Sinh vật hình thù như sừng hươu tạo nên kỳ quan nhìn thấy từ vũ trụ

San hô sừng hươu, thuộc chi Acropora, là một trong những nhóm san hô đá quan trọng nhất trên Trái Đất. Với hơn 150 loài được ghi nhận, Acropora phân bố rộng khắp các đại dương nhiệt đới, từ Biển Đỏ, Ấn Độ Dương đến Thái Bình Dương. Đây là nhóm san hô đóng vai trò chủ chốt trong việc hình thành và mở rộng các rạn san hô – những hệ sinh thái giàu đa dạng sinh học nhất hành tinh.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Nhìn từ xa, nhiều loài Acropora giống như những bụi cây, những chiếc bàn khổng lồ hoặc những cặp sừng hươu vươn ra theo mọi hướng. Tuy nhiên, mỗi "cành" san hô thực chất được tạo thành từ vô số polyp – những động vật nhỏ bé có họ hàng với sứa và hải quỳ. Mỗi polyp tiết ra bộ khung bằng canxi cacbonat, và qua nhiều thế hệ, các bộ khung này chồng chất lên nhau để tạo thành những cấu trúc khổng lồ dưới đáy biển.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Một trong những đặc điểm nổi bật của Acropora là tốc độ phát triển rất nhanh. Trong điều kiện thuận lợi, một số loài có thể tăng trưởng từ 10 đến 20 cm mỗi năm, nhanh hơn phần lớn các loài san hô khác. Nhờ đó, chúng thường là những loài tiên phong mở rộng diện tích rạn san hô sau các cơn bão hoặc những sự kiện gây tổn thương môi trường.

Sự thành công của Acropora đến từ mối quan hệ cộng sinh đặc biệt với các loài tảo đơn bào gọi là zooxanthellae. Những tảo này sống bên trong mô san hô, sử dụng ánh sáng Mặt Trời để quang hợp và cung cấp phần lớn năng lượng cho vật chủ. Đổi lại, san hô cung cấp nơi trú ẩn và các chất dinh dưỡng cần thiết. Chính các sắc tố của tảo cộng sinh cũng tạo nên những màu sắc rực rỡ cho các rạn san hô.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Các "cánh rừng san hô" Acropora là nơi cư trú của vô số sinh vật biển. Cá hề, cá bướm, tôm, cua và hàng trăm loài động vật khác sử dụng những nhánh san hô dày đặc làm nơi sinh sản, kiếm ăn và tránh kẻ săn mồi. Vì vậy, sự hiện diện của Acropora thường được xem là dấu hiệu của một hệ sinh thái biển khỏe mạnh.

Tuy nhiên, chi san hô này cũng nằm trong số những sinh vật dễ bị tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu. Khi nhiệt độ nước biển tăng quá cao, san hô có thể đẩy tảo cộng sinh ra ngoài, dẫn đến hiện tượng tẩy trắng san hô. Nếu tình trạng kéo dài, toàn bộ tập đoàn san hô có thể chết đi. Ngoài ra, ô nhiễm, axit hóa đại dương và các hoạt động khai thác ven biển cũng đang đe dọa nhiều loài Acropora trên toàn thế giới.

Ngày nay, các nhà khoa học xem san hô sừng hươu là một trong những biểu tượng của cuộc chiến bảo tồn đại dương. Dù mỗi polyp chỉ nhỏ bằng đầu ghim, hàng triệu cá thể cùng nhau xây dựng nên những công trình sinh học vĩ đại, tạo ra nền tảng cho sự sống của vô số loài sinh vật dưới biển.