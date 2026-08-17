Ngã từ độ cao 10 m, bé trai 6 tuổi bị cọc sắt hàng rào xuyên thấu bụng

Bị cọc hàng rào xuyên thấu vùng bụng – tầng sinh môn sau cú ngã cao khoảng 10 m, bé trai 6 tuổi rơi vào tình trạng sốc mất máu.

Cưa cọc hàng rào xuyên thấu cơ thể đưa đến bệnh viện

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa cứu sống bệnh nhi N.H.M.K., 6 tuổi, Hà Nội, bị đa chấn thương đặc biệt nghiêm trọng sau tai nạn sinh hoạt. Bé ngã từ độ cao khoảng 10 m và không may bị cọc hàng rào đâm xuyên vùng bụng – tầng sinh môn.

Khi đưa đến bệnh viện, bệnh nhi trong tình trạng sốc mất máu, mạch và huyết áp không đo được. Đây là tình trạng tối cấp, nguy cơ đe dọa trực tiếp tính mạng.

Để đưa con đến bệnh viện, gia đình phải dùng máy cưa cắt phần hàng rào, giữ nguyên cọc sắt đang nằm trong cơ thể rồi vận chuyển bệnh nhi đến cơ sở y tế.

Kích hoạt báo động đỏ, đưa thẳng trẻ vào phòng mổ

Trước tình huống đặc biệt nguy kịch, quy trình báo động đỏ nội viện được kích hoạt. Bệnh nhi được hồi sức tích cực và chuyển thẳng vào phòng mổ cấp cứu, gần như không có thời gian trì hoãn.

Nhiều chuyên khoa được huy động, gồm Phẫu thuật Cấp cứu Tiêu hóa, Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh, Phẫu thuật Thần kinh, Gây mê Hồi sức cùng các chuyên gia, cố vấn chuyên môn.

“Đây là một thách thức rất lớn đối với ê-kíp trực cấp cứu bởi người bệnh là trẻ nhỏ với những tổn thương đặc biệt phức tạp. Thời gian có ý nghĩa quyết định, mỗi phút trì hoãn đều có thể làm giảm cơ hội cứu sống”, TS.BS Bùi Thanh Phúc, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Cấp cứu Tiêu hóa chia sẻ.

Bác sĩ thăm khám cho trẻ sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Cuộc phẫu thuật kéo dài khoảng 4 giờ. Sau khi lấy dị vật, các phẫu thuật viên lần lượt xử trí nhiều tổn thương phức tạp, gồm khâu vết thương ruột non, khâu cổ bàng quang, đặt dẫn lưu niệu đạo, mở thông bàng quang, làm hậu môn nhân tạo, khâu phục hồi cơ thắt ngoài, đồng thời lau rửa và dẫn lưu ổ bụng.

Sau nhiều giờ phẫu thuật và hồi sức, bệnh nhi bước đầu vượt qua tình trạng nguy kịch.

Hồi sức đa chấn thương, mỗi chỉ số phải được tính toán theo trẻ

Sau mổ, bệnh nhi được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục thở máy, hồi sức và theo dõi sát chức năng các cơ quan.

PGS.TS Lưu Quang Thùy, Giám đốc Trung tâm và Hồi sức Ngoại khoa, cho biết hồi sức trẻ đa chấn thương có nhiều đặc thù. Do đó chiến lược thở máy, thể tích khí lưu thông, huyết động, dịch truyền và thuốc đều phải được tính toán chính xác theo cân nặng, lứa tuổi và đặc điểm sinh lý của từng trẻ.

Với tình trạng đa chấn thương nặng, bệnh nhi luôn đối mặt nguy cơ suy đa tạng, rối loạn đông máu và nhiễm khuẩn. Các chỉ số sinh tồn vì vậy phải được theo dõi liên tục để phát hiện sớm bất thường và điều chỉnh điều trị.

Trẻ tỉnh táo sau 10 ngày điều trị - Ảnh BVCC

Sau khoảng 10 ngày điều trị tích cực, tình trạng trẻ cải thiện rõ rệt. Bệnh nhi tỉnh táo hoàn toàn, tiếp xúc tốt, trả lời được câu hỏi của bác sĩ và vận động bình thường. Hiện trẻ đã được chuyển về Khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh để tiếp tục theo dõi, đánh giá quá trình hồi phục.

Vật nhọn đâm xuyên cơ thể, tuyệt đối không tự ý rút dị vật - Không tự ý rút dị vật ra khỏi cơ thể trẻ vì có thể làm tổn thương thêm các cơ quan bên trong hoặc gây chảy máu ồ ạt. - Nếu có thể, cần cố định dị vật để hạn chế di lệch trong quá trình vận chuyển. - Nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu, phẫu thuật chuyên sâu. Khi xảy ra tai nạn, người lớn cần bình tĩnh, tránh tự xử trí khiến tổn thương nặng thêm.

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