Sinh vật được ví như “pha lê sống” tạo ra 1/4 lượng oxy của Trái Đất

Nhỏ bé đến mức vô hình trước mắt thường, tảo silic lại là những “kiến trúc sư thủy tinh” đem lại sự sống cho những vùng nước rộng lớn.
Trung Quốc dẫn đầu RoboArena, vượt Nvidia, cho thấy sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực AI robot với Mỹ.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tuất hãy làm việc cẩn thận, chú ý lợi ích lâu dài và cắt giảm các khoản chi không cần thiết.
Mercedes GLC 350e 4MATIC dự kiến sẽ mở bán tại Việt Nam vào cuối năm 2026, đem tới cho khách hàng thêm lựa chọn di chuyển "xanh" và tiết kiệm nhiên liệu hơn.
Chiếc máy chơi game cầm tay Ally trở thành tâm điểm của gian ASUS ROG khi có tới 2 sản phẩm phiên bản đặc biệt và 1 mẫu concept cho các phiên bản tương lai.
Từ Xiaomi, OPPO đến vivo và Motorola, đây là 5 smartphone chụp ảnh đẹp, quay video ấn tượng, phù hợp cho những chuyến du lịch hè 2026.
Honda đang chuẩn bị một đợt nâng cấp giữa vòng đời quy mô lớn dành cho Accord thế hệ thứ 11, hứa hẹn mang đến diện mạo mới mẻ cùng nhiều công nghệ đáng chú ý.
PocketBook InkPad One gây chú ý với màn hình E-Ink Mobius 10,3 inch, thiết kế siêu mỏng nhẹ, pin nhiều tuần và khả năng kiêm nhiệm sổ tay điện tử.
Theo yêu cầu của Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Mỹ (SOCOM), khẩu súng trường này được trang bị nòng có thể thay thế, cho phép sử dụng với cỡ đạn hiện đại hơn.
WWDC 2026 mang đến loạt nâng cấp đột phá cho iOS 27 với Siri AI thông minh hơn, Liquid Glass tùy biến sâu và hỗ trợ từ iPhone 11 trở lên.
Dự án dưới lòng biển của Trung Quốc là một trong những nỗ lực tham vọng nhất tính đến thời điểm hiện tại.
Yamaha Việt Nam vừa giới thiệu phiên bản xe máy điện Neo’s 2026 nâng cấp, với một trong những thay đổi đáng chú ý nhất kể từ khi mẫu xe này ra mắt thị trường.
Europol cảnh báo người dùng xem phim miễn phí trên web lậu có nguy cơ nhiễm mã độc, bị đánh cắp dữ liệu cá nhân và trở thành mục tiêu của tội phạm mạng.
Đây được xem là cột mốc quan trọng trong nỗ lực đưa dòng máy bay chiến đấu một động cơ hiện đại của Nga vào giai đoạn thử nghiệm thực tế.
Suzuki Fronx Sport 2026 giữ nguyên động cơ, nhưng khác biệt so với bản tiêu chuẩn bằng ngoại hình hầm hố cùng nhiều chi tiết tinh chỉnh, kèm bộ tem nhận diện.
Honda chuẩn bị một bản nâng cấp Passport mới dự kiến ra mắt vào cuối năm nay, nhằm tăng sức hấp dẫn đối với nhóm khách hàng yêu thích phong cách off-road.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Ngọ tràn đầy nhiệt huyết, chinh phục mục tiêu mới và kinh doanh ngày càng phát đạt.
Yamaha Exciter 2026 đang thu hút sự quan tâm của người dùng trong nước sau khi một số đại lý tiết lộ mẫu xe côn tay này có thể xuất hiện ngay trong tháng 6 này.
Foundation Future Industries - một công ty khởi nghiệp của Mỹ - đang tiến hành thử nghiệm robot hình người ở Ukraine, ngay trên tiền tuyến với Nga.
Phạm Hương chia sẻ loạt ảnh sinh nhật con trai, hé lộ cuộc sống gia đình tại Mỹ sau nhiều năm vắng bóng showbiz Việt.
Kia New Sportage Hybrid hướng đến khách hàng trẻ năng động, kết hợp thiết kế hiện đại, công nghệ Hybrid mới, nội thất rộng rãi cùng và tiện nghi thực dụng.
RAM Plus hay RAM ảo được nhiều người dùng Android bật mặc định, nhưng trên các thiết bị có RAM lớn, tính năng này có thể khiến máy chậm hơn, nóng hơn.