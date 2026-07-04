[GALLERY] Sony khai tử đĩa game, kỷ nguyên PlayStation khép lại

Sony tuyên bố dừng phát hành đĩa game mới từ năm 2028, đánh dấu bước ngoặt lớn của PlayStation và thúc đẩy ngành game bước vào kỷ nguyên số hóa.
Suzuki vừa chính thức giới thiệu mẫu xe ga Burgman 15 tại thị trường Philippines, đánh dấu sự xuất hiện của một cái tên mới trong phân khúc maxi scooter cỡ nhỏ.
Hệ thống giường nằm đầu tiên dành cho hành khách Economy – Air New Zealand đang thử giải bài toán lớn nhất của những chuyến bay siêu dài ở độ cao 10.000 mét.
Suzuki vừa chính thức giới thiệu mẫu xe ga Burgman 15 tại thị trường Philippines, đánh dấu sự xuất hiện của một cái tên mới trong phân khúc maxi scooter cỡ nhỏ.
Honda được cho là đang chuẩn bị ra mắt Honda Civic e:HEV S+ SHIFT 2026 tại Thái Lan trong tháng 7/2026, với hàng loạt nâng cấp tập trung vào trải nghiệm lái.
Từ một ứng dụng giao đồ ăn, Meituan bất ngờ tạo ra mô hình AI 1,6 nghìn tỷ tham số, huấn luyện hoàn toàn bằng chip nội địa.
Nếu như thương hiệu Brough Superior được ví như "Rolls-Royce 2 bánh", chiếc Dagger S mới nhất có thể được so với phiên bản Black Badge của hãng ôtô siêu sang.
Phát biểu của CEO Jensen Huang về làm mát siêu máy tính bằng nước nóng bất ngờ thổi bùng cơn sốt "làm mát bằng kim cương".
Ford vừa giới thiệu bản nâng cấp của Ford Explorer tại Trung Quốc. Đây có thể là cái nhìn đầu tiên về diện mạo mà mẫu SUV này tại Mỹ và các thị trường quốc tế.
Từ giải mã Enigma đến khai sinh Máy Turing và Turing Test, Alan Turing đã thay đổi lịch sử khoa học máy tính, mở đường cho trí tuệ nhân tạo phát triển.
Rolls-Royce Motor Cars vừa giới thiệu mẫu xe siêu sang Phantom Regatta, phiên bản Phantom Extended độc bản được tái hiện vẻ đẹp bờ biển miền Nam nước Anh.
Nhiều người cho rằng bật điện thoại khi trời giông sẽ dễ bị sét đánh, nhưng các chuyên gia khẳng định đây là quan niệm sai lầm và chỉ ra nguyên nhân thực sự.
RAV4 từng đánh bại Ford F-150, nhưng mức sụt giảm doanh số tới 36% đã khiến mẫu SUV này rời khỏi cuộc đua, đưa Honda CR-V vươn lên dẫn đầu trong nửa đầu 2026.
Dreame D20 Aura mang đến trải nghiệm vệ sinh giường nệm khác biệt với dock tự đổ rác, lực hút 16.000 Pa, sấy khí nóng 70°C và UV khử khuẩn.
Từng đứng trước nguy cơ phá sản, Will Ahmed vẫn kiên trì theo đuổi ý tưởng, đưa Whoop trở thành đế chế thiết bị đeo trị giá 10,1 tỷ USD.
Nhân dịp kỷ niệm 60 năm dòng xe Toyota Corolla, Toyota đã giới thiệu phiên bản đặc biệt mới của mẫu Corolla Cross mang tên Z Adventure tại thị trường Nhật Bản.
Mẫu xe SUV Kia Niro phiên bản nâng cấp sở hữu thiết kế sắc sảo và nội thất hiện đại hơn, nhưng phiên bản thuần điện sẽ không còn được bán trong năm 2027.
BMW được cho là đang phát triển một mẫu SUV địa hình hạng sang mới sở hữu khung gầm rời ladder frame, nhằm cạnh tranh trực tiếp với Mercedes-Benz G-Class.
Từng bán mảng chip nhớ và điện hạt nhân để vượt khủng hoảng, Toshiba nay chứng kiến hai lĩnh vực này bùng nổ mạnh mẽ nhờ làn sóng AI toàn cầu.
Lamborghini Urus Performante SE sở hữu công suất 801 mã lực, tăng so với 789 mã lực của phiên bản plug-in hybrid SE thường. Nhưng đổi lại, chiếc xe nặng hơn.
Sau phiên bản động cơ xăng, hãng xe Jaecoo của Trung Quốc tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm với J5 EV - biến thể thuần điện của mẫu SUV hạng B tại Đông Nam Á.
Tựa game đắt nhất Steam có giá gần 26 triệu đồng nhưng chỉ mang đến trải nghiệm 10 phút đi dạo trong cung điện ảo, khiến cộng đồng game thủ tranh cãi dữ dội.