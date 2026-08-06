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[GALLERY] Hyundai Elantra 2027 - lột xác thiết kế và công nghệ, từ 16.850 USD

Số hóa - Xe

[GALLERY] Hyundai Elantra 2027 - lột xác thiết kế và công nghệ, từ 16.850 USD

Hyundai Motor vừa chính thức mở nhận đặt hàng Avante thế hệ thứ 8 tại thị trường Hàn Quốc. Mẫu sedan hạng C, với tên gọi Elantra ở nhiều thị trường quốc tế.

Nguyễn Chung
Avante thế hệ thứ 8 tại thị trường Hàn Quốc là mẫu sedan hạng C, được biết đến với tên gọi Elantra ở nhiều thị trường quốc tế. Bước sang thế hệ hoàn toàn mới với thiết kế lột xác, nền tảng nâng cấp cùng hàng loạt công nghệ hiện đại, đồng thời chỉ còn hai tùy chọn động cơ gồm xăng và hybrid.
Avante thế hệ thứ 8 tại thị trường Hàn Quốc là mẫu sedan hạng C, được biết đến với tên gọi Elantra ở nhiều thị trường quốc tế. Bước sang thế hệ hoàn toàn mới với thiết kế lột xác, nền tảng nâng cấp cùng hàng loạt công nghệ hiện đại, đồng thời chỉ còn hai tùy chọn động cơ gồm xăng và hybrid.
Theo Hyundai, Avante 2027 được phát triển trên nền tảng khung gầm cỡ trung mới, tích hợp kiến trúc Software-Defined Vehicle (SDV), nâng cấp kết cấu an toàn và cải thiện khả năng vận hành. Về thiết kế, Avante 2027 áp dụng ngôn ngữ Art of Steel mới nhất của Hyundai.
Theo Hyundai, Avante 2027 được phát triển trên nền tảng khung gầm cỡ trung mới, tích hợp kiến trúc Software-Defined Vehicle (SDV), nâng cấp kết cấu an toàn và cải thiện khả năng vận hành. Về thiết kế, Avante 2027 áp dụng ngôn ngữ Art of Steel mới nhất của Hyundai.
Thân xe sở hữu những đường gân dập nổi sắc nét, hốc bánh cơ bắp cùng các bề mặt cắt xẻ táo bạo, tạo diện mạo hiện đại và thể thao hơn so với thế hệ trước. Xe có kích thước dài 4.765 mm, rộng 1.855 mm và chiều dài cơ sở 2.750 mm. Khoang hành lý đạt dung tích 479 lít theo tiêu chuẩn VDA, đồng thời cửa cốp được mở rộng nhằm tăng tính tiện dụng khi xếp dỡ hành lý.
Thân xe sở hữu những đường gân dập nổi sắc nét, hốc bánh cơ bắp cùng các bề mặt cắt xẻ táo bạo, tạo diện mạo hiện đại và thể thao hơn so với thế hệ trước. Xe có kích thước dài 4.765 mm, rộng 1.855 mm và chiều dài cơ sở 2.750 mm. Khoang hành lý đạt dung tích 479 lít theo tiêu chuẩn VDA, đồng thời cửa cốp được mở rộng nhằm tăng tính tiện dụng khi xếp dỡ hành lý.
Xe được cung cấp 9 màu sơn ngoại thất, trong đó có nhiều gam màu mới như Kodiak Blue Matte, Raptor Grey Matte hay Goyo Copper Pearl. Nội thất cũng được bổ sung bốn tùy chọn phối màu mới.
Xe được cung cấp 9 màu sơn ngoại thất, trong đó có nhiều gam màu mới như Kodiak Blue Matte, Raptor Grey Matte hay Goyo Copper Pearl. Nội thất cũng được bổ sung bốn tùy chọn phối màu mới.
Không gian bên trong được thiết kế theo hướng tập trung vào người lái với vô-lăng Double D-cut. Dù được số hóa mạnh mẽ, Hyundai vẫn giữ lại các nút bấm vật lý dành cho những chức năng quan trọng như điều hòa và đèn cảnh báo khẩn cấp nhằm tăng tính thuận tiện trong quá trình sử dụng.
Không gian bên trong được thiết kế theo hướng tập trung vào người lái với vô-lăng Double D-cut. Dù được số hóa mạnh mẽ, Hyundai vẫn giữ lại các nút bấm vật lý dành cho những chức năng quan trọng như điều hòa và đèn cảnh báo khẩn cấp nhằm tăng tính thuận tiện trong quá trình sử dụng.
Toàn bộ các phiên bản đều được trang bị hệ thống giải trí Pleos Connect thế hệ mới, sử dụng màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 12,9 hoặc 14,6 inch, kết hợp màn hình thông tin người lái 9,9 inch. Hệ thống hỗ trợ kho ứng dụng riêng và được phát triển trên nền tảng Android Automotive. Về vận hành, Hyundai Avante 2027 tiếp tục cung cấp hai tùy chọn động cơ.
