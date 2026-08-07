Suzuki Jimny đang giảm tới 120 triệu, XL7 Hybrid ưu đãi 75 triệu đồng

Suzuki Việt Nam đang triển khai khuyến mại cho toàn bộ các mẫu xe du lịch trong tháng 8/2026. Mẫu Jimny nhận giá trị ưu đãi cao nhất tới 120 triệu đồng.

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Trong tháng 8/2026, Suzuki Việt Nam đã thông báo ưu đãi dành cho toàn bộ các mẫu xe du lịch, với hình thức hầu hết là hỗ trợ lệ phí trước bạ cho khách hàng mua xe, cùng với một số quà tặng gói bảo dưỡng và bảo hiểm vật chất.

Thị trường ôtô tháng 8/2026: Suzuki Jimny được ưu đãi 120 triệu đồng.

Đáng chú ý, Suzuki Jimny sản xuất năm 2024 (VIN 2024) nhận ưu đãi lớn nhất với 100% lệ phí trước bạ và gói bảo dưỡng xe 6,5 năm, tương đương giá trị 120 triệu đồng. Mẫu MPV chủ lực XL7 Hybrid (VIN 2026) cũng được ưu đãi mức phí trước bạ tương tự, nhưng kèm theo gói bảo dưỡng xe 3,5 năm và gói bảo hiểm vật chất 1 năm, với giá trị 75 triệu đồng.

Một trong những mẫu xe mới nhất của Suzuki Việt Nam - Fronx - cũng đang nhận ưu đãi lớn cho cả ba phiên bản xe sản xuất năm 2025 (VIN 2025) với mức hỗ trợ 50% - 100% lệ phí trước bạ, cùng gói bảo dưỡng 1 - 4,5 năm và bảo hiểm vật chất 1 năm tùy theo phiên bản với giá trị 60 - 70 triệu đồng.

XL7 Hybrid (VIN 2026) được ưu đãi mức phí trước bạ tương tự, nhưng kèm theo gói bảo dưỡng xe 3,5 năm và gói bảo hiểm vật chất 1 năm, với giá trị 75 triệu đồng.

Trong khi đó, Suzuki Fronx GLX Plus sản xuất năm 2026 (VIN 2026) được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cùng gói bảo dưỡng 2 năm và bảo hiểm vật chất 1 năm với giá trị 45 triệu đồng. Cuối cùng, khách hàng mua xe Suzuki Swift (VIN 2026) được tặng kèm gói bảo hiểm vật chất 1 năm (không quy đổi tiền mặt).