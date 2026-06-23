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Quân sự - Thế giới

Nắng nóng gay gắt bao trùm nước Pháp

Pháp đang phải đối mặt với một đợt nắng nóng gay gắt, khi nền nhiệt vượt ngưỡng 40 độ C.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Pháp đang phải chống chọi với một tuần nắng nóng kỷ lục, khi nhiệt độ ban ngày vượt ngưỡng 40 độ C và những đêm oi bức khiến giấc ngủ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cơ quan khí tượng quốc gia Pháp, Meteo France, cho biết phần lớn lãnh thổ nước này đang bước vào giai đoạn cao điểm của đợt nắng nóng kéo dài, dự kiến chưa có dấu hiệu giảm nhiệt trước Thứ Sáu tuần này.

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Một tấm biển bên ngoài hiệu thuốc hiển thị nhiệt độ 37 độ C ở Paris ngày 21/6/2026. Ảnh: AP/Michel Euler.

Trong bối cảnh điều hòa nhiệt độ chưa được sử dụng rộng rãi tại nước này, người dân, doanh nghiệp và các dịch vụ tại Pháp đang cố gắng thích nghi hết mức có thể. Hàng trăm trường học đã phải đóng cửa vào ngày 22/6 và nhiều trường khác cũng hủy một số lớp học do ảnh hưởng của thời tiết, theo Bộ trưởng Giáo dục Pháp.

Hệ thống phát thanh trên mạng lưới giao thông Paris liên tục nhắc nhở người dân bổ sung nước. Nhiều vụ đuối nước đã được ghi nhận khi người dân tìm cách giải nhiệt tại các con sông, bất chấp cảnh báo về dòng chảy mạnh và các mối nguy hiểm khác.

Biến đổi khí hậu do con người gây ra đang làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan, và theo dự báo của Cơ quan khí hậu Liên Hợp Quốc, trong 5 năm tới, nhiều kỷ lục nắng nóng mới sẽ tiếp tục bị phá vỡ.

Vùng ảnh hưởng của đợt nắng nóng tại Pháp tiếp tục mở rộng, bao phủ hơn một nửa số khu vực của nước này tính đến ngày 22/6, với cảnh báo “báo động đỏ” về nhiệt độ. Dự báo nhiều nơi sẽ ghi nhận mức nhiệt trên 40 độ C vào ban ngày và ban đêm không xuống dưới 20 độ C.

Tại Vương quốc Anh, cơ quan khí tượng cũng phát đi cảnh báo “nắng nóng cực đoan” đối với phần lớn miền Nam nước Anh và một số khu vực xứ Wales từ ngày 22 đến 25/6. Nhiệt độ có thể lên tới 38 độ C, trong khi kỷ lục nhiệt độ cao nhất trong tháng 6 là 35,6 độ C được ghi nhận vào năm 1976.

Trong bốn năm qua, hơn 200.000 người trên khắp châu Âu đã tử vong do các nguyên nhân liên quan đến nắng nóng, và phần lớn các trường hợp này đều có thể phòng tránh được, theo Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới khu vực châu Âu công bố trong tháng này. Dự báo mùa hè năm nay sẽ tiếp tục ghi nhận nhiều đợt nhiệt độ cao hơn mức trung bình, có thể gây kiệt sức vì nóng và thậm chí là sốc nhiệt đe dọa tính mạng.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nắng nóng cực đoan bao trùm Châu Âu

Nguồn video: VTV
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