Apple sẽ cho phép người dùng copy/pase từ iPhone sang Windows

Microsoft đã đề xuất tính năng này thông qua hệ thống tương tác giữa các nền tảng của Apple dành cho các nhà phát triển, được triển khai theo luật châu Âu.

Apple đang phát triển một tính năng mới cho phép sao chép và dán nội dung giữa các thiết bị iOS và máy tính Windows.

Microsoft đã đề xuất tính năng này thông qua hệ thống yêu cầu tương tác giữa các nhà phát triển của Apple nhằm tuân thủ Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA). Apple bắt đầu xem xét đề xuất này từ tháng 3 và đến ngày 26/6 đã đưa ra kế hoạch dự án.

iPhone sẽ sớm có chức năng copy nội dung và văn bản dán thẳng vào Windows 11.

Microsoft mô tả cách thức sử dụng tính năng này có thể sao chép văn bản hoặc nội dung được hỗ trợ trên iPhone và dán trực tiếp lên máy tính Windows, và ngược lại.

Nó còn thực hiện các quy trình làm việc thường ngày mà không cần mở ứng dụng lên trước hoặc lặp lại nhiều thao tác để chuyển dữ liệu. Trải nghiệm đồng bộ hóa clipboard như một tính năng nhẹ nhàng, liên tục thay vì phải thao tác thủ công qua từng ứng dụng.

Apple đề xuất một giải pháp cho phép iPhone chia sẻ và nhập các mục từ bảng nhớ tạm (pasteboard) sang thiết bị phụ kiện đã ghép nối, như máy tính Window.

Apple dự kiến sử dụng giải pháp tương tự như tùy chọn Thông báo Phụ kiện (Accessory Notifications) mà hãng đã bổ sung cho các thiết bị đeo bên thứ ba tại EU trên iOS 26.5. Người dùng sẽ cần cấp quyền một lần cho thiết bị đã ghép nối để dán nội dung từ iPhone.

Để áp dụng giải pháp này, bạn sẽ cần sử dụng AccessorySetupKit để người dùng đồng ý với các quyền cần thiết, cho phép chia sẻ bảng nhớ tạm với phụ kiện của bạn. Giải pháp này yêu cầu người dùng thực hiện thao tác đồng ý một lần để chia sẻ bảng nhớ tạm với từng phụ kiện đã ghép nối sẽ sử dụng tính năng này.

Hiện tại, một ứng dụng chỉ có thể đọc clipboard của iPhone nếu ứng dụng đó đang chạy ở chế độ nền trước và người dùng cấp quyền truy cập clipboard cho từng thao tác sao chép/dán. Đối với các thiết bị của riêng mình, Apple đã có tính năng Universal Clipboard cho phép sao chép và dán nội dung giữa iOS và macOS.

iOS hiện tại hạn chế tiếp cận clipboard trên iPhone, cần phải cấp quyền cho mỗi lần copy/pase.

Microsoft cho rằng các hạn chế về clipboard mà Apple áp dụng cho ứng dụng đã ngăn cản việc đồng bộ hóa liên tục nội dung clipboard từ iPhone sang PC hoặc các thiết bị kết nối khác ở chế độ nền.

Apple cho biết việc triển khai tính năng sao chép và dán giữa các thiết bị là một nỗ lực kỹ thuật lớn, dự kiến hoàn thành vào mùa thu năm 2027. Tính năng này sẽ được phát hành trước dưới dạng bản beta dành cho nhà phát triển để thử nghiệm trước khi ra mắt công chúng.

Nếu tính năng được bổ sung vào cuối mùa thu 2027, người dùng phổ thông có thể phải chờ đến đầu năm 2028 mới được tiếp cận.

Nhiều khả năng, tính năng sao chép và dán giữa các thiết bị sẽ chỉ giới hạn cho người dùng iPhone và Windows tại Liên minh châu Âu, dù không loại trừ khả năng Apple sẽ triển khai rộng rãi trên toàn cầu.

Apple đã từng mở rộng một số tính năng buộc phải hỗ trợ theo DMA cho tất cả các quốc gia, như chuyển eSIM từ iPhone sang Android và chuyển dữ liệu dễ dàng hơn khi đổi giữa thiết bị Android và iPhone.

Tuy nhiên, các tính năng khác như ghép nối kiểu AirPods và chuyển tiếp thông báo cho thiết bị đeo bên thứ ba mới chỉ được triển khai tại EU.