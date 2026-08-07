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[GALLERY] Ra mắt Honda Giorno+ đặc biệt Buzz Lightyear, hơn 59 triệu đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Ra mắt Honda Giorno+ đặc biệt Buzz Lightyear, hơn 59 triệu đồng

Nối tiếp loạt xe đặc biệt lấy cảm hứng từ các nhân vật Disney, Honda vừa ra bản đặc biệt của mẫu xe ga Giorno+ với cảm hứng từ anh hùng vũ trụ Buzz Lightyear.

Tâm Võ
Honda đã có lịch sử tạo ra nhiều phiên bản đặc biệt hợp tác cùng Disney. Mối quan hệ này bắt đầu vào năm 2023 vào đúng dịp kỷ niệm 100 năm đế chế giải trí này thành lập. Nối tiếp 2 năm sau đó, mẫu xe tay ga Honda Giorno đã lần lượt có các bản đặc biệt lấy cảm hứng từ vịt Donald và bộ phim âm nhạc Fantasia.
Honda đã có lịch sử tạo ra nhiều phiên bản đặc biệt hợp tác cùng Disney. Mối quan hệ này bắt đầu vào năm 2023 vào đúng dịp kỷ niệm 100 năm đế chế giải trí này thành lập. Nối tiếp 2 năm sau đó, mẫu xe tay ga Honda Giorno đã lần lượt có các bản đặc biệt lấy cảm hứng từ vịt Donald và bộ phim âm nhạc Fantasia.
Và năm nay nhân dịp phần phim Toy Story 5 được ra mắt công chúng, mẫu xe tay ga Honda Giorno một lần nữa có bản đặc biệt Buzz Lightyear, được trang trí theo món đồ chơi siêu nhân vũ trụ trong phim.
Và năm nay nhân dịp phần phim Toy Story 5 được ra mắt công chúng, mẫu xe tay ga Honda Giorno một lần nữa có bản đặc biệt Buzz Lightyear, được trang trí theo món đồ chơi siêu nhân vũ trụ trong phim.
Chiếc xe nổi bật với sự kết hợp giữa màu trắng, xanh lá cây và tím, những màu sắc đặc trưng của bộ đồ phi hành gia Buzz Lightyear. Nhiều chi tiết trên xe được thiết kế hài hòa với chủ đề không gian, từ viền đèn pha và bảng điều khiển màu tím cho đến các biểu tượng và các bộ phận trang trí được thiết kế riêng cho mẫu xe này.
Chiếc xe nổi bật với sự kết hợp giữa màu trắng, xanh lá cây và tím, những màu sắc đặc trưng của bộ đồ phi hành gia Buzz Lightyear. Nhiều chi tiết trên xe được thiết kế hài hòa với chủ đề không gian, từ viền đèn pha và bảng điều khiển màu tím cho đến các biểu tượng và các bộ phận trang trí được thiết kế riêng cho mẫu xe này.
Phần trước của xe nổi bật với đèn pha LED cổ điển, được tô điểm thêm bằng lớp vỏ đèn pha màu tím "ton sur ton" với khung bảng điều khiển. Ở bên hông, biểu tượng Space Ranger, biểu tượng của đơn vị thám hiểm không gian của Buzz Lightyear tạo nên một nhận diện dễ dàng nhận biết đối với người hâm mộ Toy Story.
Phần trước của xe nổi bật với đèn pha LED cổ điển, được tô điểm thêm bằng lớp vỏ đèn pha màu tím "ton sur ton" với khung bảng điều khiển. Ở bên hông, biểu tượng Space Ranger, biểu tượng của đơn vị thám hiểm không gian của Buzz Lightyear tạo nên một nhận diện dễ dàng nhận biết đối với người hâm mộ Toy Story.
Một điểm nổi bật khác là huy hiệu Buzz Space Soft Emblem dạng nút ba màu được thiết kế tỉ mỉ mô phỏng bộ đồ phi hành gia của Buzz Lightyear, cùng với huy hiệu Buzz Red Soft Emblem - một nút màu đỏ nằm ở ngực trái của nhân vật. Những chi tiết đặc biệt này được sử dụng để trang trí cho chiếc xe, tạo thêm chiều sâu và cảm giác cao cấp.
