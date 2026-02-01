Sập hầm mỏ ở Congo, hơn 200 người thiệt mạng

Hơn 200 người đã thiệt mạng trong vụ sập hầm mỏ coltan ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo.

AP dẫn lời Lumumba Kambere Muyisa, người phát ngôn của Thống đốc tỉnh Bắc Kivu, cho biết sạt lở đất do mưa lớn đã gây ra vụ sập hầm mỏ Rubaya ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo hôm 28/1.

"Hiện tại, hơn 200 người được xác định đã thiệt mạng trong khi nhiều người vẫn mất tích. Một số người khác bị thương đã được đưa tới 3 cơ sở y tế ở thị trấn Rubaya điều trị", Lumumba thông tin.

Các công nhân khai thác mỏ coltan D4 Gakombe ở Rubaya, Congo, ngày 9/5/2025. Ảnh: AP.

Thống đốc tỉnh Bắc Kivu đã tạm thời đình chỉ hoạt động khai thác thủ công tại khu vực này và ra lệnh di dời những cư dân sinh sống gần khu mỏ.

Rubaya nằm ở trung tâm miền đông Congo, là một khu vực giàu khoáng sản của quốc gia Trung Phi này. Tuy nhiên, trong nhiều thập kỷ qua, Rubaya đã bị tàn phá bởi các cuộc giao tranh giữa lực lượng chính phủ và các nhóm vũ trang, trong đó có M23. Sự trỗi dậy gần đây của nhóm vũ trang này đã làm leo thang xung đột và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo vốn đã rất nghiêm trọng tại Congo.

Được biết, hơn 15% nguồn cung tantali trên thế giới, một kim loại quý hiếm được chiết xuất từ ​​coltan và là thành phần chính trong sản xuất điện thoại thông minh, máy tính và động cơ máy bay, đến từ vùng Rubaya.

Vào tháng 5/2024, M23 đã chiếm giữ Rubaya và kiểm soát các mỏ trong thị trấn. Theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc, kể từ khi chiếm được Rubaya, nhóm vũ trang này đã áp thuế đối với việc buôn bán và vận chuyển coltan.

