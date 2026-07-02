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Quân sự - Thế giới

Bệnh viện ở Pháp chuẩn bị ứng phó đợt nắng nóng mới

Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu tuyên bố nước này sẽ đầu tư 100 triệu euro cho hệ thống làm mát ở bệnh viện, đảm bảo duy trì hoạt động của các khoa.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, trong bối cảnh những đợt nắng nóng tiếp theo còn xuất hiện ở Pháp cũng như Châu Âu, các bác sĩ và quản lý bệnh viện đều nhận thức rõ rằng "cuộc chiến" mà họ vừa trải qua sẽ tiếp nối bằng những "cuộc chiến" khác. Cũng giống như khi chuẩn bị ứng phó với mùa cúm hàng năm, họ biết rằng việc chống chọi với các đợt nắng nóng đang trở thành nhiệm vụ bình thường mới.

Mua 30.000 máy điều hòa nhiệt độ cho các cơ sở y tế

Khi nước Pháp trải qua những ngày nóng nhất trong lịch sử vào tuần trước, Thủ tướng Sébastien Lecornu đã tuyên bố nước này sẽ đầu tư 100 triệu euro (114 triệu đô la) từ mùa hè này cho hệ thống làm mát ở bệnh viện và những thứ cần thiết khác để đảm bảo duy trì hoạt động của các khoa.

Và tại cuộc họp mới nhất trong loạt cuộc họp khẩn cấp để ứng phó với đợt nắng nóng kỷ lục, Thủ tướng Lecornu ngày 29/6 thông báo nước này đang mua 30.000 máy điều hòa cho các cơ sở y tế, với những đợt giao hàng đầu tiên dự kiến ​​"vào cuối tuần này, đầu tuần tới".

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Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu. Ảnh: 20minutes.

“Ưu tiên tuyệt đối của chúng tôi là nếu đợt nắng nóng quay trở lại, tình trạng quá tải tại các bệnh viện phải giảm đi đáng kể”, ông nói.

Tổ chức Y tế Thế giới hôm 30/6 mô tả đợt nắng nóng này là "một cuộc diễn tập" cho những mùa hè "sẽ khắc nghiệt hơn".

"Châu Âu đang ấm lên với tốc độ gấp hơn hai lần mức trung bình toàn cầu. Các đợt nắng nóng không còn là những sự kiện bất thường đơn lẻ nữa. Mỗi mùa hè chúng ta không chuẩn bị trước sẽ là một mùa hè chúng ta phải trả giá bằng sinh mạng", báo cáo cho biết.

Số lượng bệnh nhân tăng đột biến vì nắng nóng

Bác sĩ Nicolas Gonzales, Trưởng khoa cấp cứu tại Bệnh viện Paris-Saclay, cho hay số lượng bệnh nhân gặp các vấn đề sức khỏe vì nắng nóng bắt đầu tăng đột biến từ ngày 20/6.

“Vào mùa đông, chúng ta biết sẽ có dịch cúm và có lẽ cả COVID nữa. Và giờ, vào mùa hè, chúng ta sẽ phải đối mặt với khủng hoảng khí hậu”, ông nói.

Bệnh nhân đầu tiên mà bác sĩ Nicolas Gonzales điều trị trong đợt nắng nóng này là một người đàn ông 50 tuổi bị hôn mê tại nhà với thân nhiệt khoảng 40 độ C. Gia đình bệnh nhân cho biết, trước đó, ông vẫn ổn, nhưng ngay sau đó đã bất tỉnh và được đưa đến bệnh viện để chăm sóc đặc biệt.

Không chỉ vậy, các cơn đau tim, mất nước, rối loạn chức năng thận và các vấn đề khác liên quan đến nắng nóng ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi, từ trẻ em đến người già.

"Nhiệt độ cao tấn công trực tiếp vào cơ thể. Và khi cơ thể không còn khả năng thích nghi - hoặc, không may thay, không còn khả năng chống lại sự tấn công đó, bạn sẽ không cảm nhận được nó sắp xảy ra, và tim có thể ngừng đập”, bác sĩ Gonzales nói.

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Công nhân xây dựng uống nước tại một công trường ở Paris, Pháp, ngày 24/6/2026. Ảnh: AP/Michel Euler.

Khẩn trương nâng cấp hệ thống phòng chống nắng nóng

Bệnh viện Paris-Saclay mới được xây dựng và có điều hòa, nhưng 3 bệnh viện cũ hơn thuộc cùng hệ thống, do ông Cédric Lussiez đứng đầu, lại không được trang bị tốt để chống chọi với cái nóng.

Để ngăn ngừa thuốc bị hỏng, chúng phải được làm mát tạm thời bằng quạt điện và đá. Các sinh viên điều dưỡng được tuyển dụng để giúp đỡ công việc giữ cho bệnh nhân đủ nước.

Giám đốc bệnh viện Cédric Lussiez đang khẩn trương trang bị cho bệnh viện phòng mát cho bệnh nhân ở mỗi tầng, tiến hành việc cải tạo và thực hiện những thay đổi khác, bao gồm việc chuyển một khoa dành cho bệnh nhân cao tuổi đến bệnh viện mới.

"Tuần tới tình hình của chúng ta sẽ tốt hơn tuần trước", ông Lussiez nói. Ông và các nhân viên của mình đã chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với đợt nắng nóng tiếp theo.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nắng nóng cực đoan ở Châu Âu

Nguồn video: VTV
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