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[GALLERY] Sony khai tử đĩa game, kỷ nguyên PlayStation khép lại

Số hóa - Xe

[GALLERY] Sony khai tử đĩa game, kỷ nguyên PlayStation khép lại

Sony tuyên bố dừng phát hành đĩa game mới từ năm 2028, đánh dấu bước ngoặt lớn của PlayStation và thúc đẩy ngành game bước vào kỷ nguyên số hóa.

Thiên Trang (TH)
Sony vừa gây chấn động ngành công nghiệp game khi thông báo sẽ ngừng sản xuất các tựa game phát hành dưới dạng đĩa vật lý trên hệ máy PlayStation kể từ tháng 1/2028, khép lại một kỷ nguyên kéo dài hàng chục năm gắn liền với những chiếc hộp game quen thuộc và mở ra giai đoạn số hóa mạnh mẽ của thị trường trò chơi điện tử.
Sony vừa gây chấn động ngành công nghiệp game khi thông báo sẽ ngừng sản xuất các tựa game phát hành dưới dạng đĩa vật lý trên hệ máy PlayStation kể từ tháng 1/2028, khép lại một kỷ nguyên kéo dài hàng chục năm gắn liền với những chiếc hộp game quen thuộc và mở ra giai đoạn số hóa mạnh mẽ của thị trường trò chơi điện tử.
Theo hãng, quyết định này xuất phát từ thực tế doanh số game kỹ thuật số đã chiếm hơn 80% lượng game bán ra trong các quý gần đây, trong khi chi phí sản xuất, đóng gói, vận chuyển và phân phối đĩa game ngày càng làm giảm biên lợi nhuận so với hình thức phát hành trực tuyến.
Theo hãng, quyết định này xuất phát từ thực tế doanh số game kỹ thuật số đã chiếm hơn 80% lượng game bán ra trong các quý gần đây, trong khi chi phí sản xuất, đóng gói, vận chuyển và phân phối đĩa game ngày càng làm giảm biên lợi nhuận so với hình thức phát hành trực tuyến.
Thông báo của Sony ngay lập tức tạo nên làn sóng tranh cãi khi nhiều game thủ bày tỏ sự tiếc nuối vì mất đi cảm giác sở hữu bản game vật lý, khả năng sưu tầm, trao đổi hoặc mua bán đĩa cũ với chi phí thấp hơn, đồng thời lo ngại quyền sở hữu game kỹ thuật số sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào các nền tảng phân phối.
Thông báo của Sony ngay lập tức tạo nên làn sóng tranh cãi khi nhiều game thủ bày tỏ sự tiếc nuối vì mất đi cảm giác sở hữu bản game vật lý, khả năng sưu tầm, trao đổi hoặc mua bán đĩa cũ với chi phí thấp hơn, đồng thời lo ngại quyền sở hữu game kỹ thuật số sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào các nền tảng phân phối.
Các chuyên gia cho rằng đây là bước đi gần như không thể tránh khỏi khi xu hướng tải game trực tuyến ngày càng phổ biến, tốc độ Internet được cải thiện và người dùng ưu tiên sự tiện lợi hơn việc lưu trữ các hộp đĩa truyền thống như trước.
Các chuyên gia cho rằng đây là bước đi gần như không thể tránh khỏi khi xu hướng tải game trực tuyến ngày càng phổ biến, tốc độ Internet được cải thiện và người dùng ưu tiên sự tiện lợi hơn việc lưu trữ các hộp đĩa truyền thống như trước.
Giới phân tích cũng dự báo quyết định của Sony có thể tạo hiệu ứng domino trong ngành game, khi Microsoft và nhiều nhà sản xuất console khác nhiều khả năng sẽ sớm chuyển hoàn toàn sang mô hình phân phối kỹ thuật số giống như Steam đã thực hiện trên thị trường PC từ nhiều năm qua.
Giới phân tích cũng dự báo quyết định của Sony có thể tạo hiệu ứng domino trong ngành game, khi Microsoft và nhiều nhà sản xuất console khác nhiều khả năng sẽ sớm chuyển hoàn toàn sang mô hình phân phối kỹ thuật số giống như Steam đã thực hiện trên thị trường PC từ nhiều năm qua.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Sony đang đối mặt nhiều sức ép về chi phí sản xuất, giá linh kiện, thuế quan cũng như sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường thiết bị giải trí, buộc hãng phải tối ưu mô hình kinh doanh để duy trì lợi nhuận dài hạn.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Sony đang đối mặt nhiều sức ép về chi phí sản xuất, giá linh kiện, thuế quan cũng như sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường thiết bị giải trí, buộc hãng phải tối ưu mô hình kinh doanh để duy trì lợi nhuận dài hạn.
Bên cạnh đó, việc các bom tấn mới được ưu tiên phát hành dưới dạng kỹ thuật số cùng xu hướng dịch vụ đăng ký và điện toán đám mây đang khiến cách người dùng tiếp cận trò chơi điện tử thay đổi nhanh chóng, đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi về quyền sở hữu nội dung số trong tương lai.
Bên cạnh đó, việc các bom tấn mới được ưu tiên phát hành dưới dạng kỹ thuật số cùng xu hướng dịch vụ đăng ký và điện toán đám mây đang khiến cách người dùng tiếp cận trò chơi điện tử thay đổi nhanh chóng, đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi về quyền sở hữu nội dung số trong tương lai.
Dù vấp phải phản ứng từ cộng đồng game thủ trung thành, quyết định của Sony được xem là cột mốc quan trọng báo hiệu ngành công nghiệp trò chơi điện tử đang bước sang một kỷ nguyên mới, nơi game kỹ thuật số dần trở thành tiêu chuẩn thay thế hoàn toàn cho những chiếc đĩa PlayStation từng gắn bó với nhiều thế hệ người chơi trên toàn thế giới.
Dù vấp phải phản ứng từ cộng đồng game thủ trung thành, quyết định của Sony được xem là cột mốc quan trọng báo hiệu ngành công nghiệp trò chơi điện tử đang bước sang một kỷ nguyên mới, nơi game kỹ thuật số dần trở thành tiêu chuẩn thay thế hoàn toàn cho những chiếc đĩa PlayStation từng gắn bó với nhiều thế hệ người chơi trên toàn thế giới.
Mời quý độc giả xem thêm video: 'Sứa ma' nước ngọt: Ngủ quên dưới đáy hồ, thức dậy là kỳ quan hiếm gặp.
Thiên Trang (TH)
#Sony #đĩa game #PlayStation #số hóa #ngành game #công nghiệp game

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