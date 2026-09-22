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Xã hội

Công an làm việc với nhóm “thầy trò Đường Tăng” đi bộ trong làn xe tải

Công an đã mời làm việc nhóm 4 người hóa trang thành Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Tăng cưỡi ngựa trắng, đi bộ trên làn đường dành cho ô tô.

Xuân Danh

Ngày 22/9, thông tin từ Công an xã Tân An Hội, TP HCM đã làm việc với 4 người hóa trang “thầy trò Đường Tăng” cưỡi ngựa, đi bộ trong làn đường dành cho ô tô. Theo Công an xã Tân An Hội, 4 người cải trang thành Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Tăng cưỡi ngựa, đi bộ trong làn ô tô đường Phan Văn Khải không phải nhằm quay clip “câu view” như nhiều người suy đoán trên mạng xã hội.

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Nhóm người hóa trang thành “thầy trò Đường Tăng” di chuyển trên đường Phan Văn Khải, đoạn qua xã Tân An Hội.

Đây thực chất là đoàn đưa linh cữu theo nguyện vọng lúc sinh thời của người quá cố. Hiện Công an xã Tân An Hội đang phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn tất hồ sơ, xử lý bốn người nói trên.

Trước đó, ngày 20/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhóm người hóa trang thành thầy trò Đường Tăng di chuyển trên đường Phan Văn Khải, đoạn qua xã Tân An Hội.

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Người đóng vai Đường Tăng cưỡi ngựa trắng, 3 người còn lại đi bộ trên làn đường dành cho xe ô tô theo hướng từ Tây Ninh đi TP HCM.
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Hình ảnh từ clip cho thấy nhóm 4 người hóa trang thành Tôn Ngộ Không, Sa Tăng, Trư Bát Giới và Đường Tăng. Trong đó, người đóng vai Đường Tăng cưỡi ngựa trắng, 3 người còn lại đi bộ trên làn đường dành cho xe ô tô theo hướng từ Tây Ninh đi TP HCM. Thời điểm xảy ra vụ việc, lượng phương tiện lưu thông trên tuyến đường khá đông. Một số tài xế xe tải, xe đầu kéo phải chủ động giảm tốc độ, điều khiển phương tiện tránh nhóm người để đảm bảo an toàn.

Sau khi được đăng tải, đoạn clip nhận nhiều bình luận từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng việc cưỡi ngựa, đi bộ vào làn đường dành cho xe cơ giới, trong điều kiện phương tiện lưu thông đông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Video nhóm 4 người hóa trang thành “thầy trò Đường Tăng” di chuyển trong làn đường ô tô
#Cưỡi ngựa #Công an

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Hiện trường vụ tai nạn.
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