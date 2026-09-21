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Xã hội

Bắt giang hồ cộm cán “Hoàng Nato”, chặt đứt 8 đường dây ma túy

Dương Minh Tuấn, tức “Hoàng Nato” cùng hàng trăm đối tượng, trong đó có nhiều người nước ngoài bị Công an TP HCM bắt vì liên quan đến 8 đường dây ma túy.

Xuân Danh

Ngày 21/9, Công an TP HCM cho biết đã khởi tố, xử lý 126 đối tượng liên quan đến chuỗi đường dây mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vừa bị đấu tranh triệt phá.

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Công an TP HCM đã khởi tố, xử lý 126 đối tượng liên quan đến chuỗi đường dây mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP HCM đã tập trung lực lượng khám phá thành công chuyên án ma túy, bắt Dương Minh Tuấn (tức “Hoàng Nato”, SN 1983, ngụ phường Gia Định), là một giang hồ cộm cán.

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Các đối tượng trong đường dây ma túy vừa bị công an triệt phá
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Dương Minh Tuấn, tức “Hoàng Nato” bị công an bắt giữ

Tiếp tục truy xét “lần theo dòng chảy ma túy” công an đã phát hiện, chặt đứt 8 đường dây tội phạm, bắt và xử lý 126 đối tượng, trong đó có các đối tượng tự xưng giang hồ trên mạng xã hội, 5 đối tượng quốc tịch Hàn Quốc và 4 đối tượng Đài Loan (Trung Quốc) hoạt động mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.

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Một số đối tượng trong vụ án vừa bị triệt phá
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Quá trình khám xét, công an đã thu giữ hơn 1.000 đầu "pod chill" chứa ma túy Etomidate, lượng lớn ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng liên quan.
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Một số đối tượng trong vụ án vừa bị triệt phá
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Một số đối tượng trong vụ án vừa bị triệt phá

Công an xác định, các đường dây mua bán trái phép chất ma túy do các đối tượng cầm đầu gồm: Kim Ju Young (SN 1992, quốc tịch Hàn Quốc), Phạm Phương Anh (SN 1999; hiện ngụ tỉnh An Giang), Phạm Tài Vinh (SN 2002; hiện ngụ tỉnh Quảng Trị), Lê Đăng Khoa (SN 1994; hiện ngụ phường Bảy Hiền), Giang Quốc Khánh (SN 2000; hiện ngụ tại Phường Phú Định), Phạm Minh Sang (SN 1992; hiện ngụ tại phường Tân Hưng) và Nguyễn Thành Quốc (SN 1996; hiện ngụ tại phường Tân Sơn Nhất).

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Kim Ju Young, đối tượng có vai trò cầm đầu và bạn gái. Video Công an TP HCM bắt giang hồ cộm cán “Hoàng Nato”, chặt đứt 8 đường dây ma túy. Xuân Danh

Công an Thành phố đã thu giữ hơn 1.000 đầu pod chill chứa ma túy Etomidate cùng số lượng lớn ma túy tổng hợp các loại và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan. Các chất ma túy tiếp tục được đối tượng đưa vào những sản phẩm nhỏ gọn, dễ cất giấu, có hình thức gần với thuốc lá điện tử thông thường, tiềm ẩn nguy cơ len lỏi vào giới trẻ và các địa điểm vui chơi, giải trí nếu không được kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Kết quả đấu tranh, khám phá thành công chuyên án, xử lý các đối tượng hoạt động ở đời thực và trên không gian mạng tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị cao của Công an TP HCM trong duy trì thế chủ động tấn công, trấn áp tội phạm ma túy; góp phần giữ vững ANTT, thực hiện mục tiêu phấn đấu xây dựng TP HCM không ma túy vào năm 2030.

Video Công an TP HCM bắt giang hồ cộm cán “Hoàng Nato”, chặt đứt 8 đường dây ma túy.
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