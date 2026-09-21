[INFOGRAPHIC] Thủ tục làm thẻ căn cước cho trẻ dưới 14 tuổi có gì mới?

Từ 18/8/2026, cha mẹ, người đại diện hợp pháp có thể làm thủ tục cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 14 tuổi theo quy định mới.
Sau khi cự cãi với nhân viên giữ xe, một người đàn ông điều khiển ô tô tông vào nhóm người trước quán ăn ở TPHCM. Công an đã giữ khẩn cấp 7 người để điều tra.
Nhiều thay đổi trong tuyển sinh đại học từ 2027, trong đó có việc bỏ điểm cộng chứng chỉ ngoại ngữ, nhằm tăng tính công bằng và minh bạch.
Sau hơn một năm đưa vào sử dụng, Bệnh viện Đa khoa Nam Định (tỉnh Ninh Bình) được đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng đã xuất hiện nhiều vị trí thấm, dột.
Lực lượng CSGT vừa phối hợp truy vết phương tiện, tìm kiếm và đưa một nữ sinh về với gia đình an toàn.
Công an phường Phượng Sơn (Bắc Ninh) đã mời người phụ nữ cắt ghép ảnh sách giáo khoa có bài thơ sai sự thật "thịt chó mắm tôm" lên làm việc.
Liên quan vụ nam thanh niên lái ô tô tông nhiều xe máy trước quán nhậu dưới chân cầu Chữ Y, Cơ quan CSĐT đã bắt khẩn cấp 7 người để điều tra hành vi GRTTCC.
Chuyên gia pháp lý cho rằng, việc Hà Nội chỉ đạo làm rõ trách nhiệm vụ tai nạn là cần thiết để không còn những cái chết thương tâm do hạ tầng thiếu an toàn.
Cơ quan công an đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn tặng quà Trung thu tri ân, lừa nạn nhân quét mã QR để đánh cắp thông tin tài khoản và chiếm đoạt tài sản.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ tiếp tục giữ ổn định phương án, mô hình thi tốt nghiệp THPT trong giai đoạn hiện nay.
Vết nứt trên mặt đất, nước rò kèm bùn đất hay cây cối nghiêng đổ có thể là những dấu hiệu cảnh báo nguy cơ sạt lở.
Bộ Nội vụ chọn giữ nguyên ngày nghỉ 24/11, tránh xáo trộn lịch làm việc và đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh cuối năm.
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm và khắc phục các tồn tại sau vụ nam sinh tử vong do ngập úng, báo chí phản ánh tình trạng xuống cấp.
Người mua hàng trực tuyến có thể bị giả danh sàn thương mại điện tử, đơn vị vận chuyển để thông báo thu hồi hàng và dụ cung cấp thông tin ngân hàng.
Nhiều sân chơi tại các khu tập thể cũ ở Hà Nội đang bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh, buôn bán, gây lãng phí nguồn lực công và thu hẹp không gian sống cư dân.
Chính phủ chỉ đạo đảm bảo sách giáo khoa đủ số lượng, chất lượng, đồng thời rà soát, điều chỉnh chương trình giáo dục phù hợp, lấy học sinh làm trung tâm.
Một tài xế xe ôm công nghệ ở TP HCM trình báo bị nam hành khách hành hung sau khi hai bên xảy ra tranh cãi về chất lượng xe và tiền cước.
Sau 2 tuần học tập, học sinh Trường THCS Kim Liên có một ngày hội Trung thu với nhiều trò chơi, gian hàng và hoạt động trải nghiệm.
Khoảng 4 giờ 30 ngày 19/9, một ô tô điện bất ngờ lao vào khu vực trước quán nhậu trên đường Nguyễn Biểu, phường Chợ Quán, TPHCM, khiến nhiều người bị thương.
Tài xế xe buýt 29B-094.65 bị lập biên bản sau khi CSGT xác minh hành vi vượt bên phải xe khác không đúng quy định trên Quốc lộ 3.
Từ chuẩn bị giấy tờ, thi lý thuyết đến thực hành trong hình và trên đường, thí sinh cần nắm rõ quy trình, giữ bình tĩnh và tuân thủ quy định.
Mực nước sông Nhuệ đang xuống dần, nguy cơ ngập lụt giảm, tuy nhiên các xã, phường ven sông vẫn cần cảnh giác cao độ trước rủi ro còn tiềm ẩn.