Thanh Hóa công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ hữu suối Son

Ngày 19/8, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 2807/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ hữu suối Son đoạn qua bản Sa Ná, xã Na Mèo.

Do ảnh hưởng của mưa lũ trong những năm vừa qua, bờ hữu suối Son (taluy âm của tuyến đường giao thông phục vụ người dân các bản Sa Ná, bản Son, bản Ché Lầu) và taluy dương của tuyến đường ngay tại khu tái định cư bản Sa Ná, đã có diễn biến sạt lở.

Đặc biệt, cơn bão số 3 năm 2025 gây mưa lớn kéo dài đã làm bờ hữu suối Son bị sạt lở nghiêm trọng với chiều dài khoảng 100m, trong đó khoảng 28m đã sạt lở hoàn toàn cùng với nhiều vết nứt lớn tại các khu vực lân cận. Hiện trạng sạt lở nêu trên có nguy cơ gây mất an toàn về tính mạng và tài sản của các hộ dân hiện đang sinh sống tại khu tái định cư bản Sa Ná (gồm 78 hộ dân/350 nhân khẩu). Diễn biến sạt lở tại khu vực này có chiều hướng phát triển phức tạp, khó lường, nhất là khi có mưa, lũ xảy ra.

Sạt lở nghiêm trọng dọc suối Son sau cơn bão số 3.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, UBND xã Na Mèo được giao nhiệm vụ triển khai ngay các biện pháp cần thiết. Cụ thể, xã sẽ tổ chức thường trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến của sạt lở và báo cáo kịp thời cấp có thẩm quyền khi có tình huống nguy hiểm xảy ra. Tổ chức rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm trong phạm vi sạt lở và thông tin, tuyên truyền cho người dân, đơn vị trong khu vực biết để chủ động phòng tránh; tuyệt đối không cho người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm, nhất là khi xảy ra mưa, lũ.

Khẩn trương xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án ứng phó theo đúng quy định, đảm bảo an toàn cho người và tài sản theo phương châm “4 tại chỗ”; chủ động tổ chức sơ tán/di dời các hộ dân bị ảnh hưởng đến nơi an toàn, nhất là khi xảy ra mưa, lũ; thực hiện các biện pháp gia cố phù hợp để hạn chế sự phát triển của sạt lở.

Về lâu dài, UBND xã Na Mèo được giao nhiệm vụ tổ chức khảo sát, đánh giá cụ thể về phạm vi, quy mô, mức độ sạt lở và xác định phương án xử lý phù hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí để đầu tư và triển khai thực hiện, đảm bảo ổn định lâu dài theo đúng quy định của pháp luật. Trong đó lưu ý, phải xin ý kiến và được sự thống nhất của Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Môi trường đối với hồ sơ phương án xử lý sạt lở (về quy mô, giải pháp thiết kế...).

Sở Tài chính được giao chủ trì phối hợp nghiên cứu hồ sơ và tham mưu đề xuất hỗ trợ kinh phí để xử lý khắc phục sạt lở, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trong vòng 20 ngày sau khi nhận được đề nghị.

