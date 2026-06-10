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Sinh vật được ví như “pha lê sống” tạo ra 1/4 lượng oxy của Trái Đất

Kho tri thức

Sinh vật được ví như “pha lê sống” tạo ra 1/4 lượng oxy của Trái Đất

Nhỏ bé đến mức vô hình trước mắt thường, tảo silic lại là những “kiến trúc sư thủy tinh” đem lại sự sống cho những vùng nước rộng lớn.

Thanh Bình (tổng hợp)
Ảnh: micro.sakura.ne. Tảo silic, hay diatom, là một nhóm vi tảo sống phổ biến trong đại dương, sông hồ và cả những vùng đất ẩm ướt. Điều khiến chúng khác biệt với hầu hết thực vật khác là lớp vỏ ngoài được tạo thành từ silica – hợp chất hóa học chính tạo nên thủy tinh. Mỗi loài có hình dạng riêng biệt, từ hình tròn, hình bầu dục cho đến những cấu trúc đối xứng phức tạp với vô số hoa văn li ti. Dưới kính hiển vi điện tử, nhiều mẫu tảo silic trông giống những chiếc hộp trang sức tinh xảo hơn là sinh vật sống.
Ảnh: micro.sakura.ne.
Tảo silic, hay diatom, là một nhóm vi tảo sống phổ biến trong đại dương, sông hồ và cả những vùng đất ẩm ướt. Điều khiến chúng khác biệt với hầu hết thực vật khác là lớp vỏ ngoài được tạo thành từ silica – hợp chất hóa học chính tạo nên thủy tinh. Mỗi loài có hình dạng riêng biệt, từ hình tròn, hình bầu dục cho đến những cấu trúc đối xứng phức tạp với vô số hoa văn li ti. Dưới kính hiển vi điện tử, nhiều mẫu tảo silic trông giống những chiếc hộp trang sức tinh xảo hơn là sinh vật sống.
Ảnh: nhm.ac Tuy nhỏ bé, tảo silic lại đóng vai trò khổng lồ đối với sự sống trên Trái Đất. Chúng là một trong những nhóm sinh vật quang hợp quan trọng nhất hành tinh, tạo ra khoảng 20–25% lượng oxy trong khí quyển. Nói cách khác, cứ mỗi bốn hoặc năm hơi thở của con người thì có một hơi thở được tạo ra nhờ hoạt động của tảo silic. Chúng cũng là mắt xích nền tảng trong chuỗi thức ăn thủy sinh, cung cấp năng lượng cho động vật phù du, cá và vô số sinh vật biển khác. Khi chết đi, lớp vỏ silica của tảo silic chìm xuống đáy biển và tích tụ qua hàng triệu năm. Quá trình này tạo thành một loại trầm tích gọi là đất tảo cát (diatomite). Loại vật liệu nhẹ, xốp và giàu silica này được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, từ sản xuất vật liệu lọc nước, kem đánh bóng, thuốc trừ sâu sinh học cho đến chất hấp thụ trong công nghiệp.
Ảnh: nhm.ac
Tuy nhỏ bé, tảo silic lại đóng vai trò khổng lồ đối với sự sống trên Trái Đất. Chúng là một trong những nhóm sinh vật quang hợp quan trọng nhất hành tinh, tạo ra khoảng 20–25% lượng oxy trong khí quyển. Nói cách khác, cứ mỗi bốn hoặc năm hơi thở của con người thì có một hơi thở được tạo ra nhờ hoạt động của tảo silic. Chúng cũng là mắt xích nền tảng trong chuỗi thức ăn thủy sinh, cung cấp năng lượng cho động vật phù du, cá và vô số sinh vật biển khác.
Khi chết đi, lớp vỏ silica của tảo silic chìm xuống đáy biển và tích tụ qua hàng triệu năm. Quá trình này tạo thành một loại trầm tích gọi là đất tảo cát (diatomite). Loại vật liệu nhẹ, xốp và giàu silica này được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, từ sản xuất vật liệu lọc nước, kem đánh bóng, thuốc trừ sâu sinh học cho đến chất hấp thụ trong công nghiệp.
Ảnh: canadiannaturephotographer Các nhà khoa học còn sử dụng hóa thạch tảo silic như một “cỗ máy thời gian” để nghiên cứu khí hậu cổ đại. Thành phần loài trong các lớp trầm tích giúp họ tái hiện nhiệt độ, độ mặn và điều kiện môi trường của đại dương từ hàng chục nghìn đến hàng triệu năm trước. Ngày nay, tảo silic cũng truyền cảm hứng cho các lĩnh vực công nghệ cao. Cấu trúc nano tự nhiên của chúng đang được nghiên cứu để ứng dụng trong cảm biến sinh học, pin năng lượng mặt trời và vật liệu quang học tiên tiến. Điều đáng kinh ngạc là những thiết kế mà con người phải dùng công nghệ hiện đại để mô phỏng đã được các vi sinh vật này tạo ra từ hàng triệu năm trước. Ẩn mình trong từng giọt nước, tảo silic là minh chứng rằng những sinh vật nhỏ nhất đôi khi lại có ảnh hưởng lớn nhất. Chúng vừa là nguồn oxy, nền tảng của hệ sinh thái thủy sinh, vừa là những nghệ nhân thủy tinh tí hon đang âm thầm duy trì sự sống trên hành tinh xanh.
Ảnh: canadiannaturephotographer
Các nhà khoa học còn sử dụng hóa thạch tảo silic như một “cỗ máy thời gian” để nghiên cứu khí hậu cổ đại. Thành phần loài trong các lớp trầm tích giúp họ tái hiện nhiệt độ, độ mặn và điều kiện môi trường của đại dương từ hàng chục nghìn đến hàng triệu năm trước.
Ngày nay, tảo silic cũng truyền cảm hứng cho các lĩnh vực công nghệ cao. Cấu trúc nano tự nhiên của chúng đang được nghiên cứu để ứng dụng trong cảm biến sinh học, pin năng lượng mặt trời và vật liệu quang học tiên tiến. Điều đáng kinh ngạc là những thiết kế mà con người phải dùng công nghệ hiện đại để mô phỏng đã được các vi sinh vật này tạo ra từ hàng triệu năm trước.
Ẩn mình trong từng giọt nước, tảo silic là minh chứng rằng những sinh vật nhỏ nhất đôi khi lại có ảnh hưởng lớn nhất. Chúng vừa là nguồn oxy, nền tảng của hệ sinh thái thủy sinh, vừa là những nghệ nhân thủy tinh tí hon đang âm thầm duy trì sự sống trên hành tinh xanh.
Thanh Bình (tổng hợp)
#Vai trò của tảo silic trong hệ sinh thái #Cấu trúc tinh xảo của sinh vật nhỏ #Tảo silic và khí hậu cổ đại #Ứng dụng công nghệ từ cấu trúc nano #Sinh vật quang hợp và tạo oxy

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