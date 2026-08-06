Chuyên gia 10 năm, đừng vội mua smartphone mới năm 2026

Sau hơn một thập kỷ trải nghiệm và đánh giá smartphone, cây bút công nghệ Roydon Cerejo của Android Authority cho rằng năm 2026 là một trong những giai đoạn kém hấp dẫn nhất của thị trường điện thoại thông minh. Theo ông, thay vì mang đến những bước tiến đủ sức thay đổi trải nghiệm, nhiều hãng chỉ bổ sung vài cải tiến nhỏ về phần cứng hoặc phần mềm rồi quảng bá như một cuộc cách mạng công nghệ. Trong bối cảnh đó, người dùng phổ thông gần như không có nhiều lý do để chi tiền nâng cấp thiết bị, đặc biệt nếu chiếc smartphone hiện tại vẫn hoạt động ổn định. Đây cũng là lý do vị chuyên gia đưa ra lời khuyên gây chú ý: nếu không thực sự cần thiết, hãy cân nhắc trì hoãn việc mua smartphone mới trong năm nay.

Nhận định này được đưa ra sau hàng loạt màn ra mắt sản phẩm bị đánh giá thiếu đột phá. Google Pixel 10a tiếp tục giữ vị thế là lựa chọn đáng cân nhắc ở phân khúc tầm trung, nhưng những thay đổi so với thế hệ trước lại khá mờ nhạt, chủ yếu xoay quanh một vài nâng cấp nhỏ về phần cứng và tính năng AI. Motorola Razr 2026 cũng chỉ bổ sung màu sắc mới, cải tiến nhẹ bản lề và chuyển sang pin silicon-carbon dung lượng lớn hơn, trong khi giá bán lại tăng ở một số phiên bản. Samsung cũng không nằm ngoài xu hướng khi Galaxy S26 và S26 Plus tiếp tục bị lu mờ trước phiên bản Ultra, còn Galaxy Z Fold 8 Ultra và Galaxy Z Flip 8 chỉ mang đến các thay đổi mang tính hoàn thiện thay vì tạo ra khác biệt lớn. Theo Roydon Cerejo, việc thiếu những yếu tố bất ngờ đã khiến các sự kiện ra mắt smartphone không còn tạo được sức hút như giai đoạn bùng nổ của thị trường cách đây vài năm.

Thị trường smartphone năm 2026 bị đánh giá thiếu những nâng cấp đủ lớn để thuyết phục người dùng đổi máy.

Không chỉ các sản phẩm mới kém hấp dẫn hơn, thói quen sử dụng smartphone của người dùng cũng đã thay đổi đáng kể. Một khảo sát do Android Authority thực hiện cho thấy hơn 44% người dùng giữ điện thoại từ 3 đến 5 năm trước khi thay mới, trong khi hơn 28% sử dụng thiết bị trên 5 năm. Một trong những nguyên nhân lớn là các hãng đã kéo dài thời gian hỗ trợ phần mềm lên 6-7 năm, giúp smartphone duy trì hiệu năng, bảo mật và khả năng tương thích với ứng dụng trong thời gian dài hơn trước. Bên cạnh đó, phần lớn ứng dụng và trò chơi Android hiện nay đều không yêu cầu cấu hình quá mạnh để vận hành mượt mà. Những tựa game phổ biến như Candy Crush Saga hay Roblox vẫn hoạt động tốt trên các bộ vi xử lý ra mắt từ vài năm trước, khiến việc nâng cấp lên những con chip mới với hiệu năng cao hơn hàng chục phần trăm không tạo ra khác biệt rõ rệt trong trải nghiệm thực tế.

Theo góc nhìn của Roydon Cerejo, cuộc đua cấu hình đang dần rơi vào tình trạng "thừa sức mạnh nhưng thiếu ứng dụng". Các hãng liên tục quảng bá CPU và GPU mới nhanh hơn thế hệ trước, song rất ít tính năng có thể khai thác hết tiềm năng của phần cứng hiện đại. Nhiều công nghệ được giới thiệu trong các buổi ra mắt sản phẩm chỉ dừng lại ở mức trình diễn hoặc phục vụ mục đích tiếp thị. Điều đó khiến người dùng ngày càng khó cảm nhận giá trị thực sự của việc nâng cấp smartphone mỗi năm. Thay vì tập trung vào chu kỳ ra mắt liên tục, vị chuyên gia cho rằng các nhà sản xuất nên kéo dài vòng đời sản phẩm lên 2-4 năm, tương tự ngành máy ảnh. Khoảng thời gian dài hơn sẽ tạo điều kiện để các hãng đầu tư vào những cải tiến thực sự đáng giá về phần cứng, phần mềm và trải nghiệm người dùng, thay vì tung ra các bản nâng cấp nhỏ giọt nhằm duy trì doanh số.

Thời gian hỗ trợ phần mềm kéo dài và hiệu năng smartphone ngày càng dư thừa khiến chu kỳ đổi máy của người dùng tăng lên đáng kể.

Dù vậy, kịch bản này khó sớm trở thành hiện thực khi thị trường smartphone vẫn chịu áp lực từ cạnh tranh và doanh thu. Các hãng cần duy trì nhịp ra mắt sản phẩm thường niên để giữ sức nóng thương hiệu cũng như đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư. Tuy nhiên, từ góc nhìn của người tiêu dùng, năm 2026 có thể là thời điểm phù hợp để tiếp tục sử dụng chiếc điện thoại hiện có thay vì vội vàng lên đời. Nếu thiết bị vẫn đáp ứng tốt nhu cầu làm việc, giải trí và được hỗ trợ cập nhật phần mềm, việc chờ thêm một hoặc hai thế hệ nữa có thể mang lại nhiều giá trị hơn, đồng thời giúp người dùng tiết kiệm đáng kể chi phí trong bối cảnh những khác biệt giữa các mẫu smartphone mới ngày càng thu hẹp.