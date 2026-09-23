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Xã hội

Lật xe khách giường nằm tại ngã tư Gò Găng khiến 2 người tử vong

Sáng 23/9, trên quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ lật xe khách khiến 2 người tử vong và nhiều người thương vong.

Hà Ngọc Chính- H.Đại

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông xảy ra khoảng 4h30 ngày 23/9, tại nút giao quốc lộ 1 (ngã tư Gò Găng) tổ dân phố Tiên Hội, thuộc phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai.

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Xe khách giường nằm bị lật tại ngã tư Gò Găng khiến 2 người tử vong. Ảnh : Nguyễn Chơn/ GTV

Thời điểm trên, ô tô khách giường nằm biển số 77F-005.xx của nhà xe Bảy Tàu do lái xe Nguyễn Văn C. (SN 1990, tổ dân phố Trường An 2, phường Hoài Nhơn) điều khiển lưu thông theo hướng Nam - Bắc.

Khi đến địa địa trên thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 77F2-04xx do ông Nguyễn Đình P. (SN 1963, trú tại khu vực Phú Thành, phường An Nhơn Bắc) điều khiển.

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Hiện trường vụ TNGT. Ảnh: An Nhơn hôm nay

Hậu quả vụ tai nạn khiến người đi xe máy và một nữ hành khách trên xe tử vong. Ngoài ra, có một số hành khách đi trên xe giường nằm bị thương. Cơ quan chức năng đang khẩn trương xác định danh tính 2 nạn nhân tử vong.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường An Nhơn Bắc khẩn trương phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành cứu hộ nạn nhân, khám nghiệm hiện trường nhằm điều tra nguyên nhân tai nạn.

Mời bạn đọc xem video: 80% vụ TNGT là do vi phạm tốc độ. Nguồn VTV1
tin sản xuất
#Lật xe khách giường nằm #ngã tư Gò Găng #2 người tử vong #ổ dân phố Tiên Hội #phường An Nhơn Bắc #tỉnh Gia Lai

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