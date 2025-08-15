Cảnh báo mưa lớn, lũ quét trên diện rộng, các tỉnh chủ động ứng phó

Từ ngày 15/8 đến đêm ngày 16/8, khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to gây nguy cơ ngập, lũ quét và sạt lở đất.

Chiều 15/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường gửi công văn đến Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Đông Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Công văn cho biết, theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 15/8 đến đêm ngày 16/8, khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 300mm; cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Từ ngày 17/8 đến đêm ngày 18/8, phía Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa phổ biến từ 50-120mm, cục bộ có nơi trên 300mm; có thể xuất hiện mưa cục bộ với cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ. Dự báo mưa lớn có thể gây nguy cơ lũ, ngập, lũ quét và sạt lở đất.

Các tỉnh, thành phố khu vực Đông Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc khu vực nói trên theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh.

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc, nghẽn; tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn, nhất là những khu vực đã xảy ra mưa lớn những ngày vừa qua.

Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Kiểm tra, rà soát, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các công trình xung yếu, các công trình đang thi công, nhất là các công trình đã bị sự cố, hồ chứa nhỏ đã đầy nước, các khu vực hầm lò, khai thác khoáng sản; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Chủ động biện pháp tiêu nước chống úng bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư.

Chỉ đạo cơ quan phát thanh, truyền hình và các cơ quan thông tin đại chúng tại địa phương tăng cường thông tin về diễn biến của mưa lớn đến các cấp chính quyền, người dân để chủ động phòng tránh. Đồng thời, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Tiến hành trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai).