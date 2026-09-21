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Xã hội

Công an làm việc với người ghép ảnh SGK có bài thơ ‘thịt chó mắm tôm’

Công an phường Phượng Sơn (Bắc Ninh) đã mời người phụ nữ cắt ghép ảnh sách giáo khoa có bài thơ sai sự thật "thịt chó mắm tôm" lên làm việc.

Khánh Hoài

Ngày 21/9, theo thông tin từ Công an phường Phượng Sơn (tỉnh Bắc Ninh), qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường phát hiện tài khoản của D.T.H, trú trên địa bàn phường, đăng tải hình ảnh có nội dung gây hiểu sai về tác giả và tác phẩm văn học.

Hình ảnh được đăng tải là nội dung được cắt ghép từ hình ảnh trong sách giáo khoa, sau đó kết hợp với nội dung chú thích nhằm tạo sự chú ý, thu hút lượt xem và tương tác trên mạng xã hội.

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Bài thờ được cắt ghép sai sự thật đăng tải lên mạng.

Ngày 18/9, Công an phường Phượng Sơn đã mời D.T.H đến làm việc. Qua làm việc, H cho biết hình ảnh được tải lại từ trên mạng và đăng tải với mục đích “câu view”, tăng tương tác.

Tại buổi làm việc, Công an phường đã phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật về trách nhiệm khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, đồng thời yêu cầu H. gỡ bỏ nội dung vi phạm và viết cam kết không tái phạm.

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Công an làm việc với D.T.H.

Công an phường Phượng Sơn khuyến cáo, người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ; không tùy tiện cắt ghép hình ảnh, nội dung rồi đăng tải theo hướng gây hiểu sai bản chất sự việc; không chia sẻ lại những thông tin chưa được kiểm chứng chỉ vì muốn “câu view”, “câu like”, tăng tương tác.

Khi phát hiện thông tin có dấu hiệu sai sự thật, cần chủ động kiểm tra từ các nguồn chính thống trước khi tương tác hoặc chia sẻ.

Theo Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 01/7/2026, hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tổ chức; trường hợp cá nhân có cùng hành vi thì mức phạt bằng 1/2 mức phạt của tổ chức, tương ứng 10.000.000 - 15.000.000 đồng.

>>> Xem thêm video: Bắc Ninh ngày mới. Nguồn: BTV.
#Công an phường Phượng Sơn #thịt chó mắm tôm #An ninh mạng #Thông tin sai lệch #Quy định pháp luật #Xử lý vi phạm mạng

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