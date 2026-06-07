Các chuyên gia phát hiện thiên hà song sinh xa nhất và lâu đời nhất của Dải Ngân hà cho đến nay. Nó được đặt tên theo sinh vật thần thoại Trung Quốc "Rồng Nến".

Một nhóm các nhà thiên văn học quốc tế do Đại học Geneva ở Thụy Sĩ dẫn đầu đã phát hiện ra một thiên hà xoắn ốc xa nhất và lâu đời nhất cho đến nay, thông qua việc sử dụng dữ liệu từ Kính viễn vọng không gian James Webb (JWST), và họ đặt tên cho nó là "Rồng Nến”.

Thiên hà "Rồng Nến" có cấu trúc hoàn thiện tương tự như Dải Ngân hà, và do đó cũng được biết đến như là "thiên hà song sinh" của Dải Ngân hà.

Thiên hà "Rồng Nến" có cấu trúc hoàn thiện tương tự như Dải Ngân hà, và do đó cũng được biết đến như là "thiên hà song sinh" của Dải Ngân hà. Ảnh: @NASA

Chuyên gia Xiao Mengyuan cho biết, điều làm cho "Rồng Nến" trở nên độc đáo chính là sự tương đồng đáng kinh ngạc của nó với Dải Ngân hà của chúng ta về hình dạng, kích thước và khối lượng sao.

Người ta cho rằng, "bản sao" của Dải Ngân hà này chỉ tồn tại 1 tỷ năm sau Vụ Nổ Lớn Big Bang, nó thách thức các lý thuyết trước đây về sự tiến hóa của các thiên hà. Hơn nữa, thiên hà "Rồng Nến" này ở quá xa tới tận 12,8 tỷ năm ánh sáng.

Dữ liệu cho thấy, thiên hà "Rồng Nến" còn sở hữu một vành đĩa sao có đường kính hơn 60.000 năm ánh sáng (Dải Ngân hà có đường kính khoảng 100.000 năm ánh sáng), một vùng trung tâm phình to cổ xưa, các vùng hình thành sao hoạt động mạnh và cấu trúc cánh tay xoắn ốc được xác định rõ ràng. Khối lượng của thiên hà "Rồng Nến" này tương đương với 100 tỷ lần khối lượng Mặt Trời (Dải Ngân hà có khối lượng gấp khoảng 46 tỷ lần khối lượng Mặt Trời).

Christina Williams, nhà thiên văn học của NOIRLab và đồng trưởng nhóm dự án, nhận xét: "Mô hình thiên hà "Rồng Nến" này có thể giúp lập bản đồ hiệu quả các khu vực rộng lớn trên bầu trời, nó cũng rất quan trọng để khám phá các thiên hà khổng lồ hiếm gặp khác khắp vũ trụ trong tương lai".