[GALLERY] Nhật Bản công nghệ số 1 thế giới, sao vẫn dùng fax?

Từng dẫn đầu thế giới với Sony, Panasonic và tàu cao tốc, Nhật Bản nay đối mặt nghịch lý khi mắc kẹt trong chính những di sản công nghệ từng làm nên thành công.
Tại thị trường Nhật Bản, không phải xe bán tải hay SUV được ưa chuộng mà là N-Box - một thành viên của gia đình Honda với kiểu dáng vuông vức và giá rẻ.
Giá bán của mẫu SUV hạng sang Range Rover Evoque L tại thị trường Trung Quốc đã giảm tới 229.800 Nhân dân tệ (804 triệu đồng) so với thời điểm ra mắt.
Lần đầu tiên trong lịch sử Internet, lưu lượng truy cập do AI tạo ra vượt con người, làm dấy lên câu hỏi về tương lai của thế giới số.
Tại thị trường Nhật Bản, không phải xe bán tải hay SUV được ưa chuộng mà là N-Box - một thành viên của gia đình Honda với kiểu dáng vuông vức và giá rẻ.
Sau nhiều tháng thi công dự án chống ngập khẩn cấp, đường Võ Chí Công (Hà Nội) đang được hoàn trả mặt đường, trồng lại cây xanh...
Ngay sau khi được bàn giao mặt bằng, nhà thầu đã tăng cường nhân lực, bố trí tăng ca, tăng kíp, tranh thủ đẩy tiến độ những ngày nắng ráo.
CEO Mark Zuckerberg lần đầu thừa nhận Meta mắc sai lầm trong quá trình tái cấu trúc nhân sự vì AI, đồng thời cảnh báo công ty có thể còn vấp ngã.
Suzuki vừa chính thức giới thiệu mẫu supermoto DR-Z4SM bản 2026, đánh dấu sự trở lại của dòng xe môtô cào cào đường phố hiệu năng cao mang đậm chất thể thao.
EVKey 6.0.4 vừa phát hành đã bị Windows Defender và nhiều phần mềm bảo mật nhận diện là mã độc, khiến cộng đồng người dùng Việt xôn xao.
Maserati Grecale 2027 vừa được nâng cấp nhẹ về thiết kế nhưng thay đổi lớn ở hệ truyền động khi loại bỏ hoàn toàn động cơ 4 xy-lanh, chỉ còn các phiên bản V6.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Thân được quý nhân hỗ trợ, sự nghiệp thăng hoa và tài vận có chuyển biến lớn.
Trước thềm màn ra mắt toàn cầu, Mitsubishi Motors được cho là đã âm thầm giới thiệu thế hệ mới của dòng Mitsubishi Pajero tới các đại lý tại thị trường Bắc Mỹ.
1666: Amsterdam bất ngờ mở bản chơi thử miễn phí trên Steam và Epic Games Store, hé lộ gameplay siêu nhiên đầy tham vọng khiến game thủ háo hức.
Lông thú, bụi mịn và mùi trong nhà không còn là nỗi ám ảnh khi các combo công nghệ mới giúp người nuôi chó mèo tiết kiệm thời gian dọn dẹp.
Bị cáo buộc chia sẻ dữ liệu sức khỏe người dùng cho chính phủ Mỹ và Palantir, CEO Oura khẳng định mọi thông tin lan truyền đều bị thổi phồng.
Chery Stockman 2027 mới dự đoán sẽ ra mắt vào cuối năm 2026 với tư cách mẫu xe bán tải hybrid sạc điện chạy bằng dầu diesel đầu tiên tại thị trường Úc.
Audi vừa ra mắt bộ đôi SUV chiến lược toàn cầu Audi Q3 và Audi Q5 2026 mới tại Việt Nam. Mỗi dòng xe đều có hai biến thể gồm SUV tiêu chuẩn và Sportback.
Cử tri lo ngại về nguy cơ mất an toàn PCCC, tình trạng ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng mỹ quan đô thị tại chợ Nhà Xanh (phường Cầu Giấy, Hà Nội).
Ngày càng nhiều người trẻ quay lưng với ứng dụng hẹn hò khi cảm thấy kiệt sức, cô đơn và mất niềm tin vào tình yêu do thuật toán chi phối.
Hệ thống sạc siêu nhanh của BYD Datang đã nâng dung lượng pin từ 10% lên 70% chỉ trong 5 phút và từ 10% lên 97% trong 9 phút trong điều kiện nhiệt độ tối ưu.
Phiên bản nâng cấp của Mitsubishi eK Cross EV 2027 được bổ sung ổ cắm điện công suất 1.500 W, biến mẫu xe kei car cỡ nhỏ này thành một cục sạc dự phòng di động.