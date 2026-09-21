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Quân sự - Thế giới

Sập mỏ vàng ở Sudan, hơn 40 người thương vong

Một hầm mỏ vàng ở Đông Bắc Sudan bị sập cuối tuần qua, khiến ít nhất 11 thợ mỏ thiệt mạng và 30 người khác bị thương.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ Abdalhay Kharif Abakar, người làm việc trong khu vực, cho biết một hầm mỏ vàng đã bị sập ở Oni, một khu vực hẻo lánh, vào tối 19/9 (giờ địa phương).

Một quan chức nhà nước Sudan ngày 20/9 thông tin rằng vụ sập mỏ đã khiến ít nhất 11 thợ mỏ thiệt mạng và 30 người khác bị thương, trong khi hoạt động tìm kiếm những người mất tích trong đống đổ nát vẫn tiếp diễn.

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Hai thợ mỏ tại một khu khai thác mỏ ở Abu Jubayhah, bang Nam Kordofan, Sudan. Ảnh: Sudan Tribune.

Trong một tuyên bố, Công ty Tài nguyên Khoáng sản Sudan đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, song không cung cấp chi tiết về số người thương vong.

Theo AP, các vụ sập hầm mỏ gây chết người không phải hiếm khi xảy ra ở Sudan, nhất là tại những nơi mà các tiêu chuẩn an toàn không được tuân thủ đầy đủ.

Trước đó, vào ngày 16/9, một vụ sập hầm xảy ra tại mỏ vàng al-Zara ở Nuhud thuộc tỉnh Tây Kordofan, nơi do Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) kiểm soát, đã khiến ít nhất 82 người thiệt mạng.

Cuộc chiến giữa quân đội Sudan và lực lượng RSF bắt đầu nổ ra vào tháng 4/2023. Theo Armed Conflict Location & Event Data, các cuộc giao tranh tại đất nước này đã khiến ít nhất 59.000 người thiệt mạng.

Theo các chuyên gia được Liên Hợp Quốc ủy nhiệm, một lượng lớn vàng đã bị buôn lậu ra khỏi đất nước Sudan để tài trợ cho RSF, lực lượng kiểm soát các khu vực sản xuất vàng ở vùng Darfur và Kordofan.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ lở đất ở Sudan trước đây.

Nguồn video: VTV
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