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Số hóa - Xe

Mazda CX-5 đang giảm đến 69 triệu đồng, khởi điểm rẻ ngang SUV cỡ B

Từ nay đến hết tháng 9/2026, mẫu xe SUV Mazda CX-5 tại thị trường Việt Nam được ưu đãi lên đến 69 triệu đồng, giảm giá khởi điểm xuống còn 671 triệu.

Nguyễn Thảo
Video: Mazda CX90 PHEV "Hoa hậu" SUV từ Nhật tại Việt Nam.

Cụ thể, từ nay đến hết tháng 9/2026, Mazda Việt Nam tung ra 2 phương án ưu đãi dành cho CX-5 để khách hàng lựa chọn. Phương án đầu tiên là ưu đãi lãi suất cố định 0% trong 9 tháng đầu và 8,7%/năm trong 3 tháng tiếp theo, hoặc lãi suất cố định 0% trong 12 tháng đầu tiên. Hãng hỗ trợ vay tối đa 80% giá trị xe với thời hạn vay lên đến 96 tháng. Với tỷ lệ vay tối đa 80% giá trị xe, khách hàng chỉ cần trả trước từ 149 triệu đồng.

Thứ hai là phương án ưu đãi giá. Theo đó, Mazda CX-5 được ưu đãi trực tiếp giá bán lên đến 69 triệu đồng. Giá bán sau ưu đãi của mẫu SUV cỡ C này chỉ còn từ 671 triệu đồng, tương đương nhiều mẫu SUV cỡ B.

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Mazda CX-5 đang giảm đến 69 triệu đồng, khởi điểm rẻ ngang SUV cỡ B

Tiếp theo là Mazda CX-8 với chương trình khuyến mãi trị giá 60 triệu đồng. Giá sau ưu đãi của mẫu SUV hạng D này chỉ từ 889 triệu đồng, thấp nhất trong phân khúc.

Ở nhóm SUV cỡ B, Mazda CX-3 sở hữu giá bán sau ưu đãi từ 519 triệu đồng. Đây tiếp tục là một trong những mẫu xe rẻ nhất trong phân khúc SUV cỡ B tại Việt Nam hiện nay.

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Mazda CX-8 với chương trình khuyến mãi trị giá 60 triệu đồng.

Trong khi đó, Mazda2 có giá sau ưu đãi từ 394 triệu đồng, rẻ hơn nhiều đối thủ cùng phân khúc như Honda City, Toyota Vios và Hyundai Accent. Mazda3 cũng được ưu đãi đến 50 triệu đồng với giá khuyến mại chỉ từ 559 triệu đồng.

Trong phân khúc xe cao cấp hơn, Mazda CX-90 có giá ưu đãi từ 1,899 tỷ đồng cùng nhiều quà tặng chính hãng. Ngoài ưu đãi giá, Mazda Việt Nam còn áp dụng chế độ bảo hành chính hãng 5 năm hoặc 150.000 km, tùy điều kiện nào đến trước, cho các mẫu xe của mình.

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Mazda CX-90 có giá ưu đãi từ 1,899 tỷ đồng cùng nhiều quà tặng chính hãng.

Mazda hiện là một trong những thương hiệu ôtô được ưa chuộng nhất Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm nay, Mazda là thương hiệu bán chạy thứ 7 trên toàn thị trường Việt Nam, sau VinFast (115.916 xe), Toyota (35.410 xe ), Mitsubishi (21.617 xe), Ford (21.232 xe), Hyundai (17.705 xe ) và Kia (15.732 xe).

Đóng góp phần lớn vào thành công của Mazda chính là CX-5. Trong 6 tháng đầu năm nay, người Việt đã mua tổng cộng 8.123 chiếc CX-5, nhiều nhất trong phân khúc SUV cỡ C ở Việt Nam.

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