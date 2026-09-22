Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Ngày 22/9, mưa lớn bao trùm Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Từ ngày 22 đến 24/9, nhiều khu vực từ thành phố Huế đến Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to trên 200 mm.

Theo Lê Phú/Báo Tin Tức và Dân tộc

Ngày và đêm 22/9, thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk được dự báo có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 40–90 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180 mm.

Cùng thời gian, khu vực phía Tây tỉnh Đắk Lắk, các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 30–70 mm, cục bộ trên 120 mm.

Tại phía Nam tỉnh Quảng Trị và khu vực phía Tây các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, mưa rào và dông xảy ra rải rác trong ngày và đêm 22/9. Lượng mưa phổ biến 10–30 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm.

Sang ngày và đêm 23/9, mưa lớn tiếp tục duy trì và có xu hướng gia tăng tại một số khu vực. Thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50–100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm.

Lực lượng chức năng xã Cát Tiên 3 (Lâm Đồng) kịp thời di dời người và tài sản ra khỏi vùng lũ. Ảnh: TTXVN phát
Lực lượng chức năng xã Cát Tiên 3 (Lâm Đồng) kịp thời di dời người và tài sản ra khỏi vùng lũ. Ảnh: TTXVN phát

Phía Đông tỉnh Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa dự báo từ 30–70 mm, cục bộ có nơi trên 120 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn trên 100 mm trong 3 giờ, có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp. Mưa lớn cũng làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực đồi núi.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá được xác định ở cấp 1.

Dự báo ngày và đêm 24/9, mưa lớn còn diễn biến phức tạp tại thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, cùng các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ. Lượng mưa phổ biến từ 30–70 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm.

Trên biển, dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 10–13 độ vĩ Bắc, nối với một vùng áp thấp. Lúc 1 giờ ngày 22/9, vùng áp thấp có vị trí trong khoảng 10,5–11,5 độ vĩ Bắc và 110,5–111,5 độ kinh Đông.

Do ảnh hưởng của hình thế thời tiết này, ngày và đêm 22/9, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông.

Trong mưa dông, các vùng biển trên có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7–8 và sóng biển cao trên 2 m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại những khu vực này đều có nguy cơ chịu tác động của thời tiết nguy hiểm, cần chủ động theo dõi thông tin dự báo và tìm nơi tránh trú an toàn khi cần thiết.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng; riêng Tp. Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 32-34 độ C; phía Nam 29-31 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TP HCM nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

baotintuc.vn
Link bài gốc Copy link
https://baotintuc.vn/thoi-tiet-ngay-229-mua-lon-bao-trum-trung-bo-tay-nguyen-va-nam-bo-post1387550.html?zarsrc=30&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo
#Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia #Thời tiết #Thời tiết hôm nay #Dự báo thời tiết #mưa dông diện rộng #nắng nóng

Bài liên quan

Xã hội

Dự báo thời tiết TP.HCM ngày 9/9: Mưa to, đề phòng ngập

TP HCM có khả năng mưa vừa, mưa to đến rất to từ đêm 9/9 đến 12/9, tổng lượng mưa phổ biến 150 - 250 mm, có nơi trên 250 mm, có thể gây ngập.

Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hôm nay 9/9, thời tiết TP.HCM và Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 24 đến 33 độ.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng thông tin từ đêm 9/9 đến 12/9, khu vực TP.HCM có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 150 - 250 mm, có nơi trên 250 mm.

Xem chi tiết

Xã hội

Miền Bắc đón không khí lạnh đầu mùa, nhiều nơi có mưa dông

Dự báo khoảng ngày 9-10/9, miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu đầu mùa, nhiều nơi nhiệt độ giảm.

Trong tuần tới, nhiều nơi xuất hiện mưa dông. Ảnh: TTXVN
Trong tuần tới, nhiều nơi xuất hiện mưa dông. Ảnh: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong những ngày tới, Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày có nắng. Đặc biệt, khoảng ngày 9-10/9, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Xem chi tiết

Xã hội

Ngày 4/9, Bắc Bộ nắng nóng mạnh, Nam Bộ mưa giông

Dự báo thời tiết ngày 4/9/2026, Bắc Bộ và Trung Bộ duy trì nắng nóng, Hà Nội có nơi trên 36 độ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa giông do gió mùa tây nam.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 5 (Saudel) suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới sau là vùng áp thấp trên đất liền phía Đông Bắc tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Bão không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của trường phân kỳ gió trên cao ở rìa xa cơn bão, ngày 4/9, nắng nóng tiếp tục xuất hiện trên diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới