Ổ điện trong phòng tắm, vì sao ngày càng phổ biến?

Từng bị xem là khu vực "cấm kỵ" với thiết bị điện, phòng tắm nay lại xuất hiện thêm ổ cắm trong nhiều ngôi nhà hiện đại nhờ các tiêu chuẩn an toàn.

Nếu để ý các mẫu nhà mới hoặc căn hộ hiện đại, không khó để nhận ra một chi tiết đang dần trở nên phổ biến: ổ điện được lắp ngay trong phòng tắm. Trước đây, khu vực này thường bị hạn chế tối đa việc bố trí nguồn điện do nguy cơ rò rỉ và mất an toàn trong môi trường ẩm ướt. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của công nghệ điện dân dụng và các tiêu chuẩn chống nước, nhiều gia đình hiện nay đã thay đổi quan điểm. Thay vì né tránh hoàn toàn, họ lựa chọn lắp đặt ổ cắm chuyên dụng ở vị trí phù hợp để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày. Xu hướng này phản ánh cách thiết kế nhà ở hiện đại đang hướng tới sự tiện nghi, tối ưu trải nghiệm sử dụng nhưng vẫn đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu.

Lý do lớn nhất khiến ổ điện trong phòng tắm ngày càng được ưa chuộng đến từ sự thuận tiện. Sau khi tắm, người dùng có thể sử dụng ngay máy sấy tóc, máy cạo râu, máy tạo kiểu tóc hay các thiết bị chăm sóc cá nhân mà không cần di chuyển sang phòng khác hoặc kéo dây điện từ bên ngoài vào. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn mang lại trải nghiệm liền mạch hơn trong sinh hoạt hằng ngày. Bên cạnh đó, sự phổ biến của các thiết bị thông minh như bàn chải đánh răng điện, máy tăm nước, máy rửa mặt, gương LED hay máy chăm sóc da cũng làm tăng nhu cầu bố trí nguồn điện ngay trong phòng tắm. Khi có sẵn ổ cắm, việc sạc pin hoặc cấp nguồn cho các thiết bị này trở nên đơn giản, góp phần biến phòng tắm thành không gian chăm sóc cá nhân hiện đại thay vì chỉ phục vụ nhu cầu vệ sinh cơ bản.

Ổ cắm chống nước giúp người dùng sử dụng các thiết bị chăm sóc cá nhân ngay trong phòng tắm một cách thuận tiện hơn.

Không chỉ mang lại sự tiện lợi, việc bố trí ổ điện hợp lý còn giúp không gian gọn gàng và thẩm mỹ hơn. Nếu không có ổ cắm, nhiều gia đình buộc phải sử dụng dây nối dài hoặc mang thiết bị sang khu vực khác để sử dụng, vừa bất tiện vừa làm tăng nguy cơ vướng víu. Trong khi đó, một ổ điện được lắp đặt đúng vị trí sẽ giúp hạn chế dây điện lộ ra ngoài, tạo cảm giác ngăn nắp và đồng bộ với thiết kế nội thất. Đây cũng là lý do các kiến trúc sư thường đưa ổ cắm trong phòng tắm vào ngay từ giai đoạn thiết kế, thay vì bổ sung sau khi công trình hoàn thiện. Xu hướng này cho thấy phòng tắm ngày nay đã được xem là một không gian tiện nghi, nơi tích hợp nhiều thiết bị công nghệ phục vụ cuộc sống hằng ngày.

Dù vậy, các chuyên gia cũng lưu ý rằng phòng tắm vẫn là môi trường có độ ẩm cao, vì vậy việc lắp đặt ổ điện trong phòng tắm cần tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn. Ổ cắm nên được bố trí ở vị trí khô ráo, tránh xa khu vực vòi sen, bồn tắm hoặc lavabo để hạn chế nguy cơ nước bắn trực tiếp. Người dùng cũng nên ưu tiên các sản phẩm có nắp che chống nước hoặc đạt tiêu chuẩn chống bụi, chống nước phù hợp với môi trường ẩm. Bên cạnh đó, hệ thống điện nên được trang bị thiết bị chống rò điện như RCD hoặc ELCB để tự động ngắt nguồn khi phát hiện sự cố, giảm thiểu nguy cơ điện giật. Quan trọng không kém là quá trình thi công cần được thực hiện bởi kỹ thuật viên có chuyên môn nhằm đảm bảo đúng quy chuẩn kỹ thuật và an toàn trong quá trình sử dụng lâu dài.

Việc lắp đặt ổ điện trong phòng tắm cần tuân thủ tiêu chuẩn an toàn, sử dụng ổ cắm chống nước và hệ thống chống rò điện.

Sự xuất hiện ngày càng nhiều của ổ điện trong phòng tắm cho thấy cách con người đang định nghĩa lại không gian sống hiện đại. Phòng tắm không còn đơn thuần là nơi vệ sinh cá nhân mà đã trở thành khu vực chăm sóc sức khỏe và làm đẹp với sự hỗ trợ của nhiều thiết bị điện tử. Nếu được thiết kế đúng tiêu chuẩn, ổ điện không chỉ giúp nâng cao sự tiện nghi mà còn góp phần tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng hằng ngày. Vì vậy, thay vì lo ngại tuyệt đối như trước, điều quan trọng là lựa chọn sản phẩm chất lượng, lắp đặt đúng kỹ thuật và sử dụng đúng cách để vừa tận hưởng sự thuận tiện, vừa đảm bảo an toàn cho cả gia đình.