Toàn bộ các phiên bản đều được trang bị hệ thống giải trí Pleos Connect thế hệ mới, sử dụng màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 12,9 hoặc 14,6 inch, kết hợp màn hình thông tin người lái 9,9 inch. Hệ thống hỗ trợ kho ứng dụng riêng và được phát triển trên nền tảng Android Automotive. Về vận hành, Hyundai Avante 2027 tiếp tục cung cấp hai tùy chọn động cơ.
Phiên bản 2.0L hút khí tự nhiên cho công suất 149 PS. Trong khi đó, phiên bản hybrid 1.6L kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện, cho tổng công suất 157 PS. Hyundai cho biết hệ truyền động mới giúp xe cải thiện khoảng 6% khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h, tăng 17% khả năng tăng tốc 80-120 km/h và nâng hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu thêm khoảng 10% trên phiên bản sử dụng mâm 17 inch.
Phiên bản 2.0L hút khí tự nhiên cho công suất 149 PS. Trong khi đó, phiên bản hybrid 1.6L kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện, cho tổng công suất 157 PS. Hyundai cho biết hệ truyền động mới giúp xe cải thiện khoảng 6% khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h, tăng 17% khả năng tăng tốc 80-120 km/h và nâng hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu thêm khoảng 10% trên phiên bản sử dụng mâm 17 inch.
Hệ thống hybrid cũng được bổ sung nhiều công nghệ mới như Smart Regenerative Braking System 3.0, Predictive Hybrid Measurement Control và chế độ Stay Mode, cho phép người dùng sử dụng điều hòa hoặc hệ thống giải trí khi xe dừng mà không cần khởi động động cơ.
Hệ thống hybrid cũng được bổ sung nhiều công nghệ mới như Smart Regenerative Braking System 3.0, Predictive Hybrid Measurement Control và chế độ Stay Mode, cho phép người dùng sử dụng điều hòa hoặc hệ thống giải trí khi xe dừng mà không cần khởi động động cơ.
Bên cạnh đó, Avante 2027 còn được nâng cấp đáng kể về công nghệ an toàn. Xe lần đầu tiên trang bị hệ thống SBW P-Stage Emergency Braking, hỗ trợ phanh khẩn cấp khi cần số điện tử gặp sự cố, cùng Navigation Smart Cruise Control 2 có khả năng tự động giảm tốc khi phát hiện gờ giảm tốc, khúc cua hoặc giao lộ thông qua dữ liệu bản đồ.
Bên cạnh đó, Avante 2027 còn được nâng cấp đáng kể về công nghệ an toàn. Xe lần đầu tiên trang bị hệ thống SBW P-Stage Emergency Braking, hỗ trợ phanh khẩn cấp khi cần số điện tử gặp sự cố, cùng Navigation Smart Cruise Control 2 có khả năng tự động giảm tốc khi phát hiện gờ giảm tốc, khúc cua hoặc giao lộ thông qua dữ liệu bản đồ.
Danh sách trang bị tiêu chuẩn còn có 10 túi khí, hỗ trợ chống đạp nhầm chân ga, hệ thống giữ làn Lane Keeping Assist 2, chức năng tự động khóa cửa khi người lái rời xe và khả năng cập nhật phần mềm qua mạng (OTA). Tại Hàn Quốc, giá xe khởi điểm từ 23,98 triệu Won đối với bản 2.0L và từ 36,99 triệu Won đối với phiên bản hybrid 1.6L (dao động từ 16.850 – 26.000 USD).
Danh sách trang bị tiêu chuẩn còn có 10 túi khí, hỗ trợ chống đạp nhầm chân ga, hệ thống giữ làn Lane Keeping Assist 2, chức năng tự động khóa cửa khi người lái rời xe và khả năng cập nhật phần mềm qua mạng (OTA). Tại Hàn Quốc, giá xe khởi điểm từ 23,98 triệu Won đối với bản 2.0L và từ 36,99 triệu Won đối với phiên bản hybrid 1.6L (dao động từ 16.850 – 26.000 USD).
Video: Xem chi tiết Hyundai Elantra Avante 2027.
Nguyễn Chung
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