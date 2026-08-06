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Số hóa - Xe

Mercedes-Benz phải thừa nhận - nút bấm vật lý vẫn là chân ái

Mercedes-Benz cho biết sẽ đưa các nút bấm vật lý trở lại trên những mẫu xe thế hệ mới của mình, sau khi thừa nhận đã quá chú trọng vào màn hình cảm ứng.

Nguyễn Thảo
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Theo tạp chí Autocar (Anh), CEO Mercedes-Benz Ola Källenius cho rằng việc theo đuổi công nghệ đôi khi khiến hãng quên đi yếu tố quan trọng nhất là sự thuận tiện của người dùng.

"Đôi khi chúng tôi đã đi quá nhanh và đưa công nghệ lên xe chỉ vì công nghệ, mà có lẽ đã phần nào quên mất khách hàng. Từ bây giờ, các bạn sẽ thấy chúng tôi đưa trở lại những nút bấm vật lý thực sự cần thiết", ông Källenius cho biết.

Phát biểu này đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong triết lý thiết kế nội thất của Mercedes-Benz. Trong gần một thập kỷ qua, hãng xe sang Đức là một trong những nhà sản xuất tiên phong theo đuổi xu hướng số hóa khoang lái, thay thế hầu hết các nút bấm truyền thống bằng màn hình cảm ứng, bảng điều khiển kỹ thuật số và các phím cảm ứng điện dung.

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CEO Mercedes-Benz Ola Källenius.

Mercedes-Benz bắt đầu ứng dụng touchpad trên vô-lăng từ năm 2016 với E-Class và đến năm 2020 tiếp tục thay thế hoàn toàn các nút bấm vật lý trên vô-lăng bằng các phím cảm ứng điện dung. Trên nhiều mẫu xe mới, từ điều hòa, chế độ lái cho đến một số chức năng chỉnh ghế đều được tích hợp vào màn hình trung tâm.

Tuy nhiên, thực tế sử dụng cho thấy thao tác trên màn hình cảm ứng khi xe đang di chuyển, đặc biệt trên những đoạn đường gồ ghề, khiến người lái phải rời mắt khỏi mặt đường lâu hơn so với việc sử dụng các nút bấm truyền thống. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều khách hàng phản hồi rằng các nút bấm vật lý vẫn mang lại cảm giác sử dụng trực quan và an toàn hơn.

Không chỉ đến từ phản hồi của người dùng, quyết định thay đổi của Mercedes-Benz còn diễn ra trong bối cảnh nhiều tổ chức và cơ quan quản lý bắt đầu siết chặt các tiêu chuẩn về giao diện điều khiển trên ôtô. Mới đây, tổ chức đánh giá an toàn Euro NCAP đã bổ sung tiêu chí về các nút điều khiển vật lý cho những chức năng quan trọng vào hệ thống chấm điểm 5 sao. Trong khi đó, Trung Quốc cũng đã yêu cầu các nhà sản xuất phải trang bị nút bấm vật lý cho một số chức năng nhất định theo quy định.

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Mercedes-Benz phải thừa nhận - nút bấm vật lý vẫn là chân ái.

Dù vậy, Mercedes-Benz khẳng định màn hình cỡ lớn vẫn sẽ là trung tâm của khoang lái trong tương lai. Các hệ thống Superscreen và Hyperscreen sẽ tiếp tục được duy trì, nhưng sẽ kết hợp thêm các nút bấm vật lý cho những chức năng thường xuyên sử dụng nhằm giúp người lái thao tác thuận tiện hơn.

Khi được hỏi liệu ngành công nghiệp ôtô đã bước vào giai đoạn "đỉnh cao của màn hình" hay chưa, ông Källenius hài hước trả lời: "Tôi không biết chúng ta đã đạt đến đỉnh cao của màn hình hay chưa, nhưng số lượng nút bấm thì đang ở mức thấp”. Ông cũng tiết lộ rằng đây là chủ đề thường xuyên được thảo luận giữa ban lãnh đạo và đội ngũ kỹ sư của Mercedes-Benz. Mục tiêu của hãng là tạo ra giao diện điều khiển đủ đơn giản để bất kỳ ai cũng có thể sử dụng một cách dễ dàng mà không phải mất quá nhiều thời gian làm quen.

Hiện các mẫu xe mới như S-Class, CLA, GLA hay GLC EV vẫn áp dụng thiết kế nội thất tối giản với rất ít nút bấm vật lý. Vì vậy, việc đưa các phím điều khiển truyền thống quay trở lại nhiều khả năng sẽ được Mercedes-Benz triển khai từng bước trên các thế hệ sản phẩm mới trong những năm tới.

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