Động vật vẫn sinh sôi kỳ diệu ở vùng đất lạnh âm 40 độ C

Dưới bầu trời lạnh giá gần như quanh năm, đài nguyên là nơi sự sống tồn tại theo những cách khiến con người không khỏi kinh ngạc.

Khi nhắc đến những môi trường khắc nghiệt nhất trên Trái Đất, nhiều người nghĩ đến sa mạc nóng bỏng hoặc đỉnh núi cao chót vót. Thế nhưng, hệ sinh thái đài nguyên (tundra) cũng thực sự là một trong những nơi có mức độ thử thách cao nhất với sự tồn tại của các loài sinh vật. Trải dài qua các vùng cực của Bắc bán cầu như Alaska, Canada, Greenland, Scandinavia và Siberia, đài nguyên là miền đất có mùa đông kéo dài tới chín tháng, nhiệt độ có thể xuống dưới -40°C và cây cối gần như không thể phát triển thành rừng.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Đặc điểm nổi bật nhất của đài nguyên là lớp băng vĩnh cửu nằm dưới bề mặt đất. Lớp đất đóng băng này có thể tồn tại hàng nghìn năm mà không tan chảy hoàn toàn. Vì rễ cây không thể xuyên sâu xuống đất, thảm thực vật ở đây chủ yếu gồm rêu, địa y, cỏ, các loài cây bụi lùn và những loài hoa nhỏ nở rộ trong mùa hè ngắn ngủi.

Ảnh: defenders

Mùa hè ở đài nguyên chỉ kéo dài vài tuần nhưng lại là khoảng thời gian bùng nổ của sự sống. Khi băng tuyết tan một phần, mặt đất trở nên ẩm ướt và hàng triệu loài côn trùng xuất hiện. Những đàn muỗi đông đến mức tạo thành các đám mây sống khổng lồ. Chính nguồn thức ăn dồi dào này thu hút vô số loài chim di cư từ khắp nơi trên thế giới tới sinh sản.

Dù điều kiện sống vô cùng khắc nghiệt, đài nguyên vẫn là quê hương của nhiều loài động vật biểu tượng vùng cực. Tuần lộc di chuyển thành những đàn lớn hàng nghìn cá thể để tìm thức ăn. Bò xạ hương với bộ lông dày đặc có thể chống chọi những cơn bão tuyết dữ dội. Cáo Bắc Cực thay đổi màu lông theo mùa để ngụy trang, trong khi gấu Bắc Cực trở thành kẻ săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn ở các vùng ven biển băng giá.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Điều đáng kinh ngạc khác là đài nguyên đóng vai trò quan trọng đối với khí hậu toàn cầu. Các lớp đất đóng băng vĩnh cửu lưu giữ lượng carbon khổng lồ tích tụ qua hàng chục nghìn năm. Khi biến đổi khí hậu khiến nhiệt độ vùng cực tăng lên, băng vĩnh cửu bắt đầu tan chảy, giải phóng carbon dioxide và methane vào khí quyển. Điều này có thể làm quá trình nóng lên toàn cầu diễn ra nhanh hơn, tạo nên một vòng lặp biến đổi khí hậu đáng lo ngại.

Ngày nay, các nhà khoa học xem đài nguyên như một "hệ thống cảnh báo sớm" của Trái Đất. Những thay đổi tại vùng đất lạnh giá này phản ánh rõ nét tác động của biến đổi khí hậu đối với hành tinh. Dù có vẻ hoang vắng và lạnh lẽo, đài nguyên thực chất là một trong những hệ sinh thái quan trọng nhất, nơi lưu giữ những bí mật về quá khứ khí hậu và tương lai của thế giới.