Một điểm nổi bật khác là huy hiệu Buzz Space Soft Emblem dạng nút ba màu được thiết kế tỉ mỉ mô phỏng bộ đồ phi hành gia của Buzz Lightyear, cùng với huy hiệu Buzz Red Soft Emblem - một nút màu đỏ nằm ở ngực trái của nhân vật. Những chi tiết đặc biệt này được sử dụng để trang trí cho chiếc xe, tạo thêm chiều sâu và cảm giác cao cấp.
Chiếc xe này cũng ẩn chứa những chi tiết quen thuộc với người hâm mộ phim, chẳng hạn như nhãn dán chữ ký của Andy, gợi nhớ đến chữ ký của Buzz Lightyear dưới chân trong phim, cùng với biểu tượng Toy Story Soft Emblem.
Chiếc xe này cũng ẩn chứa những chi tiết quen thuộc với người hâm mộ phim, chẳng hạn như nhãn dán chữ ký của Andy, gợi nhớ đến chữ ký của Buzz Lightyear dưới chân trong phim, cùng với biểu tượng Toy Story Soft Emblem.
Khu vực để chân được trang bị thảm sàn nhôm BUZZ LIGHTYEAR, với họa tiết tàu vũ trụ dập nổi. Trong khi đó, phía sau xe có biển số Space Ranger, một khung biển số phiên bản giới hạn được thiết kế để phù hợp với chủ đề tổng thể của chiếc xe.
Khu vực để chân được trang bị thảm sàn nhôm BUZZ LIGHTYEAR, với họa tiết tàu vũ trụ dập nổi. Trong khi đó, phía sau xe có biển số Space Ranger, một khung biển số phiên bản giới hạn được thiết kế để phù hợp với chủ đề tổng thể của chiếc xe.
Mỗi chiếc Honda Giorno+ BUZZ LIGHTYEAR phiên bản giới hạn mới đều đi kèm với tem đánh số thứ tự, thể hiện số seri duy nhất từ ​​chiếc thứ 1 đến chiếc thứ 2000. Nền tảng của chiếc xe vẫn là Honda Giorno+. Xe sử dụng động cơ eSP+ 125cc 4 van, làm mát bằng nước với hệ thống phun nhiên liệu PGM-FI.
Mỗi chiếc Honda Giorno+ BUZZ LIGHTYEAR phiên bản giới hạn mới đều đi kèm với tem đánh số thứ tự, thể hiện số seri duy nhất từ ​​chiếc thứ 1 đến chiếc thứ 2000. Nền tảng của chiếc xe vẫn là Honda Giorno+. Xe sử dụng động cơ eSP+ 125cc 4 van, làm mát bằng nước với hệ thống phun nhiên liệu PGM-FI.
Về mặt tiện ích, xe được trang bị ngăn chứa đồ dưới yên xe dung tích 30 lít, có thể chứa mũ bảo hiểm và các vật dụng cần thiết hàng ngày, cùng với đèn LED bên trong ngăn giúp dễ dàng nhìn thấy đồ vật vào ban đêm.
Về mặt tiện ích, xe được trang bị ngăn chứa đồ dưới yên xe dung tích 30 lít, có thể chứa mũ bảo hiểm và các vật dụng cần thiết hàng ngày, cùng với đèn LED bên trong ngăn giúp dễ dàng nhìn thấy đồ vật vào ban đêm.
Xe còn được trang bị nắp bình xăng đặt phía trước, cho phép tiếp nhiên liệu mà không cần mở yên xe, cùng với chìa khóa thông minh Honda Smart Key, ngăn chứa đồ phía trước và cổng sạc USB. Honda Giorno+ BUZZ LIGHTYEAR chỉ được sản xuất 2.000 chiếc, mỗi chiếc đều có số thứ tự riêng. Giá bán lẻ đề xuất là 74.900 baht (tương đương 59,41 triệu đồng).
Xe còn được trang bị nắp bình xăng đặt phía trước, cho phép tiếp nhiên liệu mà không cần mở yên xe, cùng với chìa khóa thông minh Honda Smart Key, ngăn chứa đồ phía trước và cổng sạc USB. Honda Giorno+ BUZZ LIGHTYEAR chỉ được sản xuất 2.000 chiếc, mỗi chiếc đều có số thứ tự riêng. Giá bán lẻ đề xuất là 74.900 baht (tương đương 59,41 triệu đồng).
Video: Xem chi tiết xe tay ga Honda Giorno+ bản đặc biệt Buzz Lightyear.
Tâm Võ
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