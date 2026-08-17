Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Ngã từ độ cao 10 m, bé trai 6 tuổi bị cọc sắt hàng rào xuyên thấu bụng

Bị cọc hàng rào xuyên thấu vùng bụng – tầng sinh môn sau cú ngã cao khoảng 10 m, bé trai 6 tuổi rơi vào tình trạng sốc mất máu.

Thúy Nga

Cưa cọc hàng rào xuyên thấu cơ thể đưa đến bệnh viện

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa cứu sống bệnh nhi N.H.M.K., 6 tuổi, Hà Nội, bị đa chấn thương đặc biệt nghiêm trọng sau tai nạn sinh hoạt. Bé ngã từ độ cao khoảng 10 m và không may bị cọc hàng rào đâm xuyên vùng bụng – tầng sinh môn.

Khi đưa đến bệnh viện, bệnh nhi trong tình trạng sốc mất máu, mạch và huyết áp không đo được. Đây là tình trạng tối cấp, nguy cơ đe dọa trực tiếp tính mạng.

Để đưa con đến bệnh viện, gia đình phải dùng máy cưa cắt phần hàng rào, giữ nguyên cọc sắt đang nằm trong cơ thể rồi vận chuyển bệnh nhi đến cơ sở y tế.

Kích hoạt báo động đỏ, đưa thẳng trẻ vào phòng mổ

Trước tình huống đặc biệt nguy kịch, quy trình báo động đỏ nội viện được kích hoạt. Bệnh nhi được hồi sức tích cực và chuyển thẳng vào phòng mổ cấp cứu, gần như không có thời gian trì hoãn.

Nhiều chuyên khoa được huy động, gồm Phẫu thuật Cấp cứu Tiêu hóa, Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh, Phẫu thuật Thần kinh, Gây mê Hồi sức cùng các chuyên gia, cố vấn chuyên môn.

“Đây là một thách thức rất lớn đối với ê-kíp trực cấp cứu bởi người bệnh là trẻ nhỏ với những tổn thương đặc biệt phức tạp. Thời gian có ý nghĩa quyết định, mỗi phút trì hoãn đều có thể làm giảm cơ hội cứu sống”, TS.BS Bùi Thanh Phúc, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Cấp cứu Tiêu hóa chia sẻ.

coc-xuyen-1.jpg
Bác sĩ thăm khám cho trẻ sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Cuộc phẫu thuật kéo dài khoảng 4 giờ. Sau khi lấy dị vật, các phẫu thuật viên lần lượt xử trí nhiều tổn thương phức tạp, gồm khâu vết thương ruột non, khâu cổ bàng quang, đặt dẫn lưu niệu đạo, mở thông bàng quang, làm hậu môn nhân tạo, khâu phục hồi cơ thắt ngoài, đồng thời lau rửa và dẫn lưu ổ bụng.

Sau nhiều giờ phẫu thuật và hồi sức, bệnh nhi bước đầu vượt qua tình trạng nguy kịch.

Hồi sức đa chấn thương, mỗi chỉ số phải được tính toán theo trẻ

Sau mổ, bệnh nhi được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục thở máy, hồi sức và theo dõi sát chức năng các cơ quan.

PGS.TS Lưu Quang Thùy, Giám đốc Trung tâm và Hồi sức Ngoại khoa, cho biết hồi sức trẻ đa chấn thương có nhiều đặc thù. Do đó chiến lược thở máy, thể tích khí lưu thông, huyết động, dịch truyền và thuốc đều phải được tính toán chính xác theo cân nặng, lứa tuổi và đặc điểm sinh lý của từng trẻ.

Với tình trạng đa chấn thương nặng, bệnh nhi luôn đối mặt nguy cơ suy đa tạng, rối loạn đông máu và nhiễm khuẩn. Các chỉ số sinh tồn vì vậy phải được theo dõi liên tục để phát hiện sớm bất thường và điều chỉnh điều trị.

coc-xuyen-2.jpg
Trẻ tỉnh táo sau 10 ngày điều trị - Ảnh BVCC

Sau khoảng 10 ngày điều trị tích cực, tình trạng trẻ cải thiện rõ rệt. Bệnh nhi tỉnh táo hoàn toàn, tiếp xúc tốt, trả lời được câu hỏi của bác sĩ và vận động bình thường. Hiện trẻ đã được chuyển về Khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh để tiếp tục theo dõi, đánh giá quá trình hồi phục.

Vật nhọn đâm xuyên cơ thể, tuyệt đối không tự ý rút dị vật

- Không tự ý rút dị vật ra khỏi cơ thể trẻ vì có thể làm tổn thương thêm các cơ quan bên trong hoặc gây chảy máu ồ ạt.

- Nếu có thể, cần cố định dị vật để hạn chế di lệch trong quá trình vận chuyển.

- Nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu, phẫu thuật chuyên sâu.

Khi xảy ra tai nạn, người lớn cần bình tĩnh, tránh tự xử trí khiến tổn thương nặng thêm.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Không cho lao động nữ nuôi con nhỏ nghỉ 60 phút mỗi ngày sẽ bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng

#quy trình xử lý dị vật xuyên cơ thể #tai nạn #hàng rào #cọc sắt #xuyên thấu

Bài liên quan

Sống Khỏe

Cứu cánh tay bé trai 7 tuổi bị đứt động mạch do té ngã

Một tai nạn trong giờ ra chơi khiến bé trai 7 tuổi ở Đà Nẵng bị cọc sắt đâm xuyên tay, đứt động mạch cánh tay và mất gần như hoàn toàn dòng máu nuôi chi.

Ngày 31/10, Bệnh viện Đa khoa Gia Đình (TP Đà Nẵng) cho biết, ê-kip bác sĩ bệnh viện vừa tiến hành phẫu thuật dùng tĩnh mạch hiển lớn ở chân ghép vào động mạch cánh tay cho bé trai 7 tuổi bị đứt động mạch cánh tay do tai nạn té ngã,giúp bảo tồn cánh tay cho cháu bé.

Ê-kip bác sĩ tập trung cao độ để nối đoạn tĩnh mạch hiển từ chân cứu cánh tay cháu bé./ Ảnh daibieunhandan.vn

Ê-kip bác sĩ tập trung cao độ để nối đoạn tĩnh mạch hiển từ chân cứu cánh tay cháu bé./ Ảnh daibieunhandan.vn

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Mới nghỉ hè, trẻ liên tiếp nhập viện vì tai nạn sinh hoạt

Mới chỉ bước vào những ngày đầu kỳ nghỉ hè, các cơ sở y tế đã ghi nhận tình trạng trẻ em bị tai nạn sinh hoạt có xu hướng gia tăng.

Tại Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình, tối ngày 10/6, Khoa Ngoại - Gây mê hồi sức đã liên tiếp tiếp nhận 2 trường hợp trẻ em nhập viện do tai nạn trong lúc vui chơi.

Trường hợp thứ nhất là một bệnh nhi 4 tuổi. Trong lúc chơi đùa, trẻ không may bị ngã và va đập mạnh vào cạnh bàn. Tai nạn khiến bệnh nhi bị vết thương phức tạp vùng vành tai, trong đó 1/3 trên vành tai gần như đứt rời, tổn thương cả da và sụn tai.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Ngã xe đạp tưởng nhẹ, không ngờ trẻ 11 tuổi tụ máu màng cứng nguy kịch

Bệnh nhi được chỉ định mổ cấp cứu tối khẩn cấp, lấy máu tụ ngoài màng cứng, giải phóng chèn nhu mô não, gây hôn mê, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Trẻ hôn mê vì chủ quan ngã nhẹ

Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt tiếp nhận một trường hợp chấn thương sọ não nguy hiểm ở bệnh nhi Đoàn Nguyên Tú (sinh năm 2014, xã Sơn Thủy, tỉnh Tuyên Quang).

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới