Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Sản xuất giò, chả sử dụng hàn the, chủ cơ sở ở Lào Cai bị khởi tố

Lã Thị Phương Hoa thừa nhận là người trực tiếp sử dụng hàn the trong quá trình sản xuất giò, chả nhằm tạo độ dai, giòn và giúp sản phẩm bảo quản được lâu hơn.

Hải Ninh

Ngày 23/9, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lã Thị Phương Hoa (SN 1968, trú tại tổ dân phố số 9, phường Âu Lâu) về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

34.jpg
Đối tượng Lã Thị Phương Hoa.

Thông tin ban đầu, ngày 11/8, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với Công an phường Âu Lâu tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh của Lã Thị Phương Hoa.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 194 kg giò, chả các loại, gồm giò bò, giò bò sụn, chả bò, chả lợn và giò lợn. Tổng số sản phẩm trên có trị giá khoảng 37,2 triệu đồng.

Tại cơ sở, lực lượng chức năng đồng thời phát hiện 25 kg bột màu trắng được xác định là hàn the (Natri borat). Qua kiểm tra nhanh 5 mẫu giò, chả, các mẫu đều cho kết quả dương tính với hàn the.

Kết quả kiểm nghiệm của cơ quan chuyên môn sau đó tiếp tục xác định cả 5 mẫu sản phẩm đều chứa hàn the. Theo quy định, hàn the không thuộc danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm.

Quá trình điều tra, Lã Thị Phương Hoa thừa nhận là người trực tiếp sử dụng hàn the trong quá trình sản xuất giò, chả. Hoa khai nhận sử dụng chất này nhằm tạo độ dai, giòn và giúp sản phẩm bảo quản được lâu hơn. Số thịt dùng để sản xuất được mua từ các cơ sở giết mổ, trong khi hàn the được mua trôi nổi trên thị trường.

22.png
Số giò, chả và hàn the được thu giữ để kiểm nghiệm, giám định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành trưng cầu giám định đối với các mẫu giò, chả và mẫu bột thu giữ tại cơ sở. Kết luận giám định xác định các mẫu giò, chả đều chứa hàn the - Natri borat; mẫu bột màu trắng cũng được xác định là hàn the - Natri borat.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai xác định hành vi của Lã Thị Phương Hoa đã phạm tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” quy định tại khoản 1 Điều 317 Bộ luật Hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lã Thị Phương Hoa. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn theo quy định.

Việc sử dụng hàn the trong chế biến thực phẩm không chỉ vi phạm quy định về an toàn thực phẩm mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Cơ quan chức năng khuyến cáo các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần tuân thủ nghiêm quy định về sử dụng phụ gia, không sử dụng các chất không được phép trong chế biến, bảo quản thực phẩm.

>>> Mời độc giả xem video Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai khởi tố chủ cơ sở sản xuất giò, chả sử dụng hàn the:

Nguồn: Công an tỉnh Lào Cai
#Lào Cai #hàn the #An toàn thực phẩm #khởi tố #giò chả #Hàn the trong thực phẩm

Bài liên quan

Xã hội

Thanh Hóa xử phạt hơn 60 triệu đồng cơ sở sản xuất giò chả sử dụng hàn the

Cơ quan chức năng Thanh Hóa phát hiện một cơ sở sản xuất giò lợn sử dụng hàn the- chất cấm trong chế biến thực phẩm nhằm tăng độ dai, kéo dài thời gian bảo quản

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với một cơ sở sản xuất giò chả trên địa bàn phường Lưu Vệ về các vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Tổng số tiền xử phạt được ấn định là 62,5 triệu đồng sau khi lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này sử dụng chất cấm trong quá trình chế biến thực phẩm.

Trước đó, trong đợt kiểm tra đột xuất vào ngày 15/4 do Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh chủ trì, phối hợp cùng Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường Thanh Hóa. Tại hộ kinh doanh của bà P.T.T., lực lượng chức năng đã bắt quả tang cơ sở đang sản xuất 14 kg giò chả heo chuẩn bị đưa ra thị trường. Qua thực hiện test nhanh tại chỗ, mẫu sản phẩm đã cho kết quả dương tính với hàn the. Tiếp tục khám xét khu vực chế biến, đoàn kiểm tra còn phát hiện và thu giữ thêm một hộp chứa khoảng 0,5 kg hàn the nguyên chất.

Xem chi tiết

Xã hội

Khủng khiếp nơi sản xuất gần 3 nghìn tấn mì tươi chứa hàn the, thủy tinh lỏng

Để kéo dài bảo quản, tăng độ dai và tạo màu cho mì tươi, cặp vợ chồng đã sử dụng chất cấm rồi tuồn ra thị trường hàng nghìn tấn sản phẩm.

Ngày 26/5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP HCM cho biết vừa triệt phá cơ sở sản xuất mì tươi có chứa chất cấm quy mô lớn, đã đưa ra thị trường tiêu thụ hơn hơn 2,8 nghìn tấn.

kto-tl_1-2.jpg
Hai 2 bị can là vợ chồng Nguyễn Thị Mỹ Phụng và Phạm Tuấn Thanh bị bắt tạm giam
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới