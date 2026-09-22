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Xã hội

Cháy nhà kho tại cảng Hà Nội được lực lượng kịp thời dập tắt

Khoảng 14h55 ngày 22/9, nhà kho tại số 956 Bạch Đằng, phường Hồng Hà, Hà Nội, bất ngờ xảy ra cháy. Nhiều lực lượng được điều động đến hiện trường xử lý.

Thiên Anh

Khoảng 14h55 ngày 22/9, một vụ cháy xảy ra tại khu vực nhà kho ở số 956 Bạch Đằng, phường Hồng Hà, Hà Nội, thuộc khu vực cảng Hà Nội.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội đã khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường.

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Hiện trường vụ cháy. Ảnh cắt clip.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy xảy ra tại khu vực kho nằm ven sông. Ngay khi có mặt, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy, tập trung kiểm soát khu vực xảy ra hỏa hoạn.

Do khu vực xảy ra cháy nằm trong khu vực cảng, lực lượng chức năng đồng thời triển khai các phương án tiếp cận và tổ chức chữa cháy phù hợp với điều kiện thực tế tại hiện trường.

Công tác chữa cháy được triển khai theo hướng kiểm soát đám cháy, hạn chế nguy cơ cháy lan sang các khu vực xung quanh. Lực lượng chức năng cũng tổ chức kiểm tra, rà soát khu vực để bảo đảm an toàn trong quá trình xử lý sự cố.

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Hiện trường vụ cháy. Ảnh cắt clip.

Để tăng cường lực lượng, Công an TP Hà Nội tiếp tục điều động Đội Cảnh sát Chữa cháy và CNCH số 7 và số 9 đến hiện trường phối hợp xử lý.

Các lực lượng được huy động tập trung triển khai phương án chữa cháy, đồng thời kiểm soát khu vực xung quanh, hạn chế nguy cơ đám cháy lan rộng.

Thông tin ban đầu, vụ cháy chưa ghi nhận thương vong về người. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục xử lý hiện trường, kiểm tra khu vực liên quan và làm rõ nguyên nhân cũng như thiệt hại do vụ cháy gây ra.

#Cháy nhà kho #Cảng Hà Nội #Cảnh sát PCCC #hiện trường cháy #đám cháy #bảo vệ an ninh

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Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.
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