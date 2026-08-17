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Sống Khỏe

Ngâm chân nước nóng, người đàn ông đái tháo đường suýt mất mạng

Người đàn ông 66 tuổi mắc đái tháo đường cùng nhiều bệnh nền phải phẫu thuật cắt cụt cẳng chân sau 4 tháng điều trị vết bỏng không cải thiện.

Thúy Nga

Bệnh viện Nội tiết Trung ương vừa tiếp nhận một người bệnh nam, 66 tuổi, mắc đái tháo đường type 2 nhiều năm, kèm tăng huyết áp, suy tim và bệnh thận mạn. Người bệnh nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng bàn chân nghiêm trọng sau một vết bỏng do ngâm chân nước nóng.

4 tháng vết bỏng nhỏ thành hoại tử gần như toàn bộ bàn chân

Khoảng 4 tháng trước, người bệnh ngâm chân trong nước nóng có lá trà xanh với mục đích giảm triệu chứng khó chịu ở bàn chân. Sau đó, bàn chân trái xuất hiện bỏng và loét. Vết thương nhanh chóng nhiễm trùng, hoại tử và lan rộng.

Người bệnh đã điều trị tại nhiều cơ sở y tế nhưng tình trạng không cải thiện. Khi đến Bệnh viện Nội tiết Trung ương, gần như toàn bộ bàn chân trái đã hoại tử. Nhiều ngón chân hoại tử đen, tổn thương lan xuống gan bàn chân và gót. Vết thương có dịch mủ đục, mùi hôi.

Không chỉ tổn thương tại bàn chân, người bệnh còn mắc viêm phổi, suy tim, bệnh thận mạn giai đoạn IIIb và thiếu máu nặng. Đây là những yếu tố khiến tình trạng nhiễm trùng trở nên phức tạp, đồng thời làm tăng nguy cơ biến chứng nặng.

Trước tình trạng nhiễm trùng bàn chân nghiêm trọng, người bệnh được đánh giá có nguy cơ cao nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn và tử vong. Sau hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cắt cụt 1/3 giữa cẳng chân trái khẩn cấp nhằm kiểm soát ổ nhiễm trùng.

Sau phẫu thuật, người bệnh được chuyển đến khoa Điều trị tích cực để tiếp tục theo dõi và chăm sóc hậu phẫu. Hiện các chỉ số sinh tồn ổn định, mỏm cụt được kiểm soát.

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Bàn chân hoại tử phải cắt cụt để bảo toàn tính mạng - Ảnh BVCC

Đái tháo đường: Không được chủ quan với vết thương ở chân

ThS.BS Nguyễn Ngọc Thiện, Phó Trưởng khoa Chăm sóc bàn chân, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, việc tự ý áp dụng các phương pháp truyền miệng, không có chỉ định y tế như đắp thuốc nam, ngâm chân nước nóng để xử lý tình trạng tê bì hoặc biến chứng bàn chân do đái tháo đường có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

“Triệu chứng không được cải thiện, thậm chí còn nặng lên, những vết loét, nhiễm trùng sẽ tăng lên và nguy cơ cắt cụt chi là hiện hữu”, bác sĩ Nguyễn Ngọc Thiện cảnh báo.

Ở người bệnh đái tháo đường, tổn thương thần kinh ngoại biên có thể làm giảm hoặc mất cảm giác ở bàn chân. Vì vậy, người bệnh có thể bị bỏng, trầy xước hoặc xây xát mà không nhận biết sớm. Khi vết thương không được xử trí đúng cách, nhiễm trùng có thể tiến triển và lan rộng.

Đặc biệt, tình trạng tổn thương mạch máu và kiểm soát đường huyết không tốt có thể làm quá trình liền vết thương suy giảm, khiến nguy cơ loét bàn chân, nhiễm trùng và cắt cụt chi tăng lên.

"Một vết bỏng hoặc xây xát nhỏ có thể trở thành cửa ngõ của nhiễm trùng ở người bệnh đái tháo đường. Phát hiện sớm, chăm sóc bàn chân đúng cách và điều trị kịp thời là những biện pháp quan trọng giúp hạn chế biến chứng, phòng nguy cơ mất chi và bảo vệ tính mạng", ThS.BS Nguyễn Ngọc Thiện khuyên.

5 điều người bệnh đái tháo đường cần nhớ để bảo vệ bàn chân

Không ngâm chân bằng nước nóng, không sử dụng các phương pháp dân gian nếu chưa có chỉ định của nhân viên y tế.

Không tự chọc, cắt, nặn hoặc đắp thuốc lên vết thương.

Kiểm tra bàn chân hằng ngày, đặc biệt lòng bàn chân, gót chân và các kẽ ngón.

Giữ bàn chân sạch, khô; lựa chọn giày dép phù hợp và không đi chân đất.

Khi xuất hiện vết thương, phồng rộp, sưng đỏ, nóng, đau, chảy dịch hoặc bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí sớm.

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