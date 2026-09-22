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Xã hội

Tai nạn nghiêm trọng trên QL 19C ở Gia Lai khiến phụ nữ đi xe máy tử vong

Một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên quốc lộ 19C, đoạn thuộc địa bàn xã Tuy Phước Tây (tỉnh Gia Lai) khiến 1 phụ nữ đi xe máy tử vong tại chỗ.

Hà Ngọc Chính

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 21/9, tại Km 2+330 quốc lộ 19C, đoạn qua thôn Ngọc Thạnh, xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai. Thời điểm trên, ô tô mang biển kiểm soát 77A-039.xx do lái xe Đỗ Thành V. (SN 1980, trú thôn An Lạc Đông, xã Phù Mỹ) điều khiển chạy hướng Diêu Trì - Vân Canh.

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Hiện trường vụ va chạm giao thông tối 21/9. Ảnh Thành Trí

Khi đến địa điểm trên đã xảy ra va chạm với xe máy biển số 77AG-061.xx, do chị Phan Thị H.N. (SN 2008, trú thôn Tú Thủy 1, xã Cửu An) điều khiển chạy hướng ngược lại. Hậu quả vụ tai nạn làm chị N. tử vong tại chỗ.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an xã Tuy Phước Tây nhanh chóng phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) bảo vệ hiện trường, xác minh thông tin ban đầu. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy tài xế ô tô âm tính với ma túy nhưng có nồng độ cồn trong cơ thể ở mức 0,461 mg/lít khí thở,.

Vụ việc đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật

Mời bạn đọc xem video: Tai nạn tiềm ẩn khi giao cho cho trẻ. Nguồn VTV1
tin sản xuất
#phụ nữ lái xe máy #Gia Lai tử vong #quốc lộ 19C #xã Tuy Phước Tây #khoảng 20h30 ngày 21/9 #v

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