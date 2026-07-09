Sạt lở đất chết người sau mưa lớn kéo dài ở Ấn Độ

Các đội cứu hộ ở bang Kerala, Ấn Độ, đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm 5 người vẫn mất tích trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng.

AP dẫn lời quan chức địa phương ngày 8/7 cho biết, vụ sạt lở đất chết người xảy ra tại bang Kerala, miền nam Ấn Độ, sau trận mưa lớn kéo dài.

"Ít nhất 3 người thiệt mạng khi đang làm việc gần một công trường xây dựng đường hầm ở huyện Wayanad, một vùng đồi núi nổi tiếng với những khu rừng tươi tốt, trong vụ sạt lở", nguồn tin cho hay.

7 công nhân khác bị thương và đang được điều trị tại bệnh viện.

Hoạt động cứu hộ sau vụ sạt lở đất gần dự án đường hầm Meppadi ở Wayanad, thuộc bang Kerala, miền nam Ấn Độ, ngày 7/7/2026. Ảnh: Cơ quan Quan hệ Công chúng Kerala/AP.

Một đoạn video cho thấy đống bùn đất lớn sụp đổ trong trận mưa lớn, làm bật gốc cây cối và cuốn trôi các rào chắn bằng kim loại xung quanh công trường xây dựng đường hầm.

Lực lượng cứu hộ ở bang Kerala đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm 5 người vẫn mất tích một ngày sau vụ lở đất.

Ông Devamanohar, một quan chức cảnh sát địa phương, cho biết các đội cứu hộ, bao gồm cả lực lượng ứng phó thảm họa, đang tìm kiếm những người mất tích trong khu vực bất chấp mưa lớn gây cản trở hoạt động.

T. Siddique, một quan chức bang, nói với các phóng viên rằng: "Đây không phải là vụ sạt lở đất tự nhiên mà là do con người. Các mảnh vụn xây dựng đã không được dọn sạch bất chấp những cảnh báo chính thức".

Theo Press Trust of India, công ty xây dựng đã phủ nhận trách nhiệm, nói rằng vụ sạt lở đất xảy ra ở vị trí cách xa công trường.

Cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra về vụ việc.

Những trận mưa gió mùa lớn cũng tàn phá nhiều khu vực ở miền tây và bắc Ấn Độ, gây ra lũ lụt và sạt lở đất. Mưa trút xuống New Delhi và các bang phía bắc khác, khiến nhiều khu vực bị ngập úng.

Cục Khí tượng Ấn Độ đã cảnh báo về lượng mưa lớn hơn ở khu vực phía bắc Ấn Độ trong 3 ngày tới.

Năm ngoái, mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất cũng đã gây thiệt hại đáng kể về người và tài sản trên khắp Ấn Độ.

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