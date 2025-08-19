Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Thanh Hóa công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ hữu suối Son

Mưa lớn kéo dài đã làm bờ hữu suối Son bị sạt lở nghiêm trọng với chiều dài khoảng 100m, trong đó khoảng 28m đã sạt lở hoàn toàn cùng với nhiều vết nứt lớn.

Thanh Hà

Ngày 19/8, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 2807/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ hữu suối Son đoạn qua bản Sa Ná, xã Na Mèo.

Do ảnh hưởng của mưa lũ trong những năm vừa qua, bờ hữu suối Son (taluy âm của tuyến đường giao thông phục vụ người dân các bản Sa Ná, bản Son, bản Ché Lầu) và taluy dương của tuyến đường ngay tại khu tái định cư bản Sa Ná, đã có diễn biến sạt lở.

Đặc biệt, cơn bão số 3 năm 2025 gây mưa lớn kéo dài đã làm bờ hữu suối Son bị sạt lở nghiêm trọng với chiều dài khoảng 100m, trong đó khoảng 28m đã sạt lở hoàn toàn cùng với nhiều vết nứt lớn tại các khu vực lân cận. Hiện trạng sạt lở nêu trên có nguy cơ gây mất an toàn về tính mạng và tài sản của các hộ dân hiện đang sinh sống tại khu tái định cư bản Sa Ná (gồm 78 hộ dân/350 nhân khẩu). Diễn biến sạt lở tại khu vực này có chiều hướng phát triển phức tạp, khó lường, nhất là khi có mưa, lũ xảy ra.

satlo.jpg
Sạt lở nghiêm trọng dọc suối Son sau cơn bão số 3.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, UBND xã Na Mèo được giao nhiệm vụ triển khai ngay các biện pháp cần thiết. Cụ thể, xã sẽ tổ chức thường trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến của sạt lở và báo cáo kịp thời cấp có thẩm quyền khi có tình huống nguy hiểm xảy ra. Tổ chức rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm trong phạm vi sạt lở và thông tin, tuyên truyền cho người dân, đơn vị trong khu vực biết để chủ động phòng tránh; tuyệt đối không cho người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm, nhất là khi xảy ra mưa, lũ.

Khẩn trương xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án ứng phó theo đúng quy định, đảm bảo an toàn cho người và tài sản theo phương châm “4 tại chỗ”; chủ động tổ chức sơ tán/di dời các hộ dân bị ảnh hưởng đến nơi an toàn, nhất là khi xảy ra mưa, lũ; thực hiện các biện pháp gia cố phù hợp để hạn chế sự phát triển của sạt lở.

Về lâu dài, UBND xã Na Mèo được giao nhiệm vụ tổ chức khảo sát, đánh giá cụ thể về phạm vi, quy mô, mức độ sạt lở và xác định phương án xử lý phù hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí để đầu tư và triển khai thực hiện, đảm bảo ổn định lâu dài theo đúng quy định của pháp luật. Trong đó lưu ý, phải xin ý kiến và được sự thống nhất của Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Môi trường đối với hồ sơ phương án xử lý sạt lở (về quy mô, giải pháp thiết kế...).

Sở Tài chính được giao chủ trì phối hợp nghiên cứu hồ sơ và tham mưu đề xuất hỗ trợ kinh phí để xử lý khắc phục sạt lở, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trong vòng 20 ngày sau khi nhận được đề nghị.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp: Sạt lở bờ sông Cần Lố, uy hiếp nhiều nhà dân:

(Nguồn: THĐT)
#Thanh Hóa #sạt lở #suối Son #khẩn cấp #công bố #xã Na Mèo

Bài liên quan

Xã hội

Mưa lớn gây sạt lở, sập cầu làm một tuyến đường ở Đồng Nai bị chia cắt

Cơn mưa kéo dài từ chiều muộn đến tối gây ảnh hưởng nhiều khu vực của tỉnh Đồng Nai, trong đó một tuyến đường bị chia cắt do sạt lở, sập cầu.

Tối 15/8, lãnh đạo phường Chơn Thành (Đồng Nai) cho biết, lực lượng chức năng đang túc trực, bảo vệ hiện trường, nơi cầu đường số 40 bị sụt lún.

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân lưu thông qua khu vực khác an toàn.

Xem chi tiết

Xã hội

Mưa lớn gây ngập cục bộ ở Đà Lạt, 2 người tử vong do sạt lở đất

Chiều 12/8, mưa lớn tại Đà Lạt (Lâm Đồng) khiến bờ taluy 20m ở một quán cà phê phường Xuân Trường sạt lở, vùi lấp làm 2 du khách tử vong.

Mưa lớn, nước thoát không kịp cũng khiến một số đường phố tại các phường trung tâm Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) ngập sâu, giao thông ùn tắc. Một số khu sản xuất ven suối, vùng trũng bị ngập úng cục bộ. 40 căn nhà với hàng trăm khẩu đang cư trú tại các con hẻm của đường Lữ Gia, thuộc địa bàn phường Lâm Viên – Đà Lạt bị ngập sâu gần 1m.

3.jpg
Mưa lớn gây ngập úng cục bộ nhiều khu vực tại Đà Lạt
Xem chi tiết

Xã hội

Lâm Đồng chỉ đạo khẩn ứng phó mưa lớn, sạt lở sau vụ 2 người tử vong

Trận mưa lớn 12/8 gây sạt lở chết người ở Đà Lạt. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu rà soát toàn bộ điểm nguy cơ, chủ động phòng chống mưa lũ cực đoan.

Liên quan vụ sạt lở taluy tại phường Xuân Trường – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vào chiều 12/8 khiến 2 người thiệt mạng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã có văn bản chỉ đạo khẩn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu Phú Quý triển khai ngay biện pháp khắc phục hậu quả, đồng thời chủ động ứng phó thiên tai trong mùa mưa lũ.

164312082025-21h09p11-signed-1-hinh-anh-0.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã có văn bản chỉ đạo khẩn sau vụ sạt lở chiều ngày 12/8.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới