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Xã hội

Gã đàn ông lĩnh 9 năm tù giam vì tội “Giết người”

Với cáo buộc tội “Giết người”, Ngô Ngọc Chung (Thanh Hóa) bị Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 9 năm tù giam.

Hạo Nhiên

Ngày 22/9, Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Ngô Ngọc Chung (SN 1970, trú tại Thanh Hóa) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 21h ngày 11/4/2026, tại phòng trọ tầng 2, nhà của ông Nguyễn Đình Thưởng (ở tổ dân phố Bắc Phong, phường Vũng Áng), giữa anh Nguyễn Văn Cường (SN 1984, trú phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hoá) và Ngô Ngọc Chung (SN 1970, trú phường Đào Duy Từ, tỉnh Thanh Hóa) xảy ra mâu thuẫn.

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Bị cáo Ngô Ngọc Chung tại phiên toà. Ảnh: Mạnh Chi

Sau đó, anh Cường dùng tay đánh vào người Chung nhiều lần và khi Chung ra về thì anh Cường tiếp tục chạy theo để đánh tiếp, nên Chung đã lấy chiếc kéo bằng kim loại đâm một nhát vào vùng ngực phải của anh Cường. Hậu quả, anh Cường bị tử vong do mất máu cấp.

Đến 22h30 cùng ngày, Ngô Ngọc Chung đã đến cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên tòa, Ngô Ngọc Chung đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Ngô Ngọc Chung 9 năm tù giam về tội “Giết người”.

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