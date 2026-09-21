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[INFOGRAPHIC] Thủ tục làm thẻ căn cước cho trẻ dưới 14 tuổi có gì mới?

Xã hội

[INFOGRAPHIC] Thủ tục làm thẻ căn cước cho trẻ dưới 14 tuổi có gì mới?

Từ 18/8/2026, cha mẹ, người đại diện hợp pháp có thể làm thủ tục cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 14 tuổi theo quy định mới.

Thiên Anh
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