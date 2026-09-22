Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Mưa lớn diện rộng từ Huế tới Cà Mau

Đợt mưa lớn diện rộng tại các khu vực từ Huế đến Nam Bộ kéo dài đến hết ngày 24/9, sau đó có xu hướng dịch chuyển dần lên các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Theo Bảo Anh/ Vietnamnet

Chiều 22/9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã đưa ra nhận định mới nhất về diễn biến đợt mưa lớn diện rộng đang diễn ra tại các khu vực phía Nam.

Theo dự báo viên Đỗ Tiến Vinh, trong những ngày qua, khu vực TP Huế, duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ đã xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Dự báo đợt mưa lớn này sẽ tiếp tục kéo dài đến khoảng ngày 24/9.

Cụ thể, từ nay đến 24/9, trọng tâm mưa lớn tập trung tại khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk với lượng mưa phổ biến từ 60-130mm/24h, có nơi cục bộ vượt 250mm/24h.

th.png
Mưa lớn kéo dài từ Huế đến Nam Bộ. Ảnh: Nguyễn Huế

Cùng thời gian này, các tỉnh từ Quảng Trị, Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ ghi nhận mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa dao động từ 30-80mm/24h, cục bộ có nơi vượt 150mm/24h.

Vùng mưa dịch chuyển dần lên phía Bắc từ đêm 24/9

Cơ quan khí tượng nhận định, từ đêm 24 đến ngày 25/9, vùng mưa lớn có xu hướng dịch chuyển dần lên phía Bắc.

Trong đó, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 40-70mm, có nơi trên 100mm.

Các khu vực khác ở Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và giông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm.

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khuyến cáo người dân và các cơ quan chức năng cần đặc biệt đề phòng các rủi ro thiên tai nguy hiểm.

Cụ thể, nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và các khu công nghiệp; xuất hiện lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất tại các vùng đồi núi, sườn dốc.

#mưa lớn #Huế #Nam Bộ #Bắc Trung Bộ #ngập lụt #sạt lở

Bài liên quan

Xã hội

Ngày 22/9, mưa lớn bao trùm Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Từ ngày 22 đến 24/9, nhiều khu vực từ thành phố Huế đến Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to trên 200 mm.

Ngày và đêm 22/9, thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk được dự báo có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 40–90 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180 mm.

Cùng thời gian, khu vực phía Tây tỉnh Đắk Lắk, các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 30–70 mm, cục bộ trên 120 mm.

Xem chi tiết

Xã hội

Ngày 16/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa mưa to, có nơi trên 250 mm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 16/9, nhiều khu vực ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn, cục bộ mưa rất to....

Sáng sớm 16/9, khu vực phía Nam tỉnh Phú Thọ, đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa ghi nhận tại một số nơi vượt 100 mm.

Nhiều khu vực ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn, cục bộ mưa rất to.
Nhiều khu vực ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn, cục bộ mưa rất to.
Xem chi tiết

Xã hội

Áp thấp nhiệt đới gây gió mạnh, miền Trung mưa rất to có nơi trên 500mm

Áp thấp nhiệt đới đang gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9 trên vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Trị. Từ chiều tối 13/9 đến ngày 15/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to, cục bộ trên 500mm, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13h ngày 13/9, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10-15km/h.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, tại đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; trạm Đồng Hới (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới