệu lượt xem.

Điều gây chú ý hơn cả là khả năng kiếm tiền của nữ diễn viên AI này. Theo Sina, bảng giá quảng cáo của Phương Đào Tử đã vượt qua không ít KOL và nghệ sĩ nổi tiếng. Một video quảng bá dưới 20 giây có giá khoảng 168.000 nhân dân tệ, tương đương hơn 650 triệu đồng. Với video dài từ 21 đến 60 giây, mức giá tăng lên khoảng 208.000 nhân dân tệ, trong khi những nội dung vượt mốc một phút được chào giá tới 258.000 nhân dân tệ, tương đương hơn 1 tỷ đồng. Đây là con số vượt xa mức thù lao của nhiều người nổi tiếng sở hữu hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu người theo dõi. Theo giới quan sát, sức hút của Phương Đào Tử đến từ hình ảnh chân thực, biểu cảm tự nhiên và khả năng duy trì hình tượng nhất quán, kết hợp với chiến lược vận hành bài bản giúp nhân vật luôn xuất hiện như một người thật trong đời sống số.

Sự thành công của Phương Đào Tử cũng phản ánh tốc độ phát triển nhanh chóng của ngành phim AI tại Trung Quốc. Báo cáo của Hiệp hội Audiovisual Mạng Trung Quốc cho biết trong quý I/2026, thị trường đã ghi nhận khoảng 128.000 tập phim ngắn được phát hành, trong đó hơn 95% có sự tham gia của công nghệ AI trong quá trình sản xuất. AI không còn chỉ xuất hiện trên các nền tảng video trực tuyến mà đã bước lên truyền hình quốc gia. Gần đây, Đài Truyền hình Vệ tinh An Huy phát sóng bộ phim AI "Đào Hoa Đầm Ký" vào khung giờ vàng, đánh dấu tác phẩm AI toàn phần đầu tiên về di sản văn hóa phi vật thể được cấp phép phát hành chính thức. Bên cạnh đó, nhiều nền tảng lớn cũng bắt đầu đầu tư vào các dự án phim dài có thời lượng hàng chục đến hàng trăm phút với sự hỗ trợ của AI, cho thấy công nghệ này đang mở rộng ảnh hưởng trên toàn ngành điện ảnh.

AI đang mở rộng từ phim ngắn trên nền tảng số sang truyền hình và các dự án điện ảnh dài tập tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, làn sóng phát triển mạnh mẽ của diễn viên AI cũng kéo theo không ít tranh cãi. Một số ý kiến cho rằng tạo hình của Phương Đào Tử có nhiều nét tương đồng với các diễn viên nổi tiếng, làm dấy lên lo ngại về vấn đề bản quyền hình ảnh. Đạo diễn Phỉ Phỉ Phi đã phủ nhận các cáo buộc này và khẳng định nhân vật đã được đăng ký bản quyền đầy đủ. Trước đó, Tòa án Internet Bắc Kinh cũng từng xử phạt một đơn vị sản xuất vì sử dụng AI tạo hình quá giống người nổi tiếng mà chưa được cho phép. Song song với đó, nhiều nghệ sĩ lại chủ động hợp tác với AI bằng cách cấp phép sử dụng hình ảnh của mình trong phim, trò chơi và các dự án số. Các cơ quan quản lý Trung Quốc cũng đã ban hành nhiều quy định mới nhằm kiểm soát sự phát triển của phim AI, đồng thời nhấn mạnh công nghệ này sẽ góp phần tái cấu trúc quy trình sản xuất thay vì thay thế hoàn toàn diễn viên. Dù còn nhiều tranh luận, hiện tượng Phương Đào Tử cho thấy ngành giải trí đang bước vào giai đoạn mà ranh giới giữa con người và nhân vật AI ngày càng trở nên mờ nhạt, mở ra một mô hình kinh doanh hoàn toàn mới trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.