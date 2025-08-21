Hà Nội

Xã hội

Sạt lở trên Quốc lộ 4G, giao thông tê liệt cục bộ ở Sơn La

Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài, tại Km111 Quốc lộ 4G, đoạn qua xã Sốp Cộp (Sơn La) đã xảy ra tình trạng sạt lở đất đá, giao thông bị tắc nghẽn.

Gia Đạt

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h30 sáng 21/8, tại Km110+900, Quốc lộ 4G, địa phận xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La xảy ra sạt lở đất đá lớn, gây ách tắc giao thông.

z6928917700758-be1f788cb8a4179e5c67e7fb5a824983.jpg
Nơi xảy ra sự việc. Ảnh Công an tỉnh Sơn La

Thời điểm xảy ra sạt lở, khối lượng lớn đất đá từ taluy dương bất ngờ sạt xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông trên tuyến đường từ xã Sốp Cộp đi Sông Mã. Lúc này có nhiều phương tiện đi qua, nhưng khi thấy đá lăn xuống đã kịp dừng lại, đảm bảo an toàn.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, đơn vị quản lý tuyến đường đã bố trí máy móc, nhân lực đến để khắc phục. Tuy nhiên, do đất đá vẫn tiếp tục sạt lở nên đơn vị quản lý tuyến đang theo dõi tiếp tình hình, đồng thời tổ chức cảnh báo 2 đầu điểm ách tắc, không để người và phương tiện vào khu vực sạt lở; sẵn sàng hót dọn đất đá trong thời gian sớm nhất để thông đường.

Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng khuyến cáo: Người dân nên chọn lộ trình thay thế khi lưu thông qua khu vực. Khi buộc phải di chuyển, cần giảm tốc độ, chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn. Nghiêm túc chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của CSGT và lực lượng chức năng.

Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam chính thức khai trương, đánh dấu nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt hơn 10 năm qua của tập thể các chuyên gia, cán bộ nghiên cứu.