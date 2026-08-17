Trái tim nhỏ như quả dâu tây, vượt 250 km tìm cơ hội sống

Trái tim chỉ nhỏ như quả dâu tây, các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật chuyển gốc động mạch kéo dài 4 giờ để giành lại sự sống cho trẻ.

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật chuyển gốc động mạch (Arterial Switch Operation - ASO) cho một trẻ sơ sinh 28 ngày tuổi mắc dị tật tim bẩm sinh phức tạp.

Nguy kịch sau hành trình hơn 250 km

Bệnh nhi là con của chị L.Y.D., 28 tuổi, trú tại xã Huồi Tụ, tỉnh Nghệ An. Từ địa bàn vùng cao, gia đình phải đưa trẻ vượt quãng đường hơn 250 km đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Khi nhập viện, trẻ vàng da toàn thân, suy hô hấp nặng, da niêm mạc tím tái. SpO₂ chỉ còn 50%-75%. Các bác sĩ lập tức đặt nội khí quản, hỗ trợ thở máy xâm nhập nhằm duy trì hô hấp và sự sống cho bệnh nhi.

Qua thăm khám và siêu âm tim chuyên sâu, trẻ được chẩn đoán đảo gốc động mạch - lành vách liên thất. Đây là dị tật tim bẩm sinh phức tạp, trong đó vị trí của động mạch chủ và động mạch phổi bị đảo ngược, khiến tuần hoàn máu trong cơ thể bị rối loạn nghiêm trọng.

Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh lý này có tỷ lệ mắc khoảng 4,7/10.000 trẻ sinh ra và nếu không được phẫu thuật, tỷ lệ tử vong có thể lên tới khoảng 90% trước 1 tuổi.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Trái tim chỉ nhỏ bằng quả dâu tây

Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhi, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tổ chức hội chẩn toàn viện và quyết định thực hiện phẫu thuật chuyển gốc động mạch.

Đây là kỹ thuật phức tạp trong phẫu thuật tim trẻ em, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các ê-kíp phẫu thuật, gây mê và hồi sức.

BS Nguyễn Văn Giang, Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, khó khăn lớn của ca mổ nằm ở việc bệnh nhi mới 28 ngày tuổi, trái tim chỉ nhỏ bằng quả dâu tây, các mạch máu rất mỏng manh, đặc biệt là hệ thống động mạch vành.

“Trong ca mổ, các bác sĩ phải hoán đổi hai động mạch lớn về đúng vị trí giải phẫu, trồng lại hai động mạch vành, thắt ống động mạch và chủ động để lại lỗ thông liên nhĩ giúp tim giải áp an toàn”, BS. Giang chia sẻ.

Ca phẫu thuật kéo dài 4 giờ. Sau phẫu thuật, để hạn chế nguy cơ chèn ép tim do phù nề sau mổ, ê-kíp tạm thời để hở xương ức và đóng lại sau 2 ngày.

Sau ca mổ, bệnh nhi được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Ngoại khoa, tiếp tục được theo dõi và điều trị tích cực 24/24 giờ. Trẻ được hỗ trợ thở máy, truyền máu, ổn định huyết động, điều chỉnh điện giải và sử dụng kháng sinh phù hợp.

Sau một tuần, trẻ cai được máy thở, tự thở, bú mẹ tốt, da niêm mạc hồng hào và đủ điều kiện xuất viện.

Ca bệnh cũng cho thấy ý nghĩa của việc phát hiện và chuyển tuyến sớm trẻ mắc tim bẩm sinh, đặc biệt với những gia đình ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Khi trẻ có biểu hiện tím tái, khó thở, bú kém, vã mồ hôi khi bú hoặc tăng cân kém, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám.

Bên cạnh nỗ lực chuyên môn, bệnh viện cho biết do gia đình bệnh nhi là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao, còn nhiều khó khăn, Phòng Công tác xã hội - Chăm sóc Khách hàng đã kết nối các quỹ từ thiện và nhà hảo tâm hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị cho trẻ.

Dấu hiệu tim bẩm sinh cần lưu ý ở trẻ - Tím môi, tím đầu ngón tay hoặc tím tái kéo dài, đặc biệt khi bú hoặc khóc. - Trẻ khó thở, thở nhanh, bú kém hoặc dễ mệt khi bú. - Vã mồ hôi nhiều khi bú, tăng cân chậm. - Khi trẻ có biểu hiện tím tái hoặc khó thở rõ rệt, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.