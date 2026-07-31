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Quân sự - Thế giới

Mưa lớn gây sập nhà ở Pakistan, 9 người trong gia đình thiệt mạng

Mưa gió mùa đã làm sập phần mái của một ngôi nhà nhiều tầng ở Pakistan, khiến ít nhất 9 thành viên trong một gia đình thiệt mạng.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời quan chức địa phương ngày 30/7 cho biết, mưa gió mùa đã làm sập phần mái của một ngôi nhà nhiều tầng ở miền đông Pakistan, khiến ít nhất 9 thành viên trong cùng một gia đình thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

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Các nhân viên cứu hộ tìm kiếm trong đống đổ nát tại hiện trường vụ sập nhà ở Lahore, Pakistan, ngày 30/7/2026. Ảnh: AP/KM Chaudary.

Một tiếng động lớn đã đánh thức cư dân khu phố Baghbanpura ở Lahore, thủ phủ tỉnh Punjab miền đông, vào đêm 29/7 khi ngôi nhà bị đổ sập. Các đội cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường trong khi hàng xóm cố gắng đưa nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.

Chiến dịch cứu hộ kéo dài gần 24 giờ và lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của các nạn nhân, theo lời nhân chứng và thông báo của chính quyền.

Nhiều người sống sót được đưa ra khỏi đống đổ nát, theo dịch vụ khẩn cấp của tỉnh Punjab. Một số nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo người dân địa phương, những trận mưa gió mùa kéo dài đã làm mái trên của tòa nhà yếu hơn, vốn đã xuống cấp do bảo trì kém. Tác động này gây ra hiện tượng sập dây chuyền, khiến các tầng dưới và toàn bộ công trình bị đổ sập.

Trong những năm gần đây, Pakistan liên tục hứng chịu lượng mưa cao hơn mức bình thường, các nhà khoa học cho rằng điều này có liên quan đến biến đổi khí hậu. Nghiên cứu cho thấy Pakistan là một trong những nước dễ bị tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu.

Kể từ cuối tháng 6, các trận mưa lớn đã khiến hơn 100 người thiệt mạng trong các vụ tai nạn liên quan đến mưa ở Pakistan, bao gồm 14 trẻ em tử vong sau khi mái của một trung tâm dạy thêm bị sập.

Giới chức cảnh báo không thể loại trừ khả năng lặp lại hiện tượng thời tiết cực đoan từng gây ra trận lũ lụt thảm khốc tại Pakistan năm 2022 vốn cướp đi sinh mạng 1.737 người và khiến hàng triệu người phải sơ tán.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một trận lở đất trước đây ở Sudan

Nguồn video: VTV
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