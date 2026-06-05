Khám phá mới gây bất ngờ về xác ướp người băng hơn 5.000 tuổi

Nhóm nghiên cứu tại Italy phát hiện bằng chứng cho thấy vi sinh vật cổ đại lẫn hiện đại vẫn đang hoạt động bên trong xác ướp người băng Otzi hơn 5.000 tuổi.

Người băng Otzi qua đời cách đây khoảng 5.300 năm. Thi hài của người đàn ông này được ướp xác một cách tự nhiên trong lớp băng giá tại dãy núi Alps của Italy năm 1991. Đến nay, Otzi là một trong những xác ướp người cổ nhất và được bảo quản tốt nhất từng được phát hiện.

Trong điều kiện cực lạnh của môi trường núi cao nơi Otzi qua đời, hoạt động của vi sinh vật bị ức chế. Nhờ vậy, thi hài của người đàn ông sống cách đây hơn 5.000 năm không bị phân hủy.

Nghiên cứu mới của các chuyên gia về xác ướp người băng Otzi cho thấy tồn tại hệ vi sinh vật đa dạng trong thi hài cổ xưa này. Trong số này có một số vi sinh vật có tuổi đời khá tương đồng với Otzi và những loại vi sinh vật khác đã thích nghi với điều kiện bảo quản lạnh giá nơi ông "yên giấc ngàn thu" cho đến khi được phát hiện.

"Hệ vi sinh vật hoạt động bên trong xác ướp rất độc đáo vì chúng ta đang nghiên cứu các vi sinh vật có tuổi đời hơn 5.000 năm. Đồng thời, các vi sinh vật hiện đại cũng được ghi nhận kể từ khi xác ướp được phát hiện", tác giả chính của nghiên cứu Mohamed Sarhan và là nhà vi sinh vật học tại Viện Nghiên cứu Eurac ở Italy cho biết.

Xác ướp người băng Otzi hơn 5.000 tuổi. Ảnh: South Tyrol Museum of Archaeology/Eurac Research/Marion Lafogler.

Nhóm nghiên cứu cho hay, đã phát hiện 4 loại nấm men có khả năng tồn tại ở nhiệt độ dưới 0 độ C trong ruột, trên da và trong phần nước "màu nâu nhạt" chảy ra từ Otzi khi xác ướp này được rã đông một phần.

Những loại nấm men trên chỉ sinh sống trong các môi trường cực lạnh như Nam Cực. Do đó, các nhà nghiên cứu cho rằng chúng đã xâm nhập vào cơ thể Otzi vào một thời điểm nào đó sau khi ông qua đời.

Nhóm nghiên cứu chia các vi sinh vật hoạt động trên cơ thể Otzi thành hai nhóm chính. Nhóm đầu tiên là các vi sinh vật cổ đại - một phần của hệ vi sinh vật hoạt động trên cơ thể Otzi ngay sau khi ông qua đời.

Nhóm thứ hai là các loại nấm men ưa lạnh được tìm thấy trên da của Otzi và trong nước tan chảy thu thập được từ bên trong xác ướp. Những loại nấm men này là các loài chuyên biệt cao, thích nghi với môi trường lạnh, có quan hệ di truyền với các vi sinh vật được tìm thấy ở các vùng băng giá như Nam Cực. Điều này cho thấy rằng những vi sinh vật này có khả năng có nguồn gốc từ môi trường sông băng đã bảo quản thi thể của Otzi trong hàng ngàn năm.

Đặc biệt, nghiên cứu của các chuyên gia cho thấy một số vi sinh vật vẫn sống sót, thậm chí sinh sản chậm trong điều kiện nhiệt độ dưới 0 độ C khi xác ướp Otzi được bảo quản trong môi trường lạnh giá khắc nghiệt.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng loại hóa chất gọi là phenol để ngăn nấm mốc phát triển trên cơ thể Otzi. Tuy nhiên, loại men trên cơ thể Otzi lại có khả năng "ăn" phenol. Theo họ, điều này đồng nghĩa trong tương lai nấm mốc có thể được sử dụng để phân hủy loại hóa chất này tại những môi trường bị ô nhiễm.

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