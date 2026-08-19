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Quân sự - Thế giới

Sập mỏ vàng ở Châu Phi, hàng chục thợ mỏ thiệt mạng

Một mỏ vàng bị sập ở tỉnh Nana-Mambere, Cộng hòa Trung Phi, khiến ít nhất 30 thợ mỏ thiệt mạng và nhiều người khác bị mắc kẹt.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ chính quyền và người dân địa phương cho biết, mỏ vàng ở vùng Abba thuộc tỉnh Nana-Mambere, Cộng hòa Trung Phi, bị sập vào sáng ngày 18/8, khiến ít nhất 30 thợ mỏ thiệt mạng và nhiều người khác bị mắc kẹt.

Theo Florian Gaguende, một trong những thợ mỏ sống sót, lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm những thợ mỏ được cho là vẫn bị mắc kẹt nhưng cơ hội tìm thấy họ còn sống ngày càng mong manh.

"Lực lượng cứu hộ và người dân đã mất vài tiếng để đưa được 30 thi thể từ hầm mỏ bị sập ra ngoài. Các thợ mỏ bị thương đang được điều trị y tế", Souleymane Bi, một quan chức địa phương, thông tin.

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Vụ sập mỏ vàng xảy ra tại vùng Abba thuộc tỉnh Nana-Mambere, Cộng hòa Trung Phi. Ảnh minh họa: AI.

"Tình hình rất nghiêm trọng. Chúng tôi kêu gọi sự chung tay giúp đỡ từ các tổ chức và tất cả mọi người", Souleymane Bi nói tiếp.

Người phát ngôn Chính phủ Evariste Ngamana bày tỏ sự cảm thông với gia đình các nạn nhân và cho biết chính quyền đang "nỗ lực hết sức để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng".

Theo AP, các vụ sập hầm mỏ thủ công rất phổ biến ở Cộng hòa Trung Phi, nơi có hàng nghìn người làm việc trong ngành khai thác mỏ quy mô nhỏ. Công việc này rất nguy hiểm vì thợ mỏ thường không được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ và tai nạn thường dẫn đến tử vong.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ sập tòa nhà thương mại trước đây ở Ấn Độ

Nguồn video: VTV